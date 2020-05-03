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Блаженствовал на побережье: В Испании поймали обвиняемого в коррупции экс-депутата Госдумы

03 мая 2020, 22:10  •  63 • В мире
В Испании поймали обвиняемого в коррупции экс-депутата Госдумы России, который наслаждался жизнью и блаженствовал на побережье.
Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали бывшего депутата Государственной думы. Об этом говорится в заявлении Гражданской гвардии.
Инцидент произошёл в провинции Аликанте. Имя политика не называется, однако он находился в розыске по линии Интерпола.
По версии следствия, подозреваемый причастен к растрате бюджетных средств. При этом в Испании он вёл весьма комфортный и безбедный образ жизни.
"Гвардия нашла его на побережье в муниципалитете", - уточнили в ведомстве.
Фото: Guardia Civil/Twitter

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