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Благодатная почва для терроризма: В Ливию прибывают боевики из Сирии - СМИ
20 сентября 2019, 22:54 • 79 • В мире
Как сообщают СМИ, в Ливию прибывают боевики из Сирии, так как ситуация в зоне конфликта создает благодатную почву для терроризма.
В Ливию перебрасывают представителей незаконных сирийских бандформирований из провинции Идлиб. Об этом пишет РИА ФАН.
Напомним, представители издания надеялись посетить социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых держат в тюрьме, однако план реализовать не удалось. Вместо этого местные спецслужбы контролировали каждый шаг журналистов, приставив к ним вооружённых сопровождающих.
Как рассказали Альгис Микульскис и Владимир Малянов, из Идлиба прибывают боевики, которые признаны международными террористами. Радикалы рассчитывают помочь правительству Триполи, а творящийся в стране хаос подходит идеально.
"Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях", - заявили журналисты.
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