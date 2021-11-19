Благотворительность вместо утилизации: в Госдуме разработали законопроект о фуд-шеринге

Депутаты Госдумы при участии общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект, который призван сделать коммерчески выгодным фуд-шеринг — передачу ряда категорий товаров в благотворительные фонды вместо их утилизации. Как пояснили авторы инициативы, при действующем налоговом законодательстве компаниям выгоднее утилизировать продукты и товары первой необходимости, срок годности которых близок к окончанию, поскольку за это они могут вернуть до 20% от их стоимости. Эксперты поддержали инициативу депутатов, отметив, что уничтожение пригодных для использования продуктов недопустимо с социальной точки зрения.

В Государственную думу до конца 2021 года может быть внесён законопроект, реализация которого позволит магазинам и производителям ряда товаров вместо утилизации передавать их на благотворительность без налогообложения этого процесса. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» совместно с членами общественных организаций и деловых объединений.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, для этого потребуется внести изменения в Налоговый кодекс. По его словам, в четверг, 18 ноября, на площадке партии прошло совещание с участием представителей Минфина и Минэкономразвития, в ходе которого была подтверждена актуальность этого законопроекта.

«Сегодня, когда у ретейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых ещё не истёк, он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать — таким образом компании могут компенсировать налог НДС (от 10% до 20%)», — пояснил Метелев.

Он сообщил, что в России ежегодно утилизируется порядка 17 млн тонн продуктов. Во-первых, это обходится примерно в 1,5 трлн рублей. Во-вторых, по оценкам экспертов, выброшенные на свалки товары выделяют около 2,5 млн тонн аммиака, углекислого газа и метана. При этом более рациональное использование хотя бы части этой продукции (фуд-шеринг) может помочь миллионам россиян, полагают депутаты.

«В период пандемии в рамках акции «Мы вместе» почти 7 млн человек получили благотворительную поддержку от волонтёрских организаций. Её объемы можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать такие товары социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело», — подчеркнул Метелев.

«Мы хотим внести изменения в две статьи Налогового кодекса (170 и 171) и сделать так, чтобы бизнес мог передавать без налогов товары в рамках 1% от оборота, — рассказал депутат «Парламентской газете». — Это будут не подакцизные товары: не предметы роскоши, сигареты или алкоголь, а необходимые вещи».

Первый замруководителя «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин отметил, что ряд вопросов для работы этой системы нужно урегулировать на подзаконном уровне. В частности, уточнить круг возможных получателей товаров, их перечень и условия хранения. Вяткин также подчеркнул, что следует определить, сколько времени должно оставаться до истечения срока годности товара.

«Это важно, чтобы, с одной стороны, у компаний не возникало проблем с налоговыми органами, а с другой — чтобы для тех социально ориентированных НКО, которые принимают эти товары, были чёткие, понятные правила действий», — заявил он.

Комментируя эту инициативу, зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов обратил внимание на проблему утилизации пригодных для употребления продуктов.

«С социальной точки зрения это непозволительная расточительность. Тем более в ситуации с сегодняшним уровнем продовольственной инфляции и снижающимися реальными доходами населения. Альтернативные способы ликвидации списаний просроченной продукции соответствуют и экологическим мировым трендам», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в налоговом законодательстве есть пробелы, которые мешают реализации социально ориентированных проектов, связанных с передачей продуктов нуждающимся. При этом Леонов добавил, что некоторые торговые сети уже сейчас нашли решение в предоставлении дополнительных скидок по мере приближения товара к истечению срока годности.

«Чем ближе срок истечения — тем выше скидка. Для потребителя это только плюс, ведь он сможет приобрести качественный товар по более низкой цене, понимая, что употребить надо быстро. Розничная торговля при таком подходе успешно решает вопрос «нулевых» списаний просрочки», — пояснил Леонов.

Кроме того, он рассказал о зарубежном опыте регулирования вопросов реализации товаров, срок годности которых подходит к концу. По словам замглавы Руспродсоюза, в Европе продукты с истекающим сроком годности и некондиционные товары стараются раздавать бездомным и малоимущим.

«Такие продукты не представляют опасности для потребителей, но выгодно отличаются по ценовому предложению. По такому принципу работает сеть Wefood в Дании... Во Франции владельцы супермаркетов облагаются штрафами, если они не заключают контракты с благотворительными организациями, которые занимаются распределением продовольствия», — отметил он.

В свою очередь, бывший председатель президиума АКОРТ, директор Центра развития потребительского рынка школы «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев также назвал инициативу разумной, отметив несколько тонкостей.

«Это, конечно, не в отношении всех отходов, потому что передавать нуждающимся можно только то, что подлежит использованию как продовольствие. Строго говоря, бизнес такие виды товаров в отходы не списывает. Вопрос в том, как сделать так, чтобы товары с завершающемся сроком годности могли на разумных для бизнеса условиях направляться в благотворительные фонды так, чтобы это не было дополнительно обременено какими-то налогами», — сказал собеседник RT.