Бизнесу дали сигнал: возвращайтесь в Россию или потеряете активы, заявил политолог

Совет директоров «Русала» принял решение снять компанию с регистрации на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. Политолог считает решение важным сигналом для всех представителей бизнеса, пока еще находящихся в офшорах.

Совет директоров «Русала» принял решение о регистрации в России, таким образом, от крупнейшего в мире офшора - в Джерси - бизнес отказывается. Официальное заявление сделано на Гонконгской фондовой бирже. Уточнятся, что «Русал» пройдет регистрацию в качестве международной компании.

«После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», - говорилось в официальном заявлении.

В беседе с Царьградом ситуацию комментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Он отметил, произошедшее вполне ожидаемо. И не только в контексте известной подготовки «Русала» к возвращению.

«Я предупреждал, что это произойдет. Предупреждал, что этот вариант как раз остается практически единственным. Что если руководство компании вдруг не пожелало бы возвращаться в Россию физически, то им пришлось бы попрощаться со своими заводами в России, - пояснил Колташов. - Потому что такой конфликт, который есть сейчас между Соединенными Штатами и Россией, исключает частные договоренности по принципиальным вопросам. Таким, например, как производство и поставки такого важного стратегического сырья, как алюминий».

«Русал» очень специфическая компания, добавил Колташов, напомнив, она в числе первых демонстрировала уход за пределы России.

«То есть она активно выходила на мировой рынок. Это было, конечно, связано с товарами. Дело в том, что алюминий в советскую эпоху потреблялся внутренне. В то время как нефть и газ в большом объеме вывозились на мировой рынок. И поэтому «Русал» очень рано начал строить свою такую международную торговую политику. И потом с того момента, когда Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул лозунг о том, что Россия становится международным финансовым центром, ну, чтобы было совсем смешно, «Русал» был в числе первых компаний, которым было разрешено проводить IPO за пределами Российской Федерации. Первичное размещение акций за пределами России. «Русал» был чуть ли не первой компанией, которая это сделала».

В завершении собеседник Царьграда говорил о более широком понимании процессов, запущенных «Русалом».

«Сейчас «Русал» дает сигнал ровно обратный: надо возвращаться в Россию, юридическую регистрацию надо делать тут. И компании, российские компании, если у них производство в России, – значит, компания должна быть российской. Я просто хочу предупредить, что этот сигнал очень важный. Потому что если кто-то решит ему не следовать – он потеряет свои активы в России. По разным причинам», - резюмировал Колташов.