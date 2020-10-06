Благодаря им излечение стало возможным: Обнаружившим вирус гепатита С вручили Нобелевку

В Стокгольме в онлайн-формате объявили победителей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали американские учёные Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон. Они открыли вирус гепатита С и провели исследования в этой области.

По словам Геннадия Онищенко, награда заслуженная. В беседе с ФАН он отметил, что сейчас в Нобелевском комитете оценили не узкопрофессиональное достижение, а глобальное.

Ранее, до того, как был выявлен вирус гепатита С, было известно лишь о двух видах - вирусах гепатита А и В. Однако результаты научных изысканий Харви Альтера и его коллег позволили узнать и о ранее неизвестном вирусе.

Несмотря на то, что были чётко изучены инфекционные механизмы возникновения, но причина его долго была неизвестна.

Благодаря открытию, а также изучению тонкой биологии вируса стало возможно создать лекарства, которые позволяют полностью вылечить вирусный гепатит С, сообщил директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава доктор медицинских наук Игорь Никитин.

"Вирус гепатита С - одна из основных причин развития гепатоцеллюлярного рака печени и цирроза печени в странах Европы и США", - уточнил он в беседе с РБК.

Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.