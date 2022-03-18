Бизнес по-американски. Киев снова обманули с помощью

США обещали Украине огромную посылку с вооружением. Однако на поверку это вновь оказывается бизнесом по-американски вместо помощи.

Соединённые Штаты собираются снабжать Украину барражирующими снарядами, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, чьи слова цитирует телеканал "360". Впрочем, посылка с вооружением будет гораздо объёмнее как с точки зрения наименований, так и по стоимости. На Киев выделили дополнительно 800 миллионов долларов. Казалось бы, завидная помощь. Однако, во-первых, груз ещё надо доставить, и, во-вторых, США попросту закупают это вооружение сами у себя, ещё и утилизируя устаревшие образцы.

Об отработанной схеме в беседе с Царьградом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин:

На самом деле это не помощь Украине, а американский бизнес. Они ведь выделяют эти деньги, 800 миллионов долларов, для того чтобы у самих себя закупить "Джавелины" или ПЗРК, автоматы, пистолеты, бронежилеты. В общем, всё, что они там закупают на эти деньги, чтобы отправить на Украину, является просто перекладыванием из одного кармана в другой. Из кармана Пентагона, например, в карман фирмы, которая выпускает эти "Джавелины". И отправляя на Украину устаревшие, кстати, вооружения, они просто занимаются ещё их утилизацией.

Военный эксперт Юрий Кнутов предложил вспомнить ещё и о том, как США накачивали вооружением афганскую армию. Груза было так много, что его хватило бы лет на пять военных действий. Однако мы помним, как армия просто сложила оружие и сдалась:

Закончилось это тем, что афганская армия самораспустилась, а американцы бежали из Афганистана. Я думаю, что эти поставки на Украину приведут примерно к тем же самым последствиям, что и в Афганистане.

Кнутов отметил, что поставлять США готовы даже С-300. Однако киевский режим это не спасёт:

Что касается поставок другого оружия - в первую очередь ПТРК, переносных танковых ракетных комплексов и зенитно-ракетных комплексов, конечно, здесь нужна серьёзнейшая работа нашей военной разведки. Мы должны знать, где находятся склады, и бить по ним, чтобы вооружение нельзя было использовать. Всё отследить нельзя, но значительную часть можно уничтожить.

Кстати, главной проблемой Кнутов считает вовсе не поставки вооружения, а тот факт, что неонацисты затрудняют эвакуацию мирного населения. Они прикрываются людьми как живым щитом, в результате затягивая нашу спецоперацию. Что до Байдена, он просто использует Украину для того, чтобы выиграть очередные выборы в США.