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«Благодаря нерушимому единству и сплочённости наших народов…»

11 декабря 2019, 14:09  •  89 • Война
Главы МИД 11 стран осудили попытки реабилитации нацизма
Руководители МИД Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, а также Сербии на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе выступили против попыток фальсификации итогов Второй мировой войны.
«Победить нацизм удалось благодаря нерушимому единству и сплочённости наших народов, совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции. Мы помним о всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу и спас нашу цивилизацию от гибели»,
– говорится в совместном заявлении.
Министры назвали кощунством проявление неуважения к памятникам советских солдат и надругательства над их могилами и выразили возмущение попытками некоторых стран представить гитлеровских коллаборационистов борцами за свободу и независимость: «Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Исходим из необходимости неукоснительного соблюдения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности».
В Латвии и Эстонии престарелые боевики СС и их потомки проводят демонстрации по столичным улицам. В Литве и на Украине члены национал-коллаборационистских банд изображаются героями.
В Венгрии, воевавшей на стороне Гитлера, гибель венгерских оккупантов на Восточном фронте, в СССР, считают смертью во имя интересов родины. Хорватия оправдывает кровавый режим усташей, вырезавших мирное сербское население. В Албании в свете памяти о войне в Косово предпринимаются попытки обелить косоваров-эсэсовцев.
В Болгарии, которая была союзницей Третьего рейха, улицы называют именами болгарских лётчиков, погибших в стычках с англо-американскими войсками, и проводят марши в честь деятеля болгарского нацизма генерала Х. Лукова.
В Молдавии в отношении к памяти о войне установилось двоевластие: президент-социалист Игорь Додон защищает память о героях Великой Отечественной войны, а парламентарии-националисты навязывают гражданам культ румынских союзников Гитлера во главе с маршалом Антонеску.
Ряд других стран косвенно поддерживают героизацию нацизма и коллаборационизма. Ирландия, Великобритания, Польша, Соединённые Штаты называют фальсификацию событий Второй мировой войны властями стран Прибалтики и Украин «правом на своё видение истории».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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