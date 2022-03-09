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Бизнесмены на Курилах получат льготы на 20 лет. Путин подписал закон
09 марта 2022, 13:35 • 12 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот организациям, работающим на Курильских островах. Льготы будут действовать 20 лет.
Речь идёт о тех компаниях, которые зарегистрированы на территории Курил после 1 января 2022 года. Есть ряд условий для получения льгот.
Так, организации не должны иметь подразделений за пределами Курильских островов, не осуществлять посредническую и торговую деятельность. В условиях обозначено, что новые компании не должны заниматься выловом некоторых ценных видов морепродуктов.
Уточняется, что компании на Курилах будут иметь право применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% вместо 30%.
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