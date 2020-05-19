"Бизнес" Москвы и Apple? МИД РФ отвечает на обвинения Вашингтона улыбкой

В США скоро президентские выборы, а в офисе генпрокурора страны Уильяма Барра переполох. Там смешалось все: страны, компании, люди. Все очень причудливо, как кажется, на первый взгляд. Похоже, за пять месяцев до выборов нужно было отыскать нечто такое, что позволит ударить одним махом сразу по всем, ну или хотя бы to kill two birds with one stone, как гласит английская идиома. Хорошо или, точнее, ok. В списке "плохих парней" Китай, Россия и Apple. Но почему, позвольте, яблочная компания? Может, г-на Барра не верно проинформировали, и вкралась досадная ошибка, вместо слова Huawei кто-то умный вписал слово Apple и пошло-поехало?..

Но Уильям Барр не преклонен: по его мнению, именно Apple повинна в сотрудничестве с Россией и Китаем. Все вместе они пытаются организовать слежку за гражданами. Барр добавил, что нет оправданий у компании, которая отказывается сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы". Постойте. Вот здесь как раз по контексту и должно вроде бы было возникать упоминание китайского производителя Huawei, важного фигуранта американо-китайского торгово-экономического противостояния. Ведь вроде как США по нему ударили, причем вновь.

Несмотря на это, есть ощущение, что кто-то из офиса Барра, судя по всему, некий спичрайтер, наследил в текстах его выступлений, и теперь кто-то другой должен "прибраться" и выпустить некое новое заявление. Либо поменять кнопочный телефон босса на нечто современное, чтоб Барр понял, что гаджеты давно следят за нами.

Весьма показательна хлесткая реакция российского МИД. Заявления генпрокурора США о сотрудничестве компании Apple с Россией вызывают "снисходительную улыбку". Более того, "масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись" , отметил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

Вообще же неуклюжие заявления американского генпрокурора выглядят довольно противоречиво вот еще по какой причине. Посудите сами. Акции корпорации, которая стоит почти триллион долларов на бирже, продолжают расти и готовы обновлять исторические максимумы. Значит, никто не верит в истинность заявлений Барра. А сама компания только что объявила, что вновь открывает свои фирменные магазины по всему миру. Это мощный внутренний позитив, как фактор для роста бумаг. Тогда что, если Барр вместе со своим шефом Дональдом Трампом просто хотят обвалить акции этой самой компании и прикупить их, когда они упадут? В этом случае наверняка стоит ожидать других громких заявлений, негативной направленности в адрес яблочной корпорации.

Ну и не стоит забывать, что генпрокурор – трампов парень. В смысле Дональд его и назначил. И, по логике вещей, любой наезд на Россию и связи с ней, должен восприниматься "на ура" противниками нынешнего главы Белого Дома. И все мы помним, как долго Трампа пытались уличить в связях с Россией, хотели довести его до импичмента, но не вышло.

А Дональд Трамп молчит. Что вы там такое затеяли под выборы, какую хитрую многоходовку, мистер 45-ый президент США? Хозяин влиятельного твиттер-аккаунта, скажи, наконец, хоть covfefe!

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik