Благодатная почва для терроризма: В Ливию прибывают боевики из Сирии - СМИ

В Ливию перебрасывают представителей незаконных сирийских бандформирований из провинции Идлиб. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, представители издания надеялись посетить социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых держат в тюрьме, однако план реализовать не удалось. Вместо этого местные спецслужбы контролировали каждый шаг журналистов, приставив к ним вооружённых сопровождающих.

Как рассказали Альгис Микульскис и Владимир Малянов, из Идлиба прибывают боевики, которые признаны международными террористами. Радикалы рассчитывают помочь правительству Триполи, а творящийся в стране хаос подходит идеально.

"Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях", - заявили журналисты.