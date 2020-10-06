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Бизнесмен из списка Forbes обратился с просьбой к Путину из-за Нагорного Карабаха

06 октября 2020, 18:55  •  66 • В мире
Российский бизнесмен армянского происхождения Рубен Варданян записал видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Он призвал Москву поддержать Арцах (армянское название Нагорного Карабаха).
Бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Создатель "Тройки Диалог" и сооснователь Московской школы управления "Сколково" призвал Москву поддержать непризнанную республику.
Он пояснил, что ситуация в регионе не локальная проблема, а геополитическая бомба замедленного действия. По мнению Варданяна, Россия должна и может помочь разрешить этот конфликт. "Я хочу, чтобы вы понимали, что поддержка сегодня не менее важна, чем тогда, когда вы поддерживали нас в 1988 году", - говорится в его видеообращении.
Кроме того, добавил бизнесмен, властям и бизнесу Армении следует отложить "внутренние разборки" и консолидироваться. В то же время мировое сообщество, убеждён Варданян, не должно закрывать глаза на существующий конфликт в Арцахе.
"Я глубоко убеждён, что если мировое сообщество проигнорирует в очередной раз эту, как им кажется, маленькую проблему небольшого народа, оно получит бурю, которая снесёт огромное количество стран и поменяет весь миропорядок", - предупредил Варданян, подчеркнув, что надо решать вопрос за столом переговоров.
Отметим, что Россия ранее выступала за немедленное прекращение огня в зоне конфликта. Президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал происходящее в регионе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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