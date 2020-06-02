Блатт: пора уделить все внимание проблеме расизма

Экс-главный тренер сборной России и клуба НБА "Кливленд" Дэвид Блатт надеется, что после ситуации с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда мир наконец уделит максимальное внимание проблеме расизма.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах США. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

"Ситуация в США и вообще всюду очень плохая. Что я могу сказать, это ужасно, это страшно. Это не просто грустно. Этому пора положить конец. Таких инцидентов не должно быть, не должно быть жертв. То, как мы живем – это оскорбление гуманности. Научимся ли мы чему-то? Изменимся ли? Увидим ли наконец, что пора уделить максимум нашего внимания проблеме расизма? Я надеюсь, но не знаю, случится ли это. То, что мы видим – это не гуманность", - сказал Блатт, слова которого приводит SDNA.

"Мы должны научиться уважать тех, кто отличается, будь это национальность, религия или цвет кожи. Люди должны измениться. Не только президенты, губернаторы, мэры… Это проблема выходит за рамки политики, она гораздо глубже. Я не говорю, что политики ни при чем, но здесь мы говорим о том, что касается всех аспектов нашей жизни", - продолжил Блатт.

Блатт не понимает, о какой гуманности можно говорить в современном мире. "Человек может бежать на улице, просто потому что боится нападения из-за его цвета кожи. Где здесь гуманность? Это самая страшная ненависть, какая только возможна. Это недопустимо. И я просто взбешен сейчас, это отвратительно. Случай в Миннесоте – это не исключение, не отдельный эпизод. Все это происходит многие годы. Изменения должны начаться с нас. Мы должны меняться. Должны отреагировать, говорить об этом, избавлять от этого", - заключил Блатт.