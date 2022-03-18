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Бизнес по-американски. Киев снова обманули с помощью
18 марта 2022, 04:50 • 35 • Политика
США обещали Украине огромную посылку с вооружением. Однако на поверку это вновь оказывается бизнесом по-американски вместо помощи.
Соединённые Штаты собираются снабжать Украину барражирующими снарядами, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, чьи слова цитирует телеканал "360". Впрочем, посылка с вооружением будет гораздо объёмнее как с точки зрения наименований, так и по стоимости. На Киев выделили дополнительно 800 миллионов долларов. Казалось бы, завидная помощь. Однако, во-первых, груз ещё надо доставить, и, во-вторых, США попросту закупают это вооружение сами у себя, ещё и утилизируя устаревшие образцы.
Об отработанной схеме в беседе с Царьградом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин:
Военный эксперт Юрий Кнутов предложил вспомнить ещё и о том, как США накачивали вооружением афганскую армию. Груза было так много, что его хватило бы лет на пять военных действий. Однако мы помним, как армия просто сложила оружие и сдалась:
Кнутов отметил, что поставлять США готовы даже С-300. Однако киевский режим это не спасёт:
Кстати, главной проблемой Кнутов считает вовсе не поставки вооружения, а тот факт, что неонацисты затрудняют эвакуацию мирного населения. Они прикрываются людьми как живым щитом, в результате затягивая нашу спецоперацию. Что до Байдена, он просто использует Украину для того, чтобы выиграть очередные выборы в США.
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