«Благодаря грамотным действиям экипажа»: в Астраханской области бомбардировщик Ту-22 аварийно сел на грунт

Пилоты дальнего бомбардировщика Ту-22М3 смогли посадить самолёт на грунт в Астраханской области после отказа двигателя. Машина проводила полёт без боекомплекта, разрушений на земле в результате инцидента нет. Лётчики смогли самостоятельно покинуть самолёт, их доставили на аэродром базирования. Командование пилотов ходатайствует о представлении экипажа к государственным наградам.

Экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22М3 сумел посадить самолёт на грунт в Астраханской области после отказа двигателя во время планового полёта.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и были доставлены на аэродром базирования. Отмечается, что полёт проводили без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Посадивших самолёт вдали от населённого пункта лётчиков планируют наградить, сообщили в Министерстве обороны России.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны о представлении лётчиков к государственным наградам», — приводит сообщение РИА Новости.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 был создан в конце 1970-х годов. Разработчики спроектировали машину для нанесения ударов в глубине обороны противника и поражения крупных морских целей.

Первое крупное боевое применение бомбардировщика состоялось в ходе афганской кампании СССР 1979—1989 годов. Вооружённые силы РФ применяли этот самолёт и во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го, и в ходе сирийской операции с осени 2015-го.

В 2019 году сообщалось как минимум о восьми инцидентах с летательными аппаратами Минобороны России. Последним стало крушение 11 декабря ударного вертолёта Ми-28 в районе краснодарского аэродрома Кореновск. ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Погибли оба члена экипажа — подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.

В октябре в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге аварийную посадку совершил военно-транспортный самолёт Ан-12. Никто из десяти находившихся на борту не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность шасси. СМИ сообщают, что самолёт получил небольшие повреждения и вскоре вернётся к полётам.

По данным ТАСС, ещё один инцидент без пострадавших произошёл в сентябре 2019 года. Источник агентства рассказал о столкновении в небе над Липецкой областью двух бомбардировщиков Су-34, причём экипажи обоих летательных аппаратов сумели посадить самолёты на аэродром.

Вместе с тем, отмечает ТАСС, ситуация в Липецке классифицировалась как серьёзный авиационный инцидент с поломкой самолёта, а один из Су-34 получил сильные повреждения и требовал заводского ремонта.

В том же месяце на аэродроме в Саратовской области потерпел аварию вертолёт Ми-8 Минобороны России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, на борту был экипаж в составе трёх человек, который успешно эвакуировался. Обошлось без жертв и пострадавших. Сам вертолёт после удара о землю полностью сгорел на рулёжной дорожке.

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

Один из наиболее резонансных инцидентов с воздушным транспортом в России в 2019 году произошёл в гражданской авиации. 15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области.

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Самолётом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. На борту находились 233 человека, включая членов экипажа. Вскоре после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели и нарушили их работу.

Пилоты рассказали, что изначально намеревались развернуться и сесть в Жуковском, но времени на манёвр не хватило и пришлось садиться в кукурузном поле. Самолёт сажали прямо на брюхо, однако всё закончилось благополучно.

Мастерство лётчиков отметили пассажиры самолёта, многие представители общественности и официальные лица. Позднее президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а других членов экипажа наградил орденами Мужества.