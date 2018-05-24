Бизнесу обещают не преследование, а защиту от санкций

• 22 • Аналитика

Совет по законотворчеству Госдумы в среду обсудил проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций. В рамках заседания, в частности, обсуждались предложения о переводе ответственности за исполнение иностранных санкций из Уголовного кодекса в Кодекс об административных нарушениях. Как сообщил заместитель главы ГД Иван Мельников, к такому мнению склоняется большинство представителей деловых кругов.

В обсуждении законопроекта, в том числе, приняли участие представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, «Деловой России», представители банковского сообщества (Сбербанк, ВТБ), российских компаний, главы профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации.

Глава Госдумы Вячеслав Володин в рамках заседания предложил обязать правительство при составлении бюджета предусматривать меры по поддержке российского бизнеса, который подпал под санкции. «Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье. Надо защитить и наших бизнесменов. Это люди, которые создали бизнес и вносят вклад в экономику, за ними стоят большие производства, а это рабочие места и поступающие в бюджет налоги», — сказал он.

«Во всей этой контрсанкционной истории есть один безусловный плюс - бизнес объединился и в обиду себя не даст, – говорит член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова. – И что-то мне подсказывает, что в этой условной битве с парламентариями предприниматели одержат победу». Закон, уверена она, примут без уголовной ответственности и многими допущениями, а волшебная фраза «Если отказ от исполнения санкций обусловлен вредом, ущербом для граждан, организаций или самой РФ, то соответствующие действия не должны подпадать под наказание», даст большое поле для маневра.

Исполнительная власть, полагает Капитанова, на стороне бизнеса, а в ключе цифровизации экономики любые заигрывания с контр санкциями чреваты проблемами: в сфере диджитал без западных технологий нам не обойтись. «Судя по всему, на заклание отдадут маргиналов, открыто призывающих к введению санкций. Их никому не жалко, и такой компромисс, видимо, устроит все стороны», — говорит она.

Кроме того, добавляет эксперт, пока представители бизнес-объединений общались с отечественными депутатами, совладельцы «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен выступали в закрытом режиме перед американскими интеллектуалами в Atlantic Council. И судя по истерической реакции тех самых маргиналов, которых собираются наказывать за санкционные призывы, встреча прошла не безрезультатно.

Ситуация с уголовной ответственностью за исполнение санкций напоминает то, что происходит с законом о контрсанкциях, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Сначала возникает эмоциональный порыв законодателей наказать всех и вся по принципу «кто не с нами, тот против нас». Но потом возникают простые и здравые возражения тех, на ком негативно отразятся в первую очередь планируемые новации.

И появляется понимание, что закон будет действовать по другому принципу – «бей своих, чтобы чужие боялись», отмечает аналитик. Только вот первая часть этой фразы сработает, а вторая – нет. Запретительные меры ударят прежде всего по тем самым, «кто с нами» — бизнесу и простым людям, поскольку в стране очень многое зависит от отношений с внешними контрагентами. Поэтому в результате из закона о контрсанкциях убраны конкретные упоминания отраслей и продукции, на которые накладываются ограничения и запреты.

Нечто подобное, очевидно, произойдёт и с уголовной ответственностью за исполнение санкций, полагает Марк Гойхман. Яркий пример недостатков идеи проявился в эти же дни. ВТБ из-за санкций отказался от кредитования структур Олега Дерипаски, в частности, USRusal. По новому закону за это грозило бы уголовное наказание. Но ведь ВТБ действует в соответствии со здравым смыслом бизнеса, защищая его и своих клиентов. Он и они были бы поставлены под удар лишения западного финансирования, которое жизненно важно для банка.

Наказывать за это, тем более уголовно — как раз и есть бить по своим. В такой же ситуации могут оказаться множество компаний – как российских, так и международных, работающих в нашей стране, ведущих экспорт и импорт продукции, оборудования, услуг. Трактовки законопроекта расширительные и неопределённые — под ответственность подпадает «совершение действий (бездействия) в целях исполнения решения иностранного государства. При желании под них можно подвести огромный пласт нормальных экономических сделок, что резко ухудшит инвестиционный и производственный климат.

Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий после вмешательства РСПП в обсуждение закона — некий компромисс, который принят и в случае с антисанкциями, уверен Марк Гойхман. Окончательные формулировки, очевидно, будут конкретизированы и смягчены. Для предметных консультаций с бизнес-сообществом рассмотрение закона во втором чтении перенесено минимум на неделю. Наказание за исполнение санкций не должно следовать, если это продиктовано защитой от негативных экономических последствий для компаний, граждан, страны в целом. Часть новелл, подлежащих уголовному преследованию, переведут в административную ответственность.

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