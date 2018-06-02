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Блеф японского премьера утомил соотечественников
02 июня 2018, 06:24 • 173 • Аналитика
В эпоху Хэйсэй (ведёт свой отсчёт с 1989 года) правящего ныне императора Акихито правительства в Японии меняются достаточно часто. За неполные тридцать лет страна повидала шестнадцать премьер-министров. Мало кто из них продержался во главе правящего кабинета более двух лет. Вот и действующий премьер Синдзо Абэ в свой первый приход в правительство в 2006 году уже через год покинул высокий государственный пост.
Как Япония спасала американский доллар
Считается, что причина частой смены правительств кроется в многолетней экономической стагнации. Стагнация эта рукотворна и даже имеет свою конкретную точку старта – сентябрь 1985 года. К тому времени Япония в результате технологической революции и освоения внешних рынков сбыта набрала серьёзную экономическую мощь и стала претендовать на место крупнейшего мирового финансового центра.
По крайней мере, японские банки по объёму финансовых операций и активов уже на равных соперничали с такими американскими гигантами как JPMorgan и Bank Of America. Больше того, за счёт низких процентных ставок ЦБ Японии охотно ссужал ресурсами инвестиционные банки, которые развернули активную деятельность, как на японском фондовом рынке, так и на ведущих западных площадках.
Следует отметить, в ту пору экономика Соединённых Штатов была далеко не в лучшей форме. Это сегодня американцы хвастливо рассказывают, как они рушили Советский Союз. На самом деле, надорванные гонкой вооружений, США пребывали в глубоком кризисе. Страну сотрясали высокая инфляция и безработица.
Из этой коллизии Вашингтон выбирался при помощи рейганомики – экономических мер, названных в честь тогдашнего президента Рональда Рейгана. В конечном итоге рейганомика подстегнула рост государственного долга Соединённых Штатов и работу «печатного станка» Федеральной резервной системы. Из-за этого доллар стал терять свои ведущие позиции в мире.
Выход тогда нашли простой и понятный – скорректировать курсы валют ведущих экономик мира в пользу доллара. В сентябре 1985 года эту щекотливую тему в нью-йоркском отеле «Плаза» обсудили министры финансов и управляющие центральных банков Японии, США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Договорились совместными усилиями поддержать переоценённый доллар, повысив курсы других резервных валют. История умалчивает, что чувствовали на переговорах в «Плазе» министр финансов Такэсита Нобору и управляющий Банка Японии Сумита Сатоси. Однако предложение американцев они приняли.
Это повлекло за собой драматические последствия для всей японской экономики. Чтобы понять их, сравним цифры. В сентябре 1985-го доллар стоил порядка 240 йен. Говорят, Такэсита и Сумита согласились повысить курс своей национальной валюты до 200 иен за американский доллар. Однако очень скоро доллар скатился на уровень 120 йен, упал вдвое.
Такой удар экспортно-ориентированная экономика Японии не смогла выдержать. Рост её практически прекратился. Разом потеряв свои конкурентные преимущества, Япония из «экономического чуда» скатилась в многолетнюю стагнацию. Через десять лет топтания на месте японские экономисты назвали новое время своей страны «потерянным десятилетием». Теперь в ходу уже другой термин – «потерянное тридцатилетие».
«Санкэй симбун» сомневается…
Понятно, что японцы в экономических проблемах страны винят не нахрапистых американцев, а своих уступчивых руководителей. При этом каждый новый претендент на премьерский пост обещает исправить положение. Сделать это непросто. Американцы внимательно следят за движением японских рук и не позволяют им вернуть йене выгодный ей курс.
В свой первый приход во власть (в 2006 году) Синдзо Абэ тоже обещал японцам за счёт девальвации йены и удвоения денежной массы оживить стагнирующую экономику. Премьер даже придумал новый термин для своей политики – абэномика. Впрочем, больших успехов он не добился. Кабинет Абэ быстро утонул в финансовых скандалах и коррупции, а сам премьер предпочёл за благо добровольно уйти в отставку.
