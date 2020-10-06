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Благодаря им излечение стало возможным: Обнаружившим вирус гепатита С вручили Нобелевку
06 октября 2020, 03:20 • 28 • В мире
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили учёные, которые в 1980-х открыли вирус гепатита С. Как отметил депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко, награда обоснованная. "На этот раз оценено не узкопрофессиональное открытие, а нечто гораздо большее", - заметил он.
В Стокгольме в онлайн-формате объявили победителей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали американские учёные Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон. Они открыли вирус гепатита С и провели исследования в этой области.
По словам Геннадия Онищенко, награда заслуженная. В беседе с ФАН он отметил, что сейчас в Нобелевском комитете оценили не узкопрофессиональное достижение, а глобальное.
Ранее, до того, как был выявлен вирус гепатита С, было известно лишь о двух видах - вирусах гепатита А и В. Однако результаты научных изысканий Харви Альтера и его коллег позволили узнать и о ранее неизвестном вирусе.
Несмотря на то, что были чётко изучены инфекционные механизмы возникновения, но причина его долго была неизвестна.
Благодаря открытию, а также изучению тонкой биологии вируса стало возможно создать лекарства, которые позволяют полностью вылечить вирусный гепатит С, сообщил директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава доктор медицинских наук Игорь Никитин.
"Вирус гепатита С - одна из основных причин развития гепатоцеллюлярного рака печени и цирроза печени в странах Европы и США", - уточнил он в беседе с РБК.
Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.
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