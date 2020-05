"Бизнес" Москвы и Apple? МИД РФ отвечает на обвинения Вашингтона улыбкой

В США скоро президентские выборы, а в офисе генпрокурора страны Уильяма Барра переполох. Там смешалось все: страны, компании, люди. Все очень причудливо, как кажется, на первый взгляд. Похоже, за пять месяцев до выборов нужно было отыскать нечто такое, что позволит ударить одним махом сразу по всем, ну или хотя бы to kill two birds with one stone, как гласит английская идиома. Хорошо или, точнее, ok. В списке "плохих парней" Китай, Россия и Apple. Но почему, позвольте, яблочная компания? Может, г-на Барра не верно проинформировали, и вкралась досадная ошибка, вместо слова Huawei кто-то умный вписал слово Apple и пошло-поехало?..