Бизнес разоряется, рестораторы пошли в строители. Карантин разрушает туристический регион

Живёт или выживает Кипр – одно из любимых мест отдыха туристов из России, в условиях пандемии коронавируса? Свидетельство от первого лица, от гражданина России, работающего по контракту в Лимасоле и видящего происходящее изнутри. Островитяне уже не поют и не танцуют, они готовы плакать, но самое трудное, как выясняется, ещё впереди.

Все мы видим и читаем сообщения из Европы, до сих пор находящейся в разной степени ограничениях из-за пандемии коронавируса. На фоне того, что в России ковидные ограничения значительно ослабли, люди ходят по улицам, в рестораны и на футбол, всё это кажется если не странным, то как минимум преувеличенным явлением. Телеканал Царьград пообщался с нашими соотечественниками, которые живут в разных странах Европы, чтобы узнать, как обстоят дела со свободами и ходом пандемии из первых уст. Первым нашим собеседником стал Михаил, который живёт и работает по контракту на Кипре, в городе Лимасоле. От него мы узнали, как киприоты переносят карантин, помогает ли государство бизнесу и что будет, если ограничения продлят ещё на год.

Не пой, красавица, при мне

Ковидные ограничения на Кипре объявлены в конце марта 2020 года, на четыре недели раньше, чем в России. Страна немножко открылась летом того же года, но ненадолго. К октябрю опять закрылись, потом на полмесяца открылись, к Новому году всё закрылось окончательно. Сейчас у нас радость большая – карантин действует, зато теперь можно ходить по ресторанам, правда, с ограничениями,

– рассказывает Михаил Лаврентьев. Но ужинать можно только до 23:00 – затем наступает комендантский час до 5 утра.

Всё это время, как и везде в странах ЕС, на острове работали только магазины первой необходимости и аптеки, а рестораны, гостиницы, фитнесы, клубы и залы как закрылись, так и не работают нормально до сих пор. Выход на улицу возможен с разными видами ограничений. В настоящее время в любой точке Кипра можно выйти на улицу на три часа, не более двух раз в день, при этом киприоты обязаны отсылать обязательное смс в специальную программу учёта граждан, с разъяснением, с какой целью человек выходит на улицу. В любом месте полицейский может проверить документы и посмотреть в телефоне текст смс-сообщения. Если хоть на минуту нарушить, придёт штраф в 500 евро.

Сейчас стало помягче. А вот раньше ограничения были и по количеству часов, и по расстоянию от дома, а также по передвижению между регионами. Например, жители городов, где есть свои пляжи и море, не могли поехать в столицу Никосию, а вот никосийцы могли приехать на строго определённые пляжи – город находится не у моря,

– отмечает Михаил.

Самым смешным ограничением в ряду всякого абсурда, который по методичке спускался из Брюсселя, наш собеседник называет запрет на весёлую музыку в ресторанах летом прошлого года. Ну, чтобы люди не повеселели и не пошли в пляс, обнимаясь и заражая друг друга. "Вся страна сразу и во всех сетях стала глумиться и издеваться над инициаторами, и те буквально на второй день отменили запрет", – смеётся Лаврентьев.

Кто там власть?

Михаил говорит, что Кипр во всём Евросоюзе считается лидером по количеству проводимых тестов. На острове все убеждены, что весь медицинский бизнес контролирует президент государства Никас Анастасиадис. Его зять Янис Лоутсос якобы контролирует поставки и применение тестов на ковид. Ещё один родственник является монополистом в поставках масок и других средств защиты. Чужие проникнуть в эту сферу не могут. Как говорится, "мы здесь власть"!

