Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Бизнесмены на Курилах получат льготы на 20 лет. Путин подписал закон

09 марта 2022, 13:35  •  12 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот организациям, работающим на Курильских островах. Льготы будут действовать 20 лет.
Речь идёт о тех компаниях, которые зарегистрированы на территории Курил после 1 января 2022 года. Есть ряд условий для получения льгот.
Так, организации не должны иметь подразделений за пределами Курильских островов, не осуществлять посредническую и торговую деятельность. В условиях обозначено, что новые компании не должны заниматься выловом некоторых ценных видов морепродуктов.
Уточняется, что компании на Курилах будут иметь право применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% вместо 30%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


12
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
02 марта 2022, 14:00
Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.