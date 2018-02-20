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Бизнес по-украински
20 февраля 2018, 21:54 • 182 • Карикатуры
Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов. Эти детали, в частности, устанавливают на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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