А всю помощь от Евросоюза потратили на строительство новых домов и вилл, под предлогом того, что так можно сохранить хоть какую-то занятость на острове. Лаврентьев, а вместе с ним и греки-киприоты шутят, что ковид гуляет где угодно, но только не на стройках. Да, строительство тоже, конечно, по случайному совпадению, курирует Анастасиадис, и об этом знают все жители маленького островного государства. За время пандемии закрывалось всё что угодно, но только не стройки. Раньше такие дома строились для переоборудования их в отели, а также для обладателей "золотых паспортов" – тех иностранцев, кто, вложившись в экономику Кипра на определённую сумму, получали местное гражданство. Кому отойдут построенные в карантин дома, пока никто особо не понимает – инвестиций, туризма, развлечений и притока иностранных граждан сюда нет. Может быть, пока.

Спасение утопающих – забота их самих

Михаил рассказывает, что много читал русской прессы и соцсетей с претензиями к власти по поводу слабой помощи малому и среднему бизнесу весной и летом 2020 года.

Видел много возмущений, требований и отсылов к Европе, где всё как раз наоборот, хорошо, и что в ЕС все заботятся о бизнесе и людях. Какая чушь!

– отмечает наш собеседник. Когда наступили тяжёлые времена, встал вопрос, как помогать выживать людям в условиях полного отсутствия туристов и клиентов. Правительство сразу объявило, что помощь окажут только компаниям, которые за последние несколько лет выплачивали значительные суммы по налогам. Если платежи были незначительными, в помощи отказывали. Проблема Кипра в том, что большая часть малого бизнеса работает в серых схемах, чтобы меньше платить налогов. И такие компании обрушились сразу.

Также правительство сообщило, что если у бизнеса нет финансовой подушки из заработанных средств на восемь месяцев, то это плохой и нежизнеспособный бизнес, который никто вытаскивать не будет. На этих словах Михаил представляет, что было бы, если бы такую речь закатил по телевидению России, к примеру, премьер Михаил Мишустин.

В пандемию больше всех пострадали, и предсказуемо, отельеры, рестораторы, владельцы семейных кафе, магазинов цветов, парикмахерских салонов и ногтевых студий. На грани истерики владельцы футбольных и других спортивных клубов: чемпионаты проходят без зрителей, соответственно без доходов, хотя профессиональные контракты у спортсменов действуют.

Выплаты пострадавшим, если и осуществлялись, то непредсказуемо и хаотично.

У нас было три волны пандемии, но многие из известных мне владельцев бизнесов получали одну выплату, кто-то – счастливчик! – две. А кто-то ни одной!

– сообщил Михаил. И да, в какой-то момент рестораторам наконец массово выплатили по 1300-2000 евро единовременной компенсации. Не каждому работнику, а на весь бизнес - например, на целый ресторан, с поварами, официантами и хозяином. "Но потом ввели систему прогрессирующих штрафов, и государство всё, что отдало, вернуло обратно", – делится наш соотечественник. Например, летом прошлого года правительство обязало всех поваров на кухне носить маски. В это время на острове в среднем +40 градусов, на кухне не просто жарко, а пекло, и в маске, понятно, находиться невозможно. Внезапная проверка, и даже за чуть-чуть стянутую вниз маску штраф: сначала 500, затем 1000, затем 1500 евро.

И ещё одна важная деталь – арендную плату никто никому не отменил и не снизил. Вот вам и европомощь!

Из ресторанов – на стройки

Как киприоты, привыкшие к обслуживанию туристов, выживали? Кто-то на подкожном жирке, накопив что-то от прежних времён. А большинство владельцев отелей и кафе вместе с персоналом пошли работать на стройки, соглашаясь на зарплату, гораздо меньшую по сравнению с их доходами ранее. Как мы уже говорили, ковид стройки обходит стороной. Но большая часть населения просто сидит по домам и думает об апокалипсисе всей экономики государства, если повторится такой же карантинный год, каким был предыдущий.

В пандемию больше всех пострадали, и предсказуемо, отельеры, рестораторы, владельцы семейных кафе... Фото: Katja Kreder / Globallookpress

Надежду на возрождение дало разрешение властей в прошедшем году ресторанам работать навынос, а с 16 марта – с клиентами на летней веранде. Но к этому моменту многие небольшие ресторанчики и кофейни уже разорились. Или работают следующим образом: владельцы двух или более рядом находящихся кафе договариваются между собой, чтобы одно готовило еду, а второе разливало алкоголь. Так можно хоть что-то заработать в условиях, когда и покупательная способность людей упала.

