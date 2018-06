Блеф японского премьера утомил соотечественников • 173 • Аналитика







Как Япония спасала американский доллар





Считается, что причина частой смены правительств кроется в многолетней экономической стагнации. Стагнация эта рукотворна и даже имеет свою конкретную точку старта – сентябрь 1985 года. К тому времени Япония в результате технологической революции и освоения внешних рынков сбыта набрала серьёзную экономическую мощь и стала претендовать на место крупнейшего мирового финансового центра.



По крайней мере, японские банки по объёму финансовых операций и активов уже на равных соперничали с такими американскими гигантами как JPMorgan и Bank Of America. Больше того, за счёт низких процентных ставок ЦБ Японии охотно ссужал ресурсами инвестиционные банки, которые развернули активную деятельность, как на японском фондовом рынке, так и на ведущих западных площадках.



Следует отметить, в ту пору экономика Соединённых Штатов была далеко не в лучшей форме. Это сегодня американцы хвастливо рассказывают, как они рушили Советский Союз. На самом деле, надорванные гонкой вооружений, США пребывали в глубоком кризисе. Страну сотрясали высокая инфляция и безработица.



Из этой коллизии Вашингтон выбирался при помощи рейганомики – экономических мер, названных в честь тогдашнего президента Рональда Рейгана. В конечном итоге рейганомика подстегнула рост государственного долга Соединённых Штатов и работу «печатного станка» Федеральной резервной системы. Из-за этого доллар стал терять свои ведущие позиции в мире.



Выход тогда нашли простой и понятный – скорректировать курсы валют ведущих экономик мира в пользу доллара. В сентябре 1985 года эту щекотливую тему в нью-йоркском отеле «Плаза» обсудили министры финансов и управляющие центральных банков Японии, США, Великобритании, ФРГ и Франции.



Договорились совместными усилиями поддержать переоценённый доллар, повысив курсы других резервных валют. История умалчивает, что чувствовали на переговорах в «Плазе» министр финансов Такэсита Нобору и управляющий Банка Японии Сумита Сатоси. Однако предложение американцев они приняли.



Это повлекло за собой драматические последствия для всей японской экономики. Чтобы понять их, сравним цифры. В сентябре 1985-го доллар стоил порядка 240 йен. Говорят, Такэсита и Сумита согласились повысить курс своей национальной валюты до 200 иен за американский доллар. Однако очень скоро доллар скатился на уровень 120 йен, упал вдвое.



Такой удар экспортно-ориентированная экономика Японии не смогла выдержать. Рост её практически прекратился. Разом потеряв свои конкурентные преимущества, Япония из «экономического чуда» скатилась в многолетнюю стагнацию. Через десять лет топтания на месте японские экономисты назвали новое время своей страны «потерянным десятилетием». Теперь в ходу уже другой термин – «потерянное тридцатилетие».



«Санкэй симбун» сомневается…



Понятно, что японцы в экономических проблемах страны винят не нахрапистых американцев, а своих уступчивых руководителей. При этом каждый новый претендент на премьерский пост обещает исправить положение. Сделать это непросто. Американцы внимательно следят за движением японских рук и не позволяют им вернуть йене выгодный ей курс.



В свой первый приход во власть (в 2006 году) Синдзо Абэ тоже обещал японцам за счёт девальвации йены и удвоения денежной массы оживить стагнирующую экономику. Премьер даже придумал новый термин для своей политики – абэномика. Впрочем, больших успехов он не добился. Кабинет Абэ быстро утонул в финансовых скандалах и коррупции, а сам премьер предпочёл за благо добровольно уйти в отставку. Началась торговая война США и Европы



Через пять лет Синдзо Абэ вернулся в премьерское кресло. На этот раз японцев привлекли не столько экономические инициативы, сколько его обещание окончательно решить проблему так называемых «северных территорий» и вернуть под контроль Японии четыре южных острова Курильской гряды.



Странно, но в Японии обещаниям Абэ поверили. Взрослые люди с подачи премьера почему-то всерьёз решили, что Россия покорно откажется от своих приобретений второй мировой войны, обеспечивающих беспрепятственный выход в Тихий океан кораблей её военно-морского флота.



Синдзо Абэ старался. Он ввёл в систему регулярные встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которых обсуждалась принадлежность Курильских островов. Японские националисты о ней заговорили сразу после войны. Со временем возврату островов придали характер едва ли не главной государственной проблемы Японии и даже установили ежегодно отмечаемый день «северных территорий».



Занятно, что о японских территориях, до сих пор оккупированных Соединёнными Штатами, и о подчинённом положении проигравшей войну Японии в отношении с Америкой, в Токио предпочитают помалкивать. «Пар недовольства» выплёскивается исключительно на принадлежности островов Курильской гряды.



Абэ этим умело пользуется. Из каждой встречи с Путиным он вычленяет «подвижки» и предъявляет их обществу, как реальные шаги к цели. Вот Россия открыла японцам острова для посещения, вот оговорила возможность совместной хозяйственной деятельности, вот предоставила японским компаниям преференции…



Казалось, острова медленно и уверенно плывут в японскую юрисдикцию. Под этот очевидный блеф японцы прощали премьеру финансовые нарушения, просчёты и ошибки. В прошлом году, например, Абэ уличили в государственной поддержке крупного проекта его близкого товарища. Потом случился скандал с супругой премьера, устроившей протекцию частной образовательной школе. Нужна ли защита нашим детям



Рейтинг премьера упал, но новая порция обещаний «вернуть северные территории при нынешнем поколении» помогла Абэ выпутаться из щекотливой ситуации. Правда, у японцев уже накопилась усталость от бесконечных обещаний. Поостыв, они стали реалистично смотреть на проблему и понимать: никто с ними территориями делиться не собирается.



На днях прозрела националистическая японская газета «Санкэй симбун». После недавних встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ в Санкт-Петербурге и Москве газета пришла к выводу: «Путь к возврату четырех островов не просматривается» и вынесла это своё открытие в заголовок статьи.



«Санкэй симбун» входит в пятёрку крупнейших газет Японии и имеет серьёзное влияние на общество. Потому недовольство газеты политикой Абэ может ему дорого стоить. «Санкэй» упрекает своего премьера в уступчивости и медлительности. Газета засомневалась, что с заявленным Синдзо Абэ «новым подходом» (подразумевающим предоставление японцам на Курилах права экстерриториальности и нераспространение на них законов России) согласится российское правительство. Ведь это будет грубейшим нарушением суверенитета России.



«Японская сторона предлагает начать деятельность в таких областях, как аквакультура, тепличное выращивание овощей и так далее. Однако совершенно не понятно, как это может привести к возврату территорий?», – задаётся вопросом газета. Простое взаимовыгодное сотрудничество компаний двух стран националистическое издание не устраивает.



Синдзо Абэ уже успел приучить японцев, что все его действия во взаимоотношениях с руководителями России подчинены одной цели – вернуть контроль над южными Курилами. Теперь оказывается, эта цель далека и недостижима, а многолетние обещания премьера – обычный политический блеф, с помощью которого Абэ удерживается у власти рекордные шесть лет.



Многолетний блеф стал сыпаться, как карточный домик, а на повестку дня в очередной раз вышла тема ускорения роста японской экономики. Здесь сплошь старые проблемы. Японские инициативы методично тормозят американцы. Например, на экономическом форуме в Петербурге Синдзо Абэ отметил, что Япония является единственным крупным союзником США, который не получил освобождения от повышения тарифов на импорт стали и алюминия, введённого президентом Трампом в нынешнем марте.



