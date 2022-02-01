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Блинкен и Лавров обсудили гарантии безопасности. Чего требуют США?

01 февраля 2022, 19:50  •  215 • Политика
Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров обсудили ответ США на предложения Москвы по безопасности.
Госсекретарь США сказал Лаврову, что Вашингтон готов на двусторонней основе продолжить обмен мнениями по безопасности с Россией.
Также Блинкен потребовал, чтобы Россия "отвела войска" от границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что Блинкен попытался заручиться поддержкой Китая против России. Но в Пекине дали понять Вашингтону, что озабоченности России в сфере безопасности не только рациональны, но и должны быть восприняты серьёзно и урегулированы сторонами.

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