«Благодаря принципиальной позиции»: СК повторно рассмотрит дело уфимца, осуждённого за убийство педофила

Следственный комитет РФ повторно изучит материалы скандального уголовного дела уфимца Владимира Санкина. В январе прошлого года он заступился за детей, к которым приставал педофил. В ходе завязавшейся драки Санкин нанёс мужчине тяжёлые травмы, от которых тот впоследствии скончался. На суде присяжные постановили, что Санкин «заслуживает снисхождения», но его всё равно приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После общественного резонанса, который вызвал приговор, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ещё раз проверить обоснованность процессуальных решений в отношении Санкина.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно изучить материалы уголовного дела 34-летнего жителя Уфы Владимира Санкина. Мужчина заступился за двух мальчиков, которые рассказали о приставаниях педофила, и в драке нанёс ему травмы, несовместимые с жизнью.

«Председатель СК России поручил подчинённым ещё раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР также отметили, что будет изучено уголовное дело в отношении погибшего предполагаемого педофила Владимира Зайцева. Дело в отношении него расследовалось по статье 135 УК РФ (развратные действия) и было прекращено в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого.

Адвокат Санкина Шота Горгадзе рассказал RT, что 26 апреля Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрит апелляционную жалобу на строгий приговор.

«Я полагаю, что самым мудрым и правильным решением было бы отменить приговор и вернуть дело на доследствие. Надеюсь, следственные органы благодаря принципиальной позиции председателя СК более тщательным образом разберутся, что произошло на самом деле, и этот несправедливый приговор в последующем не состоится. Это страшный прецедент и сигнал обществу, что если вы увидите угрозу чужим детям, то перед вами встанет страшный выбор: либо пройти мимо и жить с этим, либо помочь и на восемь лет отправиться в тюрьму. Этого нельзя допустить», — считает Горгадзе.

По его мнению, такое решение председателя СКР стало возможно благодаря пристальному вниманию СМИ к делу и общественному резонансу.

Сейчас Санкин находится в СИЗО, так как приговор Калининского райсуда Уфы ещё не вступил в силу.

«Он мужественно переносит всё, хотя приятного мало», — поделился с RT Горгадзе.

В свою очередь, родственники Санкина рассказали RT, что о пересмотре дела узнали из соцсетей, официально их об этом никто не уведомлял. Однако комментировать дело до заседания Верховного суда они пока отказались.

Спаситель детей

В Уфе 30 января 2020 года местный житель защитил подростков от приставшего к ним педофила.

Как следует из материалов дела, Владимир Санкин возвращался из автомастерской, где он работал. Около автобусной остановки к нему навстречу из подъезда выбежал 14-летний мальчик и попросил о помощи. Подросток рассказал, что его друга в квартире держит мужчина и хочет над ним надругаться.

Санкин освободил мальчика, а 54-летнего Владимира Зайцева вытащил на улицу поговорить. Завязалась драка, после чего Зайцев остался лежать на земле. Санкин вызвал полицию и скорую. Однако по дороге в больницу Зайцев скончался.

После этого в отношении Санкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). По мнению следователей, после драки Владимир вытащил деньги из кармана Зайцева.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении Зайцева по статье 135 УК РФ (развратные действия), однако оно было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Рассматривать дело Санкина должны были присяжные. В декабре 2020 года они не нашли оснований для обвинения мужчины в разбое. Однако признали его виновным в избиении Зайцева. При этом присяжные отметили, что подсудимый спасал детей и «заслуживает снисхождения».

Калининский райсуд Уфы приговорил Санкина к восьми годам колонии строгого режима.

Неоднократно судим

Ещё во время следствия дело Санкина приобрело широкий общественный резонанс.

Как выяснил RT, Зайцев был неоднократно судим. Первый раз в поле зрения правоохранителей он попал в возрасте 18 лет. В 1983 году его приговорили к четырём годам и семи месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 121 УК РСФСР «Мужеложство».

В 2003 году его несколько раз заставали в компании несовершеннолетних за распитием спиртных напитков. За это мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и приговорили к году исправительных работ и удержанию 20% зарплаты в счёт государства.

В 2007 году Зайцева задержали по обвинению в действиях сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет. По данным местных СМИ, жертвой был его сын.

27 декабря 2007 года Зайцева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно его характеристике из ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан, где он отбывал наказание, Зайцев «был склонен к уединению, испытывал трудности в межличностных отношениях, был не уверен в себе, обидчивый, склонный к депрессиям и тревогам».

3 октября 2018 года Зайцев вышел на свободу. По решению Мелеузовского райсуда Республики Башкортостан 27 июня 2018 года за ним установили надзор сроком на восемь лет. Зайцеву было запрещено выходить из дома с 22:00 до 07:00, без уведомления менять место жительства. Сотрудники ФСИН сообщали, что высока вероятность совершения Зайцевым повторного преступления. Четыре раза в месяц он должен был отмечаться в полиции.

После освобождения мужчина дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, после чего ему запретили приближаться к школам и городским паркам.