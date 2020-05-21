Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет

Малый и средний бизнес, оказывающий безвозмездную поддержку в борьбе с COVID-19, освободят от уплаты налогов и страховых взносов . В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Это часть новых мер правительства, которые 21 мая будут рассмотрены на внеочередном заседании Госдумы . Как выяснили «Известия» поддержать четвертый пакет антикризисных законов готовы все фракции. Они призвали кабмин не останавливаться на предложенном. Представители бизнеса заявили «Известиям» о том, что ждут обещанных властью кредитов.

Новые меры

Несмотря на рост числа заболевших COVID-19 среди депутатов Госдумы (к этой неделе их уже стало шестеро, однако их фамилии не разглашаются), нижняя палата продолжает работать в обычном режиме. Народные избранники опять сдали тесты, чтобы принять участие во внеочередном заседании 21 мая. Как анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетными вопросами вновь станут антикризисные законопроекты о мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных НКО, которые внесло правительство, а также поправки депутатов.

— Мы рассмотрим законопроект, предполагающий изменения в Налоговый кодекс. Меры поддержки должны будут получить предприятия, перечисляющие средства, закупающие оборудование в целях борьбы с коронавирусом . Также поддержку получат некоммерческие организации, поддержку получат наши граждане, — сообщил глава нижней палаты.

Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19 . Также в числе мер, указанных в документе, предусматривается освобождение бизнеса от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во II квартале 2020 года для субъектов МСП, занятых в наиболее пострадавших из-за вируса сферах, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО. Кроме того, в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Также Вячеслав Володин отметил, что парламент рассмотрит поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту, который направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Они, в частности, регулируют отношения арендодателей, которые смогут не возвращать бизнесменам обеспечительный платеж, и арендаторов. Последним разрешат разрывать договоры без штрафов и требовать скидки.

Новый пакет мер готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.

— Наша фракция готовит свои предложения. Например, у нас будет очень важная поправка, направленная на списание средств за долги, которые поступили в виде помощи гражданам, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, «эсеры» также новые меры поддержат.

— Считаем, что в условиях пандемии нельзя заниматься политиканством и зарабатывать на этом политический авторитет. Ч то касается достаточности мер, то все-таки считаем, что без прямой финансовой поддержки субъектов малого бизнеса исправить ситуацию в экономике невозможно , — заявил парламентарий «Известиям».

Аналогичного мнения придерживаются в ЛДПР. По словам зампреда фракции Ярослава Нилова, она будет приветствовать любые меры правительства в этом направлении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Вирус нанес сильнейший удар по экономике, бизнесу, благосостоянию граждан. Кашу маслом не испортишь , — отметил он в разговоре с «Известиями».

По его мнению, надо жестко бить по рукам тем, кто использует эту ситуацию для своей наживы. В ЛДПР напомнили, что всё еще ждут ответов на вопрос, почему в начале пандемии взлетели цены на отдельные продукты питания, в 30 раз дороже стали стоить дезинфицирующие средства, а также значительно поднялась стоимость арендной платы.

В КПРФ также сообщили «Известиям», что коммунисты новые меры поддержат.

Ждем кредитов

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что для бизнеса сейчас важнее обещанные властью кредиты и реализация антикризисной программы по восстановлению экономики, которую на днях анонсировали в СМИ.

— С новыми инициативами я пока не знаком. Те, которые были внесены ранее, носят технический характер. Сейчас для нас важнее начало льготного кредитования бизнеса на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Оно должно начаться уже с 1 июня, — пояснил представитель бизнес-сообщества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Меры поддержки, которые будут рассматриваться 21 мая, безусловно, необходимы, считает член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. Он отметил, что абсолютно все отрасли экономики в той или иной степени пострадали от пандемии и наиболее сложная ситуация у малого и среднего бизнеса.

— Сегодня нужно учесть изменения в Налоговом кодексе, чтобы излишняя бюрократия не помешала предпринимателям получить адресную поддержку государства. Уже известны случаи, когда из-за долгов по налогам в несколько рублей за предыдущий период бизнесменам отказывали в помощи , — отметил он в разговоре с «Известиями». — Кроме того, важно, чтобы процедуры получения беспроцентных кредитов на зарплату, кредитных и налоговых каникул, всевозможных отсрочек были максимально простыми. А принятие решения со стороны банков или ведомств не затягивалось на месяцы.

Правительство пытается исправить ситуацию в этой сфере, но пока принимаемых им мер недостаточно, полагает экономист Никита Кричевский.

— Их, скорее, сегодня получат те, кто близок к чиновникам и имеет связи. Таких бизнесменов в России немного. Конечно, нельзя говорить, что всё впустую, эти меры нужны, и все-таки они не помогут всем, — считает эксперт.

По его мнению, для власти сегодня важнее даже не помощь бизнесу, а защита граждан, лишившихся работы в условиях пандемии. А вот предложение депутатов раздавать деньги предпринимателям эксперт считает популизмом — нет гарантии, что они будут использованы по назначению и не окажутся в офшорах.