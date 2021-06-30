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Бледный конец «Несокрушимой свободы»

30 июня 2021, 22:25  •  186 • Украина
Гонцы из Пизы после Афганистана
Поздно ночью 29 июня в Пизе приземлился военно-транспортный самолет с итальянскими солдатами, прилетевшими из Афганистана. Эти гонцы из Пизы двадцать лет подряд почти по Уильяму Шекспиру укрощали строптивых афганских талибов. Не укротили и вернулись под покровом ночи. Поэтому утром о возвращении героев не трубили итальянские СМИ. Какие-то скупые строчки о том, что гонцы из Пизы вернулись, промелькнули, но всемирной славы персонажа пьесы «Укрощение строптивой» Винченцо этим гонцам не видать. Правда, потом министр обороны Лоренцо Гуэрини напомнил о воевавших в Афганистане соотечественниках кратким, как выстрел мортиры, заявлением: «Миссия окончена». А веселым итальянцам послышалось: «Миссия прикончена».
Не видать славы и гонцам из Бонна, об отступлении которых на заранее подготовленные позиции твитнула министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Твитнула и затихла. А ведь их было там немало. И воевали они славно. И вот благодарность…
Тем временем на европейских военных аэродромах уже приземлились гонцы из Испании, Дании, Нидерландов, Польши и других натовских стран. Прикрывают отступление самые отважные – грузины. В случае с возвращением грузин все может выглядеть иначе. Этих гонцов наверняка встретят лезгинкой и хванчкарой. Потому что это был первый выход гордого грузинского легиона за пределы тбилисских винных погребов за последние 200 лет. Правда, были славные страницы участия грузин в Великой Отечественной войне, но грузинская демократия гордо и решительно вырывала эти страницы из дневника нации. Поэтому грузинские гонцы готовятся к двухнедельному празднованию своего возвращения на деньги, полученные по линии гуманитарной помощи ООН.
Перещеголять их смогут разве что 20 хероев самостийной державы, которые тоже побывали в Афганистане: они учили афганцев копать схроны, играть на бандуре и кричать хором «Слава Афгану – Афгану слава!». Правда, вместо этого местные научились кричать «Слава талибам – талибам слава!». Этих хероев нэнька-родина не забудет, и впереди их ждут встречи с взволнованными девушками в цветных сарафанах, почетные награды от престарелых ветеранов дивизии «Галичина» и мероприятия с горилкой, укрепляющие дух нации.
Однако это всё мелочи. А вот в Вашингтоне от бесславного завершения операции «Несокрушимая свобода» испытывают острую головную боль. Требуется решить сразу три задачи:
– куда деть американских гонцов из Пизы? Возвращать их на родину небезопасно, там и без того на улицах чуть ли не каждый день стрельба;
– на какую страну теперь напасть, чтобы пристроить своих гонцов к нормальному делу?;
– что ещё взорвать у себя дома, чтобы всё связалось в одну большую и красивую историю?
Однако нам ли переживать за администрацию США? У неё имеются 187 «думающих танков» со штатом до 1000 человек каждый, где ищут ответы на подобные вопросы. Обязательно что-нибудь найдут. Главное, чтобы мировая общественность стеной встала на сторону США. Сейчас это стало труднее, но на то и существует драматургия политического театра, чтобы зритель поверил драматургам и взволновался.
Сюжеты Уильяма Шекспира бессмертны.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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