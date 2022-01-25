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Блэкаут в Центральной Азии

25 января 2022, 20:25  •  208 • Украина
Утром 25 января неожиданно погас свет на юге Казахстана (в том числе в Алма-Ате и Таразе), в Киргизии (Бишкек, Ош, Иссык-Кульская область) и в Узбекистане (Ташкент, Ферганская долина, Сырдарьинская, Самаркандская области). Масштабные отключения электричества, приведшие к временной дезорганизации хозяйственной деятельности и аварийной остановке критически важных объектов инфраструктуры, породили взаимоисключающие версии.
Так, согласно сообщению Министерства энергетики Узбекистана, «в результате крупной аварии в электросети Казахстана произошли перебои в электроснабжении Алматинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», что привело к резкому скачку напряжения на идущих из Казахстана линиях электропередач. На Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, что привело к их отключению. В Ташкенте встало метро, временно работу приостановили все аэропорты страны. Министерство ЖКХ Узбекистана предупреждает о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.
В то же время в Казахстане утверждают, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана», – говорится в сообщении Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC). Как следствие, «аварийное разделение транзита» повлекло отключение электричества на юге Казахстана. В акимате (городской администрации) Алматы рассказали, что из-за падения напряжения в сетях сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, в настоящее время ведутся работы восстановлению их работы.
Напомним, бывшие республики Cоветской Средней Азии связаны Объединённой энергетической системой (в 2003 году из неё вышел Туркменистан, а в 2009 году – Таджикистан). В июне 2021 года Евразийский банк развития подготовил доклад «Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии», где, в частности, констатируется высокий уровень износа электросетевого комплекса и генерирующих мощностей (мощности возрастом свыше 30 лет — от 44 до 75%) и высокий уровень потерь электроэнергии (7–20% производства в некоторых странах). Из других проблем, требующих неотложного решения – снижение надежности энергоснабжения в Узбекистане и на юге Казахстана в результате нехватки резервных мощностей и неиспользования ГЭС соседних стран, нарастающий водный дефицит и противоречия между «вододефицитными» и «водоизбыточными» республиками.
С 2000-х годов нагрузка на энергетический сектор стремительно растёт, в то время как уровень регионального сотрудничества неуклонно падает.
В последнее время эксперты заговорили о майнинге криптовалют в Казахстане как о важном факторе износа энергетической системы. По некоторым данным, в республике, ставшей в начале января ареной массовых беспорядков, сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоина. После запрета в Китае торговли криптовалютой местные «майнеры» устремились в Казахстан (а отчасти и в Армению)¸ привлекаемые среди прочего относительно низкой стоимостью электроэнергии. Дело дошло до того, что, по сообщениям местных СМИ, KEGOC разослала почти по двум сотням адресов письмо с предупреждением об отключении от электричества: «По 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг».
На фоне растущего дефицита электроэнергии в республике вновь заговорили о строительстве атомной электростанции. Одно из мест её возможного строительства – как раз под Алма-Атой, где имел место приведший к блэкауту сбой.
И хотя «террористическая» версия масштабной аварии пока выглядит по большей части умозрительной, стоит напомнить, что вывода из строя одного-единственного объекта на территории одной из стран может оказаться достаточно, чтобы нанести серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре большого региона. Не приходится сомневаться в том, что, как пишет Telegram-канал Рыбарь, «списки критически важных объектов на территории стран вероятного противника есть во всех справочниках разведструктур передовых армий мира. И объекты энергетической инфраструктуры занимают в таких списках первые места».
Соб. корр. ФСК
Фото: lenta.ru

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