Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности

Китайская компания Xiaomi массово блокирует свои смартфоны в Крыму, сообщили на прошлой неделе СМИ, – на экране появляется надпись, что политика компании не разрешает использовать её продукцию на данной территории, после чего аппарат превращается в «кирпич». Как выяснилось, Xiaomi поступает так со всеми странами, которые попали под санкции США. Именно таким образом Крым оказался в одном списке с Кубой, Ираном и Северной Кореей.

И хотя позже китайцы заявили, что передумали и снимают блокировку, эта ситуация продемонстрировала уязвимость России в технической сфере. По сути, в любой момент иностранные производители могут оставить страну без связи, дистанционно заблокировав все телефоны. Такая же опасность грозит компьютерам и станкам.

«Любую технологию можно отключить дистанционно», – авторитетно заявила два года назад Наталья Касперская – одна из главных отечественных авторитетов в сфере информационной безопасности. Впрочем, она лишь подтвердила то, о чём многие догадывались и прежде. Так, владельцы айфонов жаловались: стоит выйти новой модели, как аппарат начинает тормозить и подвисать. Лишь после того как запахло судебным процессом и нешуточным штрафом, компания Apple призналась: да, она и правда замедляла старые смартфоны. Но не для того, чтобы таким образом заставлять покупать новые, а ради «продления срока службы аппаратов». Заодно выяснилось, что «яблочные» гаджеты имеют полный доступ к камере, геолокации, календарю, галерее снимков и другим сервисам, фактически шпионя за владельцем аппарата и имея полную возможность в любой момент заблокировать смартфон. Как это происходит на практике, в конце прошлого года продемонстрировала компания Google, отключив от своего сервиса смартфоны китайской компании Huawei, попавшей под американские санкции (позже в компании заявили, что нашли способ обойти запрет, однако санкции остались в силе). Для справки: в России аппараты Huawei являются самыми популярными, занимая 40% рынка смартфонов. Представим, что все они однажды окажутся заблокированными, – без связи окажутся десятки миллионов людей. Впрочем, ещё существеннее, если санкции решат ввести США. С айфонами у нас ходят практически все чиновники. Если их дорогие аппараты превратятся в «кирпичи», вся система управления страной на какое-то время будет парализована.

Компрессоры «Газпрома» отключили со спутника

Такая же ситуация с компьютерами. Даже зарубежные эксперты не раз высказывали мнение: все крупные разработчики программного обеспечения (ПО) оставляют в своих программах бэкдоры, через которые спецслужбы их стран могут получить доступ к хранящейся информации и управлению компьютером. И что же? В 2014 году беглый сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден опубликовал секретные документы, в которых прямо описывались технологии такой слежки, обвинив Microsoft в сотрудничестве с разведкой. Так, программная закладка KONGUR появлялась при обновлении системы и позволяла получать удалённый доступ к компьютеру под управлением Windows. Также АНБ с подачи компании Билла Гейтса получило доступ к почтовой службе Outlook.com и видеозвонкам через Skype.

Сотрудничают со спецслужбами разработчики не только ПО, но и «железа». Так, в 2017 году российские специалисты при изучении механизма управления процессоров Intel ME обнаружили следы выполнения программы АНБ по созданию так называемых доверительных платформ. До того бэкдор, обеспечивающий доступ к управлению устройством, был найден в китайском чипе Microsemi/Actel ProASIC3. Вряд ли стоит подозревать, что китайская фирма сделала такую лазейку по собственному желанию. При этом особенно важно, что данные чипы используются в серьёзных системах, включая общественный транспорт и даже атомную энергетику. Это уже посерьёзнее, чем «умерший» смартфон.

Прецеденты вмешательства в работу промышленных объектов уже были. В октябре 2019 года «Интерфакс» сообщил: «Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF. «Они стоят мёртвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», – прокомментировал начальник департамента № 335 Павел Крылов. С чем было связано отключение – с санкциями США или истечением срока сервисной поддержки, – осталось неизвестным. Кстати, весьма показательный факт. Если обычно в случае даже самых мелких недружественных поступков Запада пропаганда поднимает шумный скандал, то в этом случае новость о ЧП с компрессорами прошла незаметно, будто её нарочито задвинули подальше.

Вот и ходят чиновники с купленными за госсчёт «яблочными» гаджетами, хотя, помнится, глава «Ростеха» Сергей Чемезов некогда лично демонстрировал YotaPhone, хвастаясь, что тот-де станет лучшим в мире. Кстати, сколько там было вложено денег в прогоревший YotaPhone? 15 млн долларов? Может, тому же Чемезову ответить за слова и компенсировать потери из собственного кармана?