Через пять лет Синдзо Абэ вернулся в премьерское кресло. На этот раз японцев привлекли не столько экономические инициативы, сколько его обещание окончательно решить проблему так называемых «северных территорий» и вернуть под контроль Японии четыре южных острова Курильской гряды.
Странно, но в Японии обещаниям Абэ поверили. Взрослые люди с подачи премьера почему-то всерьёз решили, что Россия покорно откажется от своих приобретений второй мировой войны, обеспечивающих беспрепятственный выход в Тихий океан кораблей её военно-морского флота.
Синдзо Абэ старался. Он ввёл в систему регулярные встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которых обсуждалась принадлежность Курильских островов. Японские националисты о ней заговорили сразу после войны. Со временем возврату островов придали характер едва ли не главной государственной проблемы Японии и даже установили ежегодно отмечаемый день «северных территорий».
Занятно, что о японских территориях, до сих пор оккупированных Соединёнными Штатами, и о подчинённом положении проигравшей войну Японии в отношении с Америкой, в Токио предпочитают помалкивать. «Пар недовольства» выплёскивается исключительно на принадлежности островов Курильской гряды.
Абэ этим умело пользуется. Из каждой встречи с Путиным он вычленяет «подвижки» и предъявляет их обществу, как реальные шаги к цели. Вот Россия открыла японцам острова для посещения, вот оговорила возможность совместной хозяйственной деятельности, вот предоставила японским компаниям преференции…
Казалось, острова медленно и уверенно плывут в японскую юрисдикцию. Под этот очевидный блеф японцы прощали премьеру финансовые нарушения, просчёты и ошибки. В прошлом году, например, Абэ уличили в государственной поддержке крупного проекта его близкого товарища. Потом случился скандал с супругой премьера, устроившей протекцию частной образовательной школе.
Рейтинг премьера упал, но новая порция обещаний «вернуть северные территории при нынешнем поколении» помогла Абэ выпутаться из щекотливой ситуации. Правда, у японцев уже накопилась усталость от бесконечных обещаний. Поостыв, они стали реалистично смотреть на проблему и понимать: никто с ними территориями делиться не собирается.
На днях прозрела националистическая японская газета «Санкэй симбун». После недавних встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ в Санкт-Петербурге и Москве газета пришла к выводу: «Путь к возврату четырех островов не просматривается» и вынесла это своё открытие в заголовок статьи.
«Санкэй симбун» входит в пятёрку крупнейших газет Японии и имеет серьёзное влияние на общество. Потому недовольство газеты политикой Абэ может ему дорого стоить. «Санкэй» упрекает своего премьера в уступчивости и медлительности. Газета засомневалась, что с заявленным Синдзо Абэ «новым подходом» (подразумевающим предоставление японцам на Курилах права экстерриториальности и нераспространение на них законов России) согласится российское правительство. Ведь это будет грубейшим нарушением суверенитета России.
«Японская сторона предлагает начать деятельность в таких областях, как аквакультура, тепличное выращивание овощей и так далее. Однако совершенно не понятно, как это может привести к возврату территорий?», – задаётся вопросом газета. Простое взаимовыгодное сотрудничество компаний двух стран националистическое издание не устраивает.
Синдзо Абэ уже успел приучить японцев, что все его действия во взаимоотношениях с руководителями России подчинены одной цели – вернуть контроль над южными Курилами. Теперь оказывается, эта цель далека и недостижима, а многолетние обещания премьера – обычный политический блеф, с помощью которого Абэ удерживается у власти рекордные шесть лет.
Многолетний блеф стал сыпаться, как карточный домик, а на повестку дня в очередной раз вышла тема ускорения роста японской экономики. Здесь сплошь старые проблемы. Японские инициативы методично тормозят американцы. Например, на экономическом форуме в Петербурге Синдзо Абэ отметил, что Япония является единственным крупным союзником США, который не получил освобождения от повышения тарифов на импорт стали и алюминия, введённого президентом Трампом в нынешнем марте.
Меж тем, по признанию Абэ, в Америку идёт 40 процентов высококачественной японской стали. Теперь эти поставки затруднены, а значит, «потерянное время» японской экономики продолжится. И это жестокая реальность, а не химера о возврате утерянных территорий…
Автор: Геннадий Грановский
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