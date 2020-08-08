Бизнес-класс для чиновников за народные деньги: Дегтярёв разоблачил Навального

Михаил Дегтярёв опроверг информацию о том, что якобы разрешал чиновникам летать в командировки бизнес-классом. В своём Telegram-канале degtyarev_info он отметил, что "с удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом".

"Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: экономкласс. См. пункт 3.2.2", - заявил он.

Дегтярёв также призвал не верить фейкам и быть внимательными.

Отметим, ранее команда Навального заявила, что Дегтярёв якобы намерен отменить запрет бывшего главы края Сергея Фургала чиновникам на перелёт бизнес-классом.

Недавно Михаил Дегтярёв в эфире радиостанции "Вести FM" высказался о продолжающихся в регионе с начала июля митингах и акциях протеста. Люди вышли на улицу после неожиданного задержания бывшего руководителя региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств в нулевых.

Дегтярев признался, что его тоже шокировало неожиданное задержание Фургала. Однако нужно время, чтобы следствие разобралось во всех нюансах дела. Дегтярёв подчеркнул, что есть недовольство граждан, но многие уже устали от непрекращающихся митингов.