А ведь это уже был не первый случай такого рода. Весной 2015 года, когда противостояние с США на волне крымско-донбасской ситуации достигло апогея, ФСБ сообщила о сбоях в работе импортных станков на оборонных предприятиях Урала. Станки с программным управлением были куплены до введения антироссийских санкций – это подчёркивалось особо. «Перед установкой всё оборудование было проверено и прошло испытания. Однако недавно в программном обеспечении стали возникать ошибки. На мониторе высвечивались нули, и мы получали партию бракованных изделий. Мы не можем понять, откуда взялась ошибка, – отметили в беседе с ТАСС представители предприятий. – Например, сейчас сбои происходят в оборудовании по выпуску радиостанций».

Впрочем, как пояснял проректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Андреев, ничего удивительного здесь нет: изначально станок может быть в полном порядке, команда на отказ может поступить в любой момент. «Некоторые системы работают только при подключении к интернету. Информация, которой система обменивается с сервером производителя, закрыта. Пользователю не известно, какие команды отдаёт сервер», – комментировал он «Известиям».

Почему в таком случае те же американцы не возьмут и не отключат разом все станки в России? Во-первых, это будет походить на прямое объявление войны. Во-вторых, полезнее, чтобы техника работала. По словам президента Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции Георгия Самодурова, во время использования иностранных систем с ЧПУ идёт дистанционное считывание информации о деталях, которые изготавливаются на данных станках. Таким образом Россия раскрывает технологические тайны производства военной техники.

Хотя речь идёт не только об оборонке. Так, на импортных производственных линиях сегодня сидит отечественная пищевая промышленность. По данным ассоциации «Росспецмаш», доля импортного пищевого оборудования в РФ в 2019 году составила 55%.

WhatsApp обвинили в чтении зашифрованных сообщений

(Фото: Алексей Зотов/ТАСС)

Представители американской НКО ProPublica сообщили, что мессенджер WhatsApp, являющийся дочерней компанией интернер-гиганта Facebook, использует модераторов для проверки сообщений, на которые поступили жалобы. При этом для проверки жалоб с сообщений снимается сквозное шифрование, что позволяет читать переписку. Как утверждают в ProPublica, для этого WhatsApp имеет штат из более чем тысячи сотрудников, работающих в Техасе, Дублине и Сингапуре, которые круглосуточно читают чужую переписку.

В компании подтвердили, что поступающие жалобы действительно рассматриваются её сотрудниками, однако не увидели в этом никаких нарушений. Тем не менее каждый пользователь WhatsApp наверняка обращал внимание, что в начале общения в окне появляется надпись: «Сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. Третьи лица, включая WhatsApp, не могут прочитать или прослушать их». Теперь же выясняется, что это не так. Более того, в центры модерации попадают не только те сообщения, на которые поступили жалобы, но и пять предыдущих.

Напомним, что ещё в 2015 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что в сервисах Google, Yahoo и WhatsApp замечены программные средства иностранных технических разведок. Кроме того, о сотрудничестве социальных сетей с американской разведкой писало британское издание «Гардиан».

Бутафория импортозамещения

Что делать в такой ситуации? Ответ, в общем-то, очевиден – налаживать собственное производство, замещая импорт. Да, сделать это сложно, но ведь надо же с чего-то начинать. Примеры перед глазами: ещё 20 лет назад все ухахатывались над китайским автопромом, а сегодня он теснит именитые бренды. Стало быть, возможности есть, было бы желание. А вот с ним, судя по всему, проблемы. Прежде всего, вместо открытия заводов их сегодня чаще закрывают, строя на месте производств «человейники». Кроме того, переход на отечественный продукт в цифровой среде запустили ещё в 2014 году, когда Дмитрий Медведев поручил министерствам разработать госпрограмму по созданию отечественного обеспечения. В 2015 году правительство прямо запретило закупки зарубежного ПО для органов власти, а в 2018-м госкорпорациям было предписано за три года перевести на отечественные цифровые решения 50% работы. И что же мы видим? Министерства испортили кучу бумаги, написали планы и «дорожные карты», только где же российское ПО? По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 2019 году в общем объёме софта, используемого в госкомпаниях, доля российских программ составила всего 10%. То есть было очевидно, что к 2021 году сделать ничего не успеют. Как обычно, разведут руками и сядут составлять новые планы. За проваленные, само собой, никто не ответит.

