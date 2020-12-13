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Бизнесмен Пригожин раскрыл детали третьего отравления Навального в Германии
13 декабря 2020, 18:50 • 71 • Политика
Оно было совершено сразу тремя способами
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о якобы повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Бизнесмен заявил, что ему известно и о третьем случае отравления, которое было совершено сразу тремя способами.
Британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщила, что Навального пытались отравить второй раз перед его транспортировкой в Германию. В материале отмечается, что после первой неудачной попытки покушения некие "агенты органов госбезопасности" попытались отравить оппозиционера второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.
Издание "Утро.ру" обратилось к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Признаюсь, я знаю о третьем случае попытки отравления Навального, который произошел буквально вчера ночью в его апартаментах в Германии. Покушение было совершенно сразу тремя способами",
– заявил предприниматель.
Как уточнил бизнесмен, первый способ заключался в том, что специальный газ, разработанный частной лабораторией в городе Кингисеппе Ленинградской области, при помощи дисперсионного эмульсионного распрыскивания внедрили в спальню Навального.
"Этот отравляющий газ нисколько не действует на нормальных людей, а только на тех, кто страдает слабоумием, поэтому не было опасений, что кто-то кроме Навального отравится", – рассказал Евгений Пригожин.
По его словам, был и второй способ, для реализации которого с Лубянки был выпущен секретный ядовитый комар с лицом жены Навального.
"Этот комар подлетел к Алексею ночью и поскольку тот не смог отличить его от супруги, то беспрепятственно ввел яд",
– объяснил предприниматель.
Подробности третьего способа Пригожин раскрывать не стал, поскольку он засекречен совместным документом российской, северокорейской и американской комиссий по делам спецслужб. Однако бизнесмен добавил, что своей основной цели злоумышленники добились.
"В Навального внедрен специальный чип. Он запрограммирован на то, чтобы убить Алексея в 86 лет. Умрет Навальный из-за обострившегося геморроя", – заключил Евгений Пригожин.
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