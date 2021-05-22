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«Благодаря знаниям и профессионализму наших учёных»: Мишустин назвал создание эффективных вакцин победой России

22 мая 2021, 16:50  •  81 • В России
Создание эффективных вакцин от коронавируса — это победа России, которая была достигнута благодаря профессионализму и настойчивости российских учёных, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Он напомнил, что россияне могут бесплатно сделать прививку. Наряду с этим премьер-министр отметил, что вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность, став одной из самых востребованных в мире. Тем временем создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о планах подать заявку на одобрение препарата в ВОЗ и о дальнейшей работе над вакциной.
 
РИА Новости © Алексей Даничев
 

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что создание эффективных вакцин против коронавируса стало победой России.

«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех ещё раз очень серьёзно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских учёных, врачей и других специалистов», — сказал премьер, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Глава российского правительства подчеркнул, что специалисты включились в работу сразу после того, как стало известно о распространении новой инфекции. Мишустин добавил, что им удалось создать не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса.

На этом фоне стало известно, что кабмин одобрил выделение средств Роспотребнадзору на производство тест-систем по выявлению COVID-19. Как следует из сообщения пресс-службы правительства, инициатива направлена на сохранение жизни и здоровья населения России в условиях распространения коронавируса.

Мишустин также отметил, что российскую вакцину «Спутник V» можно назвать одной из самых востребованных в мире. Он напомнил, что препарат доказал свою безопасность и эффективность.

При этом, по словам премьера, в начале пандемии способность российских специалистов сделать такой научный прорыв в ряде стран ставили под сомнение.

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«И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить с научной точки зрения, с точки зрения знаний, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи — это очень важные качества», — заключил глава кабмина.

Тем временем разработчики второй по счёту российской вакцины под названием «ЭпиВакКорона» заявили о намерениях отправить заявку на одобрение препарата во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вместе с тем в центре «Вектор» отметили, что вопрос снабжения вакциной россиян сейчас более актуален, чем экспортные перспективы.

«Вектор» планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален», — цитирует ТАСС гендиректора центра Рината Максютова.

К настоящему времени объём производства препарата составил более 2 млн доз. Глава центра напомнил, что изначально мощности позволяли выпускать только несколько тысяч доз вакцины в месяц, но постепенно их удалось нарастить. По его словам, в феврале было выпущено 480 тыс. доз «ЭпиВакКороны», в марте — 520 тыс., в апреле — 1,1 млн.

«Серии вышли в гражданский оборот, поставлены в субъекты РФ. Это значительное количество вакцины, во многих субъектах вакцина доступна. Если говорить о пептидной вакцине, она не обеспечивает все потребности в регионах, но тем не менее самый острый ажиотаж, на мой взгляд, снят», — полагает Максютов.

Наряду с этим в «Векторе» сообщили о разработке препарата «ЭпиВакКорона-Н», который не имеет существенных отличий от уже имеющейся версии препарата. Как отметил Максютов, новый вариант вакцины необходим из-за технологических особенностей производства.

«Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», — пояснил он.

Кроме того, «Вектор» изучает перспективы трёхкратной вакцинации. Ожидается, что первые результаты этих исследований появятся осенью 2021 года.

«Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Данное исследование было начато в апреле. С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», — пояснил Максютов.

Отметим, что за прошедшие сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 9345 человек, 386 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в РФ COVID-19 обнаружили у 4 992 554 человек. За весь период наблюдений зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек. Активными остаются 263 964 случая.

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период проведено свыше 135,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 334 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 512 212 человек.

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