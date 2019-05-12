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Благодарность не знает границ: На разбомбленных Голанах Израиль построит город в честь Трампа

12 мая 2019, 17:24  •  51 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах, ранее подвергавшихся обстрелу и бомбежке, для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа. Таким образом Израиль хочет щедро отблагодарить Соединенные Штаты. Как пишут в соцсетях, благодарность "не знает границ".
О том, что уже сейчас израильские власти подобрали на Голанских высотах место для строительства будущего поселения в честь американского президента Дональда Трампа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Примечательно то, что небольшой городок также назовут именем действующего американского лидера. По словам Нетаньяху, таким образом Израиль отблагодарит хозяина Белого дома за недавнее признание этой территории частью еврейского государства. Напомним, Голаны подвергались обстрелам и бомбежкам. Эту территорию Израиль забрал себе, несмотря на все претензии на Голанские высоты от Сирии.
Отметил, что Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года. По сей день принадлежность этой территории считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.
"Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа, - заявил Нетаньяху на сегодняшнем заседании правительства. - Мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано".
Как пишут в соцсетях, благодарность "не знает границ".

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