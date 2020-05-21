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Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет
21 мая 2020, 02:55 • 68 • Политика
Малый и средний бизнес, оказывающий безвозмездную поддержку в борьбе с COVID-19, освободят от уплаты налогов и страховых взносов. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Это часть новых мер правительства, которые 21 мая будут рассмотрены на внеочередном заседании Госдумы. Как выяснили «Известия» поддержать четвертый пакет антикризисных законов готовы все фракции. Они призвали кабмин не останавливаться на предложенном. Представители бизнеса заявили «Известиям» о том, что ждут обещанных властью кредитов.
Новые меры
Несмотря на рост числа заболевших COVID-19 среди депутатов Госдумы (к этой неделе их уже стало шестеро, однако их фамилии не разглашаются), нижняя палата продолжает работать в обычном режиме. Народные избранники опять сдали тесты, чтобы принять участие во внеочередном заседании 21 мая. Как анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетными вопросами вновь станут антикризисные законопроекты о мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных НКО, которые внесло правительство, а также поправки депутатов.
— Мы рассмотрим законопроект, предполагающий изменения в Налоговый кодекс. Меры поддержки должны будут получить предприятия, перечисляющие средства, закупающие оборудование в целях борьбы с коронавирусом. Также поддержку получат некоммерческие организации, поддержку получат наши граждане, — сообщил глава нижней палаты.
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19. Также в числе мер, указанных в документе, предусматривается освобождение бизнеса от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во II квартале 2020 года для субъектов МСП, занятых в наиболее пострадавших из-за вируса сферах, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО. Кроме того, в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Также Вячеслав Володин отметил, что парламент рассмотрит поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту, который направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Они, в частности, регулируют отношения арендодателей, которые смогут не возвращать бизнесменам обеспечительный платеж, и арендаторов. Последним разрешат разрывать договоры без штрафов и требовать скидки.
Новый пакет мер готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.
— Наша фракция готовит свои предложения. Например, у нас будет очень важная поправка, направленная на списание средств за долги, которые поступили в виде помощи гражданам, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, «эсеры» также новые меры поддержат.
— Считаем, что в условиях пандемии нельзя заниматься политиканством и зарабатывать на этом политический авторитет. Что касается достаточности мер, то все-таки считаем, что без прямой финансовой поддержки субъектов малого бизнеса исправить ситуацию в экономике невозможно, — заявил парламентарий «Известиям».
Аналогичного мнения придерживаются в ЛДПР. По словам зампреда фракции Ярослава Нилова, она будет приветствовать любые меры правительства в этом направлении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
— Вирус нанес сильнейший удар по экономике, бизнесу, благосостоянию граждан. Кашу маслом не испортишь, — отметил он в разговоре с «Известиями».
По его мнению, надо жестко бить по рукам тем, кто использует эту ситуацию для своей наживы. В ЛДПР напомнили, что всё еще ждут ответов на вопрос, почему в начале пандемии взлетели цены на отдельные продукты питания, в 30 раз дороже стали стоить дезинфицирующие средства, а также значительно поднялась стоимость арендной платы.
В КПРФ также сообщили «Известиям», что коммунисты новые меры поддержат.
Ждем кредитов
Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что для бизнеса сейчас важнее обещанные властью кредиты и реализация антикризисной программы по восстановлению экономики, которую на днях анонсировали в СМИ.
— С новыми инициативами я пока не знаком. Те, которые были внесены ранее, носят технический характер. Сейчас для нас важнее начало льготного кредитования бизнеса на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Оно должно начаться уже с 1 июня, — пояснил представитель бизнес-сообщества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Меры поддержки, которые будут рассматриваться 21 мая, безусловно, необходимы, считает член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. Он отметил, что абсолютно все отрасли экономики в той или иной степени пострадали от пандемии и наиболее сложная ситуация у малого и среднего бизнеса.
— Сегодня нужно учесть изменения в Налоговом кодексе, чтобы излишняя бюрократия не помешала предпринимателям получить адресную поддержку государства. Уже известны случаи, когда из-за долгов по налогам в несколько рублей за предыдущий период бизнесменам отказывали в помощи, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Кроме того, важно, чтобы процедуры получения беспроцентных кредитов на зарплату, кредитных и налоговых каникул, всевозможных отсрочек были максимально простыми. А принятие решения со стороны банков или ведомств не затягивалось на месяцы.
Правительство пытается исправить ситуацию в этой сфере, но пока принимаемых им мер недостаточно, полагает экономист Никита Кричевский.
— Их, скорее, сегодня получат те, кто близок к чиновникам и имеет связи. Таких бизнесменов в России немного. Конечно, нельзя говорить, что всё впустую, эти меры нужны, и все-таки они не помогут всем, — считает эксперт.
По его мнению, для власти сегодня важнее даже не помощь бизнесу, а защита граждан, лишившихся работы в условиях пандемии. А вот предложение депутатов раздавать деньги предпринимателям эксперт считает популизмом — нет гарантии, что они будут использованы по назначению и не окажутся в офшорах.
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