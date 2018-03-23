Бла-бла-бла: К чему свелись обвинения России Евросоюзом

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Евросоюз поддержал обвинения Лондона против России об отравлении Скрипаля и отозвал посла ЕС из России. Однако за редким исключением никто из лидеров блока не намерен высылать русских дипломатов по примеру Терезы Мэй

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На саммите Европейского союза, состоявшемся 22 марта в Брюсселе, ее лидеры приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Данный шаг стал реакцией Евросоюза на отравление британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Решение было принято единогласно и подтвердило политическую солидарность ЕС с Великобританией, превратившей Россию с начала месяца в "ось зла". Консультации длились около пяти часов, так как первоначально решению об отзыве посла противились Греция, Италия, Кипр и Словакия.

В итоговом заявлении все 27 стран поддержали догадки Лондона о том, что в отравлении Скрипаля "скорее всего" виновата Россия.

Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ и нет альтернативного правдоподобного объяснения",

- говорится в документе. Также отмечается, что нападение на Скрипаля – "серьезный вызов" для общеевропейской безопасности.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер. Фото: www.globallookpress.com

В настоящее время британский премьер Тереза Мэй добивается высылки российских дипломатических работников из всех стран-членов ЕС. Сама Британия уже отправила на родину 23 русских дипломата. Большинство европейских правительств, выразивших солидарность с Мэй, пока не торопятся с жесткими мерами, хотя британскому примеру готовы последовать Польша, Франция и Прибалтика.

Сообщения французского телеканала France 24 показывают, что высылка русских дипломатов не снята с повестки дня ЕС.

Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов - прим. редакции) сказал, что на саммите фактически не обсуждались санкции, хотя ходят слухи о более резких дипломатических мерах. Президент Даля Грибаускайте из бывшего советского государства Литва заявила, что рассматривает возможность изгнания российских дипломатов после атаки 4 марта. … Он (Рютте) настаивал на том, что любая мера "должна иметь дополнительную ценность для этой чрезвычайно сильной политической декларации",

- передает французский телеканал France 24.

В более резкой форме сообщил EU Politico. В статье под заголовком: "Лидеры ЕС указали пальцем на Россию в атаке нервно-паралитическим веществом" и, видимо, в надежде на высылку русских дипломатов брюссельский портал написал:

Попытка убийства настолько разгневала лидеров ЕС, что их дискуссия о России продолжалась даже после того, как они достигли согласия по тексту их официального заключения. В этом последующем обсуждении, которое продолжалось почти до полуночи, лидеры нескольких стран ЕС заявили, что будут рассматривать высылку российских дипломатов или отзыв своих дипломатов из России – в качестве открытого знака солидарности с Соединенным Королевством".

Financial Times передает, что совместное заявление последовало после долгих разногласий, которые удалось преодолеть под давлением Мэй. При этом относительно жестких дипломатических мер сохраняются большие расхождения.

Украинскую Жанну д`Арк "кинули в подвал" в результате войны спецслужб Никто не хочет быть первым, - сказал один дипломат, добавив, что коллективные действия "будут проще для всех нас, чем если бы мы действовали по-отдельности",

- приводит FT слова участника саммита.

Особого внимания британская газета удостоила призывающего к трезвости по отношению к Москве греческого премьера Алексиса Ципраса: "Г-н Ципрас призвал к осторожности, когда прибыл на саммит ЕС, даже когда он говорил, что блок должен "использовать все дипломатические инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении".

А. Ципрас. Фото: www.globallookpress.com

Ципрас выразил солидарность с Британией, но в тоже время отметил, что "нам нужно расследовать".

Я думаю, что мы должны быть очень ответственными в этом вопросе",

- заметил он.

Далее FT сообщает о том, как Лондон пытался оказать давление на пророссийски настроенные правительства.

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"Усилия Великобритании были направлены на убеждение Греции и Кипра в том, что Москва представляет угрозу европейской безопасности. Британские официальные лица подчеркнули, что они не ожидали, что ЕС немедленно согласится на новые ответные меры, хотя они надеются, что другие европейские страны в ближайшие недели могли бы присоединиться к Великобритании в изгнании дипломатов, обвиняемых в шпионаже", - пишет газета, отмечая, что в рамках саммита выдвигались 17 версий того, что реально произошло в Солсбери.

Немецкая Die Welt акцентировала внимание на "различной степени чувствительности" как у правительств стран ЕС, так в брюссельской бюрократии.

Среди стран-членов на разных полюсах в отношениях с Россией находится "хардлайнер" Литва и рационально настроенная Греция. В Брюсселе полярные точки зрения наблюдаются у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, "призывающего не рвать переговорные нити с Москвой", и президента Евросовета Дональда Туска, отказавшегося, в отличие от Юнкера, поздравить Владимира Путина с победой на выборах.

Die Welt также, как и FT, пишет о тщетных усилиях Мэй ужесточить курс ЕС против России.

Лондон также пытается убедить европейских партнеров путем координации изгнать российских шпионов. Для таких национальных действий не требуется единогласное решение на уровне ЕС. Готовы ли страны ЕС присоединиться к такому подходу и сколько таковых, пока остается неясным".

Большинство немецких газет, сообщая о саммите ЕС, отметили, что блок "ужесточил риторику в отношении России", впрочем, как и в отношении Турции, которая наряду с США стала одной из трех центральных тем встречи.

Резюмируя можно отметить, что ЕС формально повесил ответственность за инцидент в Солсбери на Россию. Хотя отдельные страны из Южной Европы призвали к трезвому расследованию и осторожности. О высылке российских дипломатов пока никто, кроме Британии и пару стран-членов, никто серьезно не говорит. Но, как сказал, голландский премьер Рютте, в предстоящие дни и недели ЕС будет рассматривать "дальнейшие логические шаги".

Что же, время покажет…

Гасанов Камран