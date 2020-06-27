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Благотворительный ход: Путин оценил вклад волонтеров в борьбу с вирусом

27 июня 2020, 00:00  •  20 • Политика
Добровольцы во время пандемии оказали помощь более чем 3 млн россиян, включая инвалидов и тяжелобольных людей. Кроме того, для поддержки нуждающихся удалось собрать свыше 1,8 млрд рублей. Об этом Владимир Путин заявил, беседуя с участниками акции «Мы вместе», президент поблагодарил их за самоотдачу в трудное для страны время. В этот же день глава государства провел двусторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, они прошли в непривычном для международной дипломатии формате. Однако эксперты уверены, что даже онлайн-диалог лидеров играет важную роль — особенно с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии, Ливии и на Украине.

Вместе сильнее

Последний день рабочей недели Владимир Путин провел активно, уделив внимание как внутренним, так и международным вопросам. Около 15:00 президент из резиденции Ново-Огарево по видеосвязи пообщался с участниками акции «Мы вместе» — она направлена на поддержку пожилых граждан и медицинских сотрудников во время пандемии COVID-19.
Поблагодарив волонтеров, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, Владимир Путин напомнил, что добровольцы во время пандемии оказали помощь более чем 3 млн россиян, включая инвалидов и тяжелобольных людей. Для помощи нуждающимся удалось собрать свыше 1,8 млрд рублей. В том числе и благодаря работе волонтеров эпидемия отступает, подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В период эпидемии слова «мы вместе» стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны, — заявил президент. — Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили: в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях.
Волонтерские движения стали ответом на пандемию коронавируса по всей стране, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Люди начали организовываться в группы в социальных сетях или профессиональных ассоциациях, чтобы оказывать помощь пенсионерам, многодетным семьям, врачам. Кто-то вручную делал средства индивидуальной защиты, другие оказывали психологическую помощь онлайн или доставляли лекарства, третьи обеспечивали уход за домашними животными, которые остались без хозяев, — рассказала она.

Открытый разговор

После вступительного слова главы государства мероприятие перешло в открытую дискуссию: участники встречи не только рассказывали о своих проектах, но и обращались с конкретными инициативами и просьбами. Особенно президента тронула история Гаджи Шахназарова — волонтера-медика из Дагестана, который из-за коронавируса потерял отца. Владимир Путин выразил соболезнования молодому человеку и поддержал его идею назвать некоторые улицы в честь героев-медиков, отдавших свои жизни за спасение других.
Волонтеры также попросили президента рассмотреть возможность посмертного награждения 19-летней Светланы Анурьевой, которая помогала в период пандемии, несмотря на онкологическое заболевание.
— Конечно, — ответил Владимир Путин.
Во время мероприятия слово предоставили и 97-летней жительнице блокадного Ленинграда Зинаиде Корневой, которая пошла по стопам своего «брата по оружию» Тома Мура из Британии и объявила сбор средств для семей российских врачей, пострадавших от коронавируса. Ветеран, которой уже удалось собрать 4,5 млн рублей для 143 семей прежде всего апеллировала к бизнес-кругам, которые, по ее мнению, должны оказывать более активную помощь. При этом участница Второй мировой войны посетовала на нехватку денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов под Санкт-Петербургом.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
— Что касается этого центра «Сердце», конечно, мы поможем в его строительстве и в организации работы, даже не сомневайтесь, всё сделаем, — отреагировал Владимир Путин.
Между тем еще одному ветерану и рекордсмену мира по акробатике Игорю Виноградову президент пообещал помочь с оснащением батутного зала.
— Сами только на батуте не показывайте ничего. Пускай девчонки прыгают, — забеспокоился Владимир Путин за здоровье 90-летнего тренера, воспитавшего несколько чемпионок России.
Участником мероприятия стал и герой России Дамир Юсупов. Пилот, сумевший произвести аварийную посадку в кукурузном поле и спасти более 200 пассажиров, затронул проблему вывоза граждан из зарубежных стран в период пандемии. Президент заверил, что родина своих не бросит и вывезет всех, кто хочет вернуться домой.

Новые и старые угрозы

Пятничный вечер Владимир Путин также провел в онлайн-пространстве. Технологии позволили российскому лидеру при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер пообщаться с глазу на глаз с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Начало беседы, которое стало доступным для широкой публики, прошло в дружеской атмосфере. Политики улыбались друг другу в камеру и обращались на «ты».
— Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами, одна из них — это коронавирусная инфекция, — отметил глава РФ, подчеркнув, что старые проблемы никуда не ушли. — Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще.
Увы, речь идет и о разрушающейся системе контроля над вооружениями, добавил Владимир Путин, намекая, по всей видимости, на распад ДРСМД и неясное будущее СНВ-III.
Эммануэль Макрон выразил сожаление, что не смог лично присутствовать на параде Победы 24 июня. «Франция отдает дань почета жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны», — сказал он и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.
— Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти, — сказал французский лидер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
По словам Эммануэля Макрона, кризис, через который мы проходим, и другие региональные проблемы показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова — от Лиссабона до Владивостока. Президент Франции также сообщил о своем желании посетить Россию с официальным визитом в конце лета.
Состоявшаяся встреча говорит о том, что между Москвой и Парижем существуют особые отношения, отметил в беседе с «Известиями» бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. По его словам, беседа двух лидеров чрезвычайно важна, так как обе страны занимают важное место на международной арене.
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Москва и Париж заинтересованы в урегулировании многих региональных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии, добавил Александр Орлов. Именно обстановка в североафриканской стране вызывает сильную тревогу из-за дальнейшей эскалации конфликта. Еще одна ключевая тема — выполнение Минских соглашений и ситуация в Донбассе, поскольку РФ и Франция — участники «нормандского формата».
— Для Франции это, безусловно, очень важный вопрос. Они пытаются, насколько это возможно, оказывать давление на украинского президента. Но там ситуация сложная, поскольку, как я понимаю, Владимир Зеленский не целиком контролирует происходящее в стране, что не позволяет ему осуществлять те шаги, о которых он говорил в ходе своей избирательной кампании, — подчеркнул Александр Орлов.
Кроме того, пандемия коронавируса в новом свете поставила проблему международного сотрудничества в области здравоохранения, напомнил он.
Прошедшие переговоры с французским лидером стали не единственным международным контактом Владимира Путина на этой неделе. Во вторник президент провел двусторонние переговоры в формате тет-а-тет с главами Сербии и Узбекистана, которые прибыли в российскую столицу на парад Победы. До этого очная встреча у Владимира Путина состоялась с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве 5 марта — еще до того, как ввели все коронавирусные ограничения.

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