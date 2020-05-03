Блаженствовал на побережье: В Испании поймали обвиняемого в коррупции экс-депутата Госдумы

Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали бывшего депутата Государственной думы. Об этом говорится в заявлении Гражданской гвардии.

Инцидент произошёл в провинции Аликанте. Имя политика не называется, однако он находился в розыске по линии Интерпола.

По версии следствия, подозреваемый причастен к растрате бюджетных средств. При этом в Испании он вёл весьма комфортный и безбедный образ жизни.

"Гвардия нашла его на побережье в муниципалитете", - уточнили в ведомстве.

Фото: Guardia Civil/Twitter