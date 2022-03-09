Бизнесмены на Курилах получат льготы на 20 лет. Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот организациям, работающим на Курильских островах. Льготы будут действовать 20 лет.

Речь идёт о тех компаниях, которые зарегистрированы на территории Курил после 1 января 2022 года. Есть ряд условий для получения льгот.

Так, организации не должны иметь подразделений за пределами Курильских островов, не осуществлять посредническую и торговую деятельность. В условиях обозначено, что новые компании не должны заниматься выловом некоторых ценных видов морепродуктов.

Уточняется, что компании на Курилах будут иметь право применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% вместо 30%.