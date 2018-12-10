Благодарность олигархам из 90-х и политическое будущее Чубайса

Заявление председателя правления «Роснано» о том, что российское общество «не удосужилось» поблагодарить олигархов за то, что они сделали с Россией в 1990-е, вызвало негодование в СМИ и социальных сетях, а также ряд вопросов относительно планов Чубайса на будущее

Автор:

Афанасьев Андрей

СМИ и социальные сети вторые сутки бурлят после заявлений Анатолия Чубайса. Складывается ощущение, что один из главных символов 1990-х решил выйти из политического небытия и в очередной раз заявить о себе как о «лидере мнений».

В ходе Общероссийского гражданского форума, одной из самых крупных либеральных площадок, председатель правления «Роснано» пожаловался на черную неблагодарность народа России по отношению к олигархам из 1990-х. По его мнению, именно крупный бизнес должен вновь стать «драйвером изменений» в нашей стране.

Кто, собственно, мог бы быть инициатором, драйвером? Здесь взгляд пессимистичный. В моем понимании, бизнес по определению им быть не может. Бизнес — "про бабки", а не про страну,

— сказал Чубайс.

Анатолий Чубайс (слева). 1997 г. Фото: www.globallookpress.com

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, — продолжил он. — Оно вообще за 25 лет даже не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране. Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами, он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку (те, которые получают) культуры, науки, образования. Это все сделал российский бизнес. Это сделали те, кого общество называет олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества. Можно ли ожидать, что общество вдруг дозреет и скажет: "Ой, спасибо, мы забыли его сказать"? Нет, нельзя».