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«Блеф и попытка сохранить лицо»: в России ответили на слова Порошенко о готовности закупать только «честный» газ

29 декабря 2017, 04:09  •  900 • Украина
Украина готова покупать российский газ, если он будет «дешёвый и честный, не коррупционный». Об этом в четверг заявил Пётр Порошенко. Ранее первый зампред «Газпрома» Александр Медведев напомнил, что «Нафтогаз Украины» должен заплатить российской газовой монополии $1,8 млн за задержку платежей. В Москве заявления Порошенко назвали блефом и напомнили, что тот газ, который Киев сейчас получает на реэкспортной основе, также является российским, только закупает его украинская сторона по более высокой цене.
 
Газовое оборудование Колодницкого газового месторождения РИА Новости
 

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг, 28 декабря, заявил, что Киев готов возобновить закупки природного газа у России, несмотря на энергетическую независимость. При этом, однако, он выдвинул несколько условий.

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмёте наш газ? Нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый и честный, не коррупционный — пожалуйста», — заявил Порошенко.

Украинский президент отметил, что при соблюдении этих условий киевские власти рассмотрят вариант закупки углеводородного топлива у России, чтобы снизить тарифы для украинских граждан. Развивая эту мысль, Порошенко заявил, что Украина «20 лет была на иголке коррупции и зависимости от российского газа», однако решительными действиями Киеву удалось обеспечить справедливые цены и энергетическую независимость.

  • Пётр Порошенко
  • globallookpress.com
  • © Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com

«Эта история провалилась»

Заявления украинского президента о возможном возобновлении закупок газа у Москвы являются блефом, заявил в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объём, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошёл к концу, в течение трёх дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко просто готовит общественность. Раньше Украина «политически» обходилась без российского газа, теперь вся эта история проваливается, надо сохранить лицо», — отметил Пасечник.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, в свою очередь, отметил, что Украина на самом деле никогда не переставала потреблять российский газ.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России напрямую, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов. А сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать, а формула цены привязана к европейскому хабу. Но он всё равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — пояснил депутат в разговоре с RT.

Ранее российское правительство выпустило постановление, которым разрешило компании «Газпром» с нового годапродавать свой газ для экспортных СПГ-проектов по нерегулируемой цене.

Порошенко: арестованных на Украине россиян будут менять на осужденных в РФ украинцев

«Разрешить ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам с 1 января 2018 года реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям для производства газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта», — гласит текст документа.

Киев и обязательства

В четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, что переговоры с украинской стороной по погашению долга по еврооблигациям не ведутся, однако его ведомство готово рассматривать любые предложения.  

  • Антон Силуанов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдём, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги — готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведётся», — приводит слова Силуанова ТАСС.

Напомним, Россия приобрела еврооблигации Украины на $3 млрд за счёт средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года с погашением через два года. В декабре 2015 года Киев ввёл на выплату мораторий из-за отказа Москвы подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

Исчерпав попытки достичь внесудебного соглашения, Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который в марте этого года обязал украинскую сторону полностью выплатить долг, включая проценты и пени. Кроме того британское правосудие обязало Киев компенсировать России часть расходов на судебные разбирательства в размере £2,8 млн ($3,7 млн). В данный момент Россия не может приступить к взысканию долга — до рассмотрения Высоким судом апелляции, поданной Украиной. Слушания запланированы на январь 2018 года.

Кроме того, зампред правления «Газпрома»Александр Медведев заявил, что российская компания ждёт от «Нафтогаза Украины» платёж в размере $1,8 млн за  задержку платежей, взысканных арбитражным судом Стокгольма. Эта сумма — процент, утверждённый арбитражем по делу о поставках топлива, которое было открыто ещё в 2014 году.

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