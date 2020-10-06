Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / В мире

Благодаря им излечение стало возможным: Обнаружившим вирус гепатита С вручили Нобелевку

06 октября 2020, 03:20  •  28 • В мире
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили учёные, которые в 1980-х открыли вирус гепатита С. Как отметил депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко, награда обоснованная. "На этот раз оценено не узкопрофессиональное открытие, а нечто гораздо большее", - заметил он.
В Стокгольме в онлайн-формате объявили победителей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали американские учёные Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон. Они открыли вирус гепатита С и провели исследования в этой области.
По словам Геннадия Онищенко, награда заслуженная. В беседе с ФАН он отметил, что сейчас в Нобелевском комитете оценили не узкопрофессиональное достижение, а глобальное.
Ранее, до того, как был выявлен вирус гепатита С, было известно лишь о двух видах - вирусах гепатита А и В. Однако результаты научных изысканий Харви Альтера и его коллег позволили узнать и о ранее неизвестном вирусе.
Несмотря на то, что были чётко изучены инфекционные механизмы возникновения, но причина его долго была неизвестна.
Благодаря открытию, а также изучению тонкой биологии вируса стало возможно создать лекарства, которые позволяют полностью вылечить вирусный гепатит С, сообщил директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава доктор медицинских наук Игорь Никитин.
"Вирус гепатита С - одна из основных причин развития гепатоцеллюлярного рака печени и цирроза печени в странах Европы и США", - уточнил он в беседе с РБК.
Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 21:50
Русский хит 90-х покорил американцев: "Крошку мою" они запомнят надолго
05 октября 2020, 21:50
"Благодарю за поддержку. Никогда не забуду": Больного COVID Трампа вывезли в Мэриленд
05 октября 2020, 18:10
Принц Гарри рассказал о будущем сына Арчи: Малышу уже выбрали вид спорта
05 октября 2020, 21:50
Простуду выдаёт за COVID-19? Генерал ФСБ выдал версию внезапного заражения Трампа
05 октября 2020, 21:50
Трампу хуже? Журналисты узнали о новых симптомах у президента США
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал правду о катаклизме на Украине
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.