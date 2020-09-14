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Блэкауты и высокие цены. Восточное правительство Ливии уходит в отставку на фоне массовых протестов

14 сентября 2020, 10:40  •  75 • Политика
Расположенное на востоке временное правительство Ливии подало в отставку на фоне массовых беспорядков, которые вспыхнули на подконтрольных территориях страны.
Кабинет министров, возглавляемый Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани обратился к спикеру парламента Акиле Салеху Исе с просьбой принять отставку. Причиной ухода правительства стали массовые акции протеста, которые устраивают граждане. Проживающие на подконтрольных восточному правительству территориях ливийцы недовольны постоянным отключением электричества (иногда блэкауты продолжаются более 8 часов), которое в свою очередь вызвано дефицитом топлива на электростанциях. Кроме того, граждане протестуют против высоких цен на топливо, продукты и товары первой необходимости, передаёт Al Wasat.
Отметим, что аналогичные протесты в августе проходили и в другой части страны, которую контролирует заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС). Оно было создано после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. ПНС признали западные страны, однако не все ливийцы считают эту власть легитимной. Ей противостоят временное правительство и Ливийская национальная армия (ЛНА).

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