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Бизнес по-украински

20 февраля 2018, 21:54  •  182 • Карикатуры

Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов. Эти детали, в частности, устанавливают на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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