А вообще, это цивилизационная катастрофа для греков, которые привыкли каждый день ходить в рестораны целыми семьями, улицами и по два-три часа обедать или ужинать, неспешно попивая вино или кофе. Поскольку рушится весь их уклад, формировавшийся сотнями лет,

– отмечает Михаил Лаврентьев.

Им бы эти праздники – взять и отменить

По мнению нашего соотечественника, киприоты на удивление терпеливы или просто пока не понимают, чем им грозит вся эта катавасия с пандемией. Да, одно время владельцы кафе и других сфер бизнеса вывешивали массово плакаты "Стыд и позор" (правительству) на стены своих заведений. Да, побуянила пару раз Никосия. Полиция тут же разогнала митинги, а одной девушке водомётом выбило глаз. Спасали девушку всей страной, но компенсацию не выплатили, потому что митинг был незаконным.

Очевидцы оценивают реакцию граждан на всё, что происходит, как вялую. Люди вроде недовольны, но точки кипения нет. "Михайловский" Лимасол, Пафос, соседние городки молчат. Молчат и деревни в горах, где вообще ситуация хуже всего. В своё время правительство Кипра придумало очень интересную акцию в поддержку деревень. Многие населённые пункты "прикрепили" к какому-либо праздничному дню – Дню цветения мимозы, Дню арбуза, такого-то вида рыбы. И под это дело направляли в такие деревни огромные туристические потоки. Ну прямо как День огурца в русском Суздале! И вот уже год в деревнях нет ничего, и люди еле-еле сводят концы с концами.

Традиционный карнавал в Лимасоле. Фото: Zhang Baoping / Globallookpress

Каков средний размер зарплат в провинциальном Кипре, без учёта банковского сектора? Михаил уверенно отвечает: 1200-1500 евро минус 35% подоходного налога. Для Европы, с учётом аренды жилья, коммунальных платежей и высоких цен на еду, мягко говоря, не густо.

Даже мне, работающему здесь по защищённому контракту в сфере айти-технологий, кажется, что ещё один сезон игры в пандемию, и здесь просто всё умрёт,

– прогнозирует Лаврентьев.

Каждый умирает в одиночку

Чем странным образом не озабочены киприоты – это количеством заболевших. Кипр и был, и сейчас не только не в "лидерах" по числу заболевших, но скорее в "аутсайдерах". В настоящее время в больницах острова находится суммарно… 300 больных коронавирусом! И из-за этого количества со всего государства, всё государство ограничило само себя на целый год, убивая экономику и людей! В местных СМИ полно историй про стариков, которые массово умирают от одиночества и психических расстройств. Помирают пожилые и из-за невозможности оказания услуг по их профильным болезням. У киприотов принято отдавать своих стариков в специальные санатории (у нас бы сказали, дома престарелых). Из-за пандемии санатории распустили, и старики оказались в одиночестве запертые в квартирах. Впрочем, так по всей Европе.

А как дела с вакцинацией? Нормально, вроде, отвечают с мест. Идёт активная прививочная кампания. Киприоты колют себе "АстраЗенеку" и "Пфайзер". Точнее говоря, очереди только на "Пфайзер", "АстраЗенеку" народ боится и не доверяет. "Спутник V"? Слышали, но мудрый Брюссель завозить от русских ни велит.

Вот так и живёт ещё два года назад процветавший, безмятежный, весёлый винно-пляжный Кипр. И надеется, что былое благополучие сюда ещё вернётся.

Впрочем, возвращения благополучия киприотам придётся ещё подождать. Оно откладывается. Буквально в эту пятницу, 23 апреля, Кипр ввёл гораздо более строгие карантинные меры, чем те, которые действовали в последнее время. Пессимистический прогноз Михаила Лаврентьева, похоже, начинает сбываться.