С айфонами у нас ходят практически все чиновники. Если их дорогие аппараты превратятся в «кирпичи», вся система управления страной на какое-то время будет парализована

А вот совсем свежая новость. В начале сентября правительство выпустило постановление, ужесточающее госзакупки импортной техники, в том числе комьютеров и смартфонов. Дескать, поможем отечественному производителю! Однако директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин уверен: всё это бесполезная бутафория. Чиновники уже давно научились обходить запреты. К примеру, покупку айпадов и айфонов можно провести через внебюджетное финансирование. Или через государственное НКО. А можно и вообще не мудрить. Запрещено приобретать предметы, у которых есть российские аналоги, а какой аналог может быть у Apple? Вот и ходят чиновники с купленными за госсчёт «яблочными» гаджетами, хотя, помнится, глава «Ростеха» Сергей Чемезов некогда лично демонстрировал YotaPhone, хвастаясь, что тот-де станет лучшим в мире. Кстати, сколько там было вложено денег в прогоревший YotaPhone? 15 млн долларов? Может, тому же Чемезову ответить за слова и компенсировать потери из собственного кармана?

Новостей о войне за контроль над киберсредой становится всё больше. Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что получил такие данные: в течение двух лет в России трафик на иностранные ресурсы будет сильно замедлен. Власти Китая приказали IT-компаниям полностью поменять правила и дизайн компьютерных игр, чтобы излишне не возбуждать в игроках азарт и зависимость. Заодно развлекательным ресурсам дали понять, что следует «пригасить» тех артистов, которые занимают «неправильные политические позиции». В Поднебесной выстраивают целую систему правил для цифровой индустрии, которые грозят перевернуть представления об интернете. Тем временем российские власти воюют с западными интернет-гигантами. Facebook выписан штраф 21 млн, Twitter – 5 млн, Telegram – 9 млн рублей. На минувшей неделе приставы нагрянули в офис Google, но… никого там не нашли. Для проформы сидела только одна сотрудница. Уж не идёт ли всё к тому, что прячущихся от российской власти иностранных интернет-гигантов будут просто отключать от нашего суверенного интернета? Мы продолжаем следить за событиями и готовим новые публикации.

С другой стороны, какой техникой пользоваться тем же чиновникам? На прошлой неделе в НПЦ «Элвис» гордо сообщили о скором запуске в производство гаджетов на основе российского микропроцессора «Скиф». При этом сами же разработчики указывают, что его производительность будет, примерно, как у айфона шестой модели, вышедшей ещё семь лет назад! Точно ли здесь стоит говорить о достижениях?

Не лучше ситуация и в станкостроении. Запретить поставку импортного оборудования с программным управлением Минпромторг предложил ещё восемь лет назад. То есть суть проблемы, которую нужно решать, в ведомстве Дениса Мантурова понимали ещё тогда. В 2019 году Минпромторг вновь выступил с похожей инициативой – перевести оборонку на отечественные станки. Однако, вместо того чтобы рассказать о сделанном, заместитель Мантурова Василий Осьмаков заявил, мол, есть опасность, что оборонка может сорвать госзаказ, ведь в стране имеется всего три-четыре производителя станков с числовым программным управлением (ЧПУ), да и те используют импортные комплектующие. При этом необходимые оборонщикам пятикоординатные станки FANUC и Siemens «на три века» опережают российские наработки. Потому нужно подождать ещё 5–10 лет, а пока что стоит запустить проект по восстановлению машиностроения.

Что ж, позиции Осьмакова вряд ли стоит удивляться. Ровно такой же подход Минпромторг демонстрирует в импортозамещении самолётного парка. Там тоже пишутся планы и принимаются программы. Однако время идёт, но вместо востребованного на рынке продукта появляется «Суперджет», от которого один за другим отказываются перевозчики. Или вообще не появляется ничего, как в случае с МС-21, которому каждый раз что-то мешает. Видимо, правы те, кто говорит, что для ответственных за импортозамещение вроде Чемезова и Мантурова главным является не результат, а процесс, в ходе которого с пользой для себя можно освоить миллиарды рублей. А потом снова найти причины, почему ничего не получилось, и начать всё сначала.

Китайская компания Xiaomi массово блокирует свои смартфоны в Крыму, сообщили на прошлой неделе СМИ, – на экране появляется надпись, что политика компании не разрешает использовать её продукцию на данной территории, после чего аппарат превращается в «кирпич». Как выяснилось, Xiaomi поступает так со всеми странами, которые попали под санкции США. Именно таким образом Крым оказался в одном списке с Кубой, Ираном и Северной Кореей. И хотя позже китайцы заявили, что передумали и снимают блокировку, эта ситуация продемонстрировала уязвимость России в технической сфере. По сути, в любой момент иностранные производители могут оставить страну без связи, дистанционно заблокировав все телефоны. Такая же опасность грозит компьютерам и станкам.

«Цап-царап» не поможет?