Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?

Автор:

Андрей Перла

Главные положения заявления Владимира Путина (с использованием материалов телеканала "Россия 1"):

Президенты РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе начиная с сегодняшнего дня.

Конфликтующие стороны останавливаются на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, развёртывается миротворческий контингент России.

Беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы.

Стороны начинают обмен военнопленными и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется, в том числе, при содействии органов пограничной службы России.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Не поражение, но победа ли?

Что я чувствую вместе со всеми патриотами? Гордость за Россию. Великая держава долго сосредотачивалась, призывала к миру, терпела нарушения уже достигнутых соглашений о прекращении огня, терпела обвинения в том, что она предаёт союзника. Наконец после гибели двух лётчиков решила, что с неё хватит, и прекратила войну одним взмахом могучей русской руки. Раз спокойствие на Кавказе возможно только в присутствии русских штыков, две тысячи отборных штыков, 15-я бригада Центрального военного округа, только контрактники, никаких призывников это спокойствие обеспечат.

Да, повод для гордости у нас есть. За Россию, за её президента, за могущество нашей армии и нашей дипломатии.

Только не надо иллюзий. Случившееся вечером и ночью – не победа России. Точнее, не решающая победа. Лучшее решение из предложенных худших. Россия остановила войну, но не добилась мира. Россия остановила кровопролитие, но ей никто не будет благодарен.

Россия вмешалась, чтобы остановить войну в преддверии окончательного поражения Армении. Война остановлена, но довоенный порядок (державшийся тридцать лет) на Кавказе восстановлен не будет. Войска враждующих сторон застыли на новой линии соприкосновения. Турки (азербайджанцы сами себя считают турками, и это важно) на расстоянии выстрела от Степанакерта.

Довольных нет

Армяне считают, что их предали – во-первых, собственное руководство, во вторых, Россия. По первому поводу в Ереване уже начались народные волнения. Протестующие ворвались в здание правительства, избили спикера парламента, вытащив его из машины. Они не рады прекращению войны. Они не рады прекращению огня. Они уверены, что "армянские львы" могли выиграть войну.

Кроме того, они уверены, что изменить заключённые Пашиняном соглашения ещё не поздно. "Оппозиция обсуждает возможности отмены соглашений с Путиным" – это один из самых часто встречающихся сегодня в Армении заголовков СМИ. Как именно это можно сделать, пишет, например, публицист Саркис Цатурян: парламенту Армении нужно срочно принять решение о признании Нагорного Карабаха, вывести его из статуса непризнанной республики.

Азербайджан вроде бы может быть более доволен – его президент наверняка скажет своему народу, что они победили, вернули три района, забрали большой кусок Карабаха. Но и азербайджанские патриоты скажут, что у них отняли победу, ведь они стояли уже на пороге Степанакерта, а теперь он для них недоступен (а охраняют его русские, на которых, значит, и обрушится турецкая ненависть).

Эксперты, имеющие возможность занимать сколько-нибудь отстранённую позицию, указывают, что ситуация, к сожалению, не может исчерпываться восторгами по поводу российской решительности.

Белорусский политолог-евразиец Алексей Дзермант пишет:

В Карабахе новый статус-кво: Армения теряет контроль над значительной частью территории, Азербайджан – приобретает. В регионе появятся российские миротворцы и, возможно, турецкие. Политическое будущее Никола Пашиняна под вопросом, его согласие признать новый статус-кво в армянском обществе воспримут как поражение и возложат ответственность за это. Это усилит радикалов и реваншистов. В геополитическом смысле это означает серьёзное усиление влияния Турции в Закавказье и на Кавказе в целом.

А известнейший российский эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов на вопрос, будут ли протестующие сегодня в Армении соблюдать договорённости, заключённые Пашиняном, отвечает: "Если станут властью – не факт!". Он считает конструкцию заключённого Владимиром Путиным соглашения хрупкой.

Война закончена! Да здравствует она!

То есть, будем откровенны, сложнейшая и блестящая операция Российской Империи может оказаться не последней, а первой в очень длинной истории большой кавказской войны. Медленной, вялотекущей, чреватой смертями наших миротворцев, которым спасаемые ими люди не будут благодарны.

Кавказская война завершается, её прекращает Россия? Да, но в то же самое время создаётся ситуация, в которой следующая большая кавказская война совершенно неизбежна. Вопрос теперь только один: когда?

Русские миротворцы на южном Кавказе – да, это имперская политика. Имперская ответственность. Да, это решение великой державы. Державы, которая знает, что ей нужно спокойствие на южных рубежах, и это спокойствие может быть обеспечено не договорённостями с местными элитами, а русскими штыками. Двумя тысячами отборных штыков в карабахском ханстве, в частности.

Только не надо думать, что принятое решение – снимает все проблемы и прекращает все споры. Нет, в ситуации, когда враг всеми силами стремился втянуть Россию в войну, принято лучшее из худших решений. Нам создали угрозу на южных рубежах, и Россия не могла оставить её без внимания. Но теперь в носителей имперских штыков будут плевать с двух сторон. Да, те, кого спасают. Никакой благодарности. И это в лучшем случае. В худшем случае будут с двух сторон стрелять. Увы, сегодня никто не даст гарантий, что все и каждый из этих двух тысяч русских парней останутся живы. Увы, совсем не невероятно, что теперь в Россию с Кавказа пойдёт тонкий, но неостановимый ручеёк цинковых гробов.