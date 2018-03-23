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Бла-бла-бла: К чему свелись обвинения России Евросоюзом
23 марта 2018, 13:39 • 201 • В мире
Евросоюз поддержал обвинения Лондона против России об отравлении Скрипаля и отозвал посла ЕС из России. Однако за редким исключением никто из лидеров блока не намерен высылать русских дипломатов по примеру Терезы Мэй
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На саммите Европейского союза, состоявшемся 22 марта в Брюсселе, ее лидеры приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Данный шаг стал реакцией Евросоюза на отравление британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Решение было принято единогласно и подтвердило политическую солидарность ЕС с Великобританией, превратившей Россию с начала месяца в "ось зла". Консультации длились около пяти часов, так как первоначально решению об отзыве посла противились Греция, Италия, Кипр и Словакия.
В итоговом заявлении все 27 стран поддержали догадки Лондона о том, что в отравлении Скрипаля "скорее всего" виновата Россия.
- говорится в документе. Также отмечается, что нападение на Скрипаля – "серьезный вызов" для общеевропейской безопасности.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер. Фото: www.globallookpress.com
В настоящее время британский премьер Тереза Мэй добивается высылки российских дипломатических работников из всех стран-членов ЕС. Сама Британия уже отправила на родину 23 русских дипломата. Большинство европейских правительств, выразивших солидарность с Мэй, пока не торопятся с жесткими мерами, хотя британскому примеру готовы последовать Польша, Франция и Прибалтика.
Сообщения французского телеканала France 24 показывают, что высылка русских дипломатов не снята с повестки дня ЕС.
- передает французский телеканал France 24.
В более резкой форме сообщил EU Politico. В статье под заголовком: "Лидеры ЕС указали пальцем на Россию в атаке нервно-паралитическим веществом" и, видимо, в надежде на высылку русских дипломатов брюссельский портал написал:
Financial Times передает, что совместное заявление последовало после долгих разногласий, которые удалось преодолеть под давлением Мэй. При этом относительно жестких дипломатических мер сохраняются большие расхождения.
- приводит FT слова участника саммита.
Особого внимания британская газета удостоила призывающего к трезвости по отношению к Москве греческого премьера Алексиса Ципраса: "Г-н Ципрас призвал к осторожности, когда прибыл на саммит ЕС, даже когда он говорил, что блок должен "использовать все дипломатические инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении".
А. Ципрас. Фото: www.globallookpress.com
Ципрас выразил солидарность с Британией, но в тоже время отметил, что "нам нужно расследовать".
- заметил он.
Далее FT сообщает о том, как Лондон пытался оказать давление на пророссийски настроенные правительства.
"Усилия Великобритании были направлены на убеждение Греции и Кипра в том, что Москва представляет угрозу европейской безопасности. Британские официальные лица подчеркнули, что они не ожидали, что ЕС немедленно согласится на новые ответные меры, хотя они надеются, что другие европейские страны в ближайшие недели могли бы присоединиться к Великобритании в изгнании дипломатов, обвиняемых в шпионаже", - пишет газета, отмечая, что в рамках саммита выдвигались 17 версий того, что реально произошло в Солсбери.
Немецкая Die Welt акцентировала внимание на "различной степени чувствительности" как у правительств стран ЕС, так в брюссельской бюрократии.
Среди стран-членов на разных полюсах в отношениях с Россией находится "хардлайнер" Литва и рационально настроенная Греция. В Брюсселе полярные точки зрения наблюдаются у президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, "призывающего не рвать переговорные нити с Москвой", и президента Евросовета Дональда Туска, отказавшегося, в отличие от Юнкера, поздравить Владимира Путина с победой на выборах.
Die Welt также, как и FT, пишет о тщетных усилиях Мэй ужесточить курс ЕС против России.
Большинство немецких газет, сообщая о саммите ЕС, отметили, что блок "ужесточил риторику в отношении России", впрочем, как и в отношении Турции, которая наряду с США стала одной из трех центральных тем встречи.
Резюмируя можно отметить, что ЕС формально повесил ответственность за инцидент в Солсбери на Россию. Хотя отдельные страны из Южной Европы призвали к трезвому расследованию и осторожности. О высылке российских дипломатов пока никто, кроме Британии и пару стран-членов, никто серьезно не говорит. Но, как сказал, голландский премьер Рютте, в предстоящие дни и недели ЕС будет рассматривать "дальнейшие логические шаги".
Что же, время покажет…
Гасанов Камран
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