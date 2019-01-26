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Бизнес надёжнее МИД: Армения пытается найти союзников в России

26 января 2019, 22:24  •  65 • Политика
Не исключено, что государственные гарантии сохранности российских инвестиций укрепят отношения с Арменией сильнее, чем многолетняя работа внешнеполитического ведомства
Автор:
Тер-Газарян Арам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии в Москве, где выступил с речью. Поводом для визита стал переход председательства в ЕврАзЭС к Армении. Однако встретиться с российским лидером Пашиняну не удалось. По словам Дмитрия Пескова, у Владимира Путина был «достаточно насыщенный день, и переговоры в его графике не запланированы».
Проевропейский вектор
Отказ от встречи с Пашиняном – важный сигнал в нынешних российско-армянских отношениях. С его приходом к власти значение Москвы в регионе резко снизилось. Армянский премьер с самого начала открыто заявлял о намерении выстраивать прозападную политику, несмотря на имеющиеся двусторонние договоренности с Россией. Первыми иностранными лидерами, прилетевшими в Армению по приглашению нового правительства, были Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. При этом Пашинян не забывал благодарить Россию за то, она охраняет границы страны, тем самым избавляя бюджет Армении от дополнительных трат на содержание собственных сильных пограничных войск. Видимо, давая понять, что, по его мнению, Армения может обойтись и без российского военного присутствия на своей территории.
Но, демонстративно отстранившись от России, Пашиняну так и не удалось добиться ожидаемой «взаимности» со стороны США. Трамп до сих пор не согласился встретиться с армянским премьером. Как ни странно, отношение к новому руководству Армении у Москвы с Вашингтоном совпало. Правда, этому есть довольно простое объяснение. Нельзя доверять национальному лидеру, который за считанные часы меняет внешнеполитический курс настолько резко, что под арестом оказывается глава межгосударственного военного союза.

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