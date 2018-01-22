Бизнес требует, правительство уступает: СМИ сообщают о смягчении "закона Яровой"

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Минкомсвязи согласилось пойти навстречу основным операторам связи в России и смягчить порядок хранения информации по так называемому "закону Ирины Яровой".

В ближайшее время правительство намеревается пересмотреть некоторые нюансы так называемого "закона Яровой" в сторону смягчения. При этом суть закона не изменится — он по-прежнему будет требовать от операторов связи хранить обрабатываемую ими информацию и предоставлять ее по первому требованию правоохранительным органам.

Тем не менее объемы трафика, подлежащего архивированию, скорее всего, будут снижены. Правительство готово пойти на такой шаг в качестве своеобразной уступки основным представителям российского рынка коммуникационных услуг.

Те, напомним, ранее выразили свое недовольство тем, что "закон Яровой" требует от них фиксировать и хранить слишком большой массив сведений. После внесения изменений в проект закона объем хранилищ данных будут рассчитывать не из общей монтированной емкости сетей связи, как это предполагалось делать ранее, а из объемов фактического трафика.

Фактически переданный трафик — за исключение голосового общения, к примеру, бесед по сотовому телефону — от операторов будут требовать хранить в течение 30 дней.

О том, что в "закон Яровой" будут внесены правки, Российский союз промышленников и предпринимателей уведомил в своем письме замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.

Обо всем этом со ссылкой на собственное расследование сообщает "Комерсантъ".