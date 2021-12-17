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Бизнес и планы: к чему призвал президент на встрече с РСПП

17 декабря 2021, 19:55  •  52 • Политика
Законопроект об обязательности предъявления QR-кодов при посещении общественных мест необходимо доработать, заявил Владимир Путин, выступая на XXX юбилейном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На мероприятии президент также рассказал о высокой эффективности «Спутника V» против «Омикрон»-штамма и выразил готовность предоставить «Спутник Лайт» другим государствам для проведения ревакцинации. После выступления главы государства состоялась его дискуссия с делегатами съезда, которые могли задать свои вопросы и поделиться предложениями. Такой формат общения власти с бизнесом повышает доверие и позволяет выстроить оптимальный путь развития страны, пояснили «Известиям» в Госдуме. В Совфеде согласились с этим и напомнили о высокой взаимосвязанности экономических акторов и государства.

Масштабная трансформация

РСПП провел свой отчетно-выборный съезд в последний рабочий день недели. Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском Дворце и было приурочено к 30-летию союза. Перед участниками выступил и Владимир Путин, который поздравил РСПП с юбилеем.
— За эти годы — а это был сложный, непростой период становления фактически новых общественных отношений, «взросления» отечественной рыночной экономики — Союз промышленников и предпринимателей зарекомендовал себя как надежный партнер всех ветвей власти, институтов гражданского общества, — отметил в начале своего выступления российский лидер.
Он добавил, что при участии РСПП укрепляются конструктивные отношения государства и бизнеса. Президент также обозначил определенные тенденции в экономике. Так, глава государства отметил, что зарплаты в РФ растут не только в номинальном, но и в реальном значении.
— Объективные индикаторы — не буду их сейчас перечислять, вы и так в принципе об этом хорошо все знаете — все-таки говорят о том, что уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень. Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года, — подчеркнул Владимир Путин.
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП
По его словам, России предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. «Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей, фронтальное развитие инфраструктуры. Эти задачи мы также будем решать вместе», — сказал президент.
Затронул Владимир Путин и многие вопросы, волнующие всех россиян. В частности, он заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах, принятого Госдумой 16 декабря в первом чтении.
Поручаю правительству совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Закон должен быть четким, ясным и понятным, — отметил российский лидер.
Он также добавил, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. При этом, по мнению главы государства, ситуация c распространением COVID-19 остается напряженной.
— У нас совсем недавно была 41 тыс. заболевших в день. Сегодня — это 26–28 тыс. Вроде бы сокращение почти вполовину. Но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано так или иначе с ковидом, — подчеркнул президент.
Напомнил российский лидер и о распространении «Омикрон»-штамма, последствия которого до сих пор непонятны.
Кстати говоря, наш «Спутник V» — так, как на сегодня это видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку — работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с «Омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины, — поделился президент.
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Кстати, прямо во время дискуссии глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил высокую эффективность не только «Спутника V», но и «Спутника Лайт» против «Омикрона». Между тем, Владимир Путин выразил готовность РФ предоставить «Спутник Лайт» другим государствам, в том числе европейским, для бустерной вакцинации, поскольку «у нас наработан достаточный объем, чтобы мы могли поделиться с другими странами». Напомнил он и о том, что в некоторых из них говорят о нехватке препаратов для ревакцинации. По словам президента, нужно также безвозмездно предлагать вакцины от коронавируса государствам, которые пока не могут позволить себе их купить. Кроме того, Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их.
— Это серьезный вопрос. У нас, знаете, как — после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай, — пояснил президент.
После Владимира Путина выступил глава РСПП Александр Шохин, который поблагодарил президента за очное участие и отметил приоритетные направления работы.
— Во-первых, это противодействие пандемии COVID-19, включая расширение информационной кампании по продвижению вакцинации. На наших ведущих предприятиях уровень вакцинации доходит до 80%. Это делается не только исходя из производственных требований, но и для сохранения здоровья работников и членов их семей, — отметил Александр Шохин.
Важными направлениями в РСПП считают обеспечение предсказуемости ведения бизнеса и стимулирование инвестиционной активности, добавил глава союза.
Президент РСПП Александр Шохин и президент РФ Владимир Путин во время вручения коллективу РСПП памятного знака РФ «За успехи в труде»
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Важная поддержка

После выступления Александра Шохина началась дискуссия президента и представителей бизнеса. Отвечая на вопросы и предложения делегатов съезда, Владимир Путин заявил о реалистичности достижения Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также отверг идею о переносе исполнения программы по улучшению ситуации в 12 регионах РФ с самой плохой экологией. «Вот есть вещи, которые не надо переносить. Все! У нас лимит времени исчерпан», — предупредил президент.
Также во время дискуссии среди прочих прозвучали темы образования, цифрового неравенства, технологического суверенитета, инвестиционной активности. Президент рассказал о работе правительства по сохранению мер поддержки малого бизнеса в следующем году и о санкциях, основная цель которых — создать конкурентные преимущества для зарубежных компаний.
Встречи президента с крупнейшими предпринимательскими объединениями формируют объемное понимание насущных проблем, с которыми сталкивается бизнес. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
— Такие встречи имеют важнейшее значение для доверия бизнеса к власти. Они также дают возможность предпринимателям донести до руководства страны свои предложения, которые потом очень часто ложатся в стратегию развития России и помогают выбрать оптимальный путь движения вперед. РСПП — одна из наиболее авторитетных в России общественных организаций, от деятельности членов бюро которой зависит развитие целых отраслей, — подчеркнул парламентарий.
Он также добавил, что участие президента в подобных встречах — позитивный сигнал не только для РСПП, но и для всей цепочки поставщиков, которые взаимодействуют с крупным бизнесом. Важность такого диалога отметили и в Совете Федерации, напомнив о тесном контакте экономических акторов и государства.
— Бизнес и власть взаимосвязаны в части поступления налогов в казну, развития инноваций и экономики в целом. Диалог не должен прекращаться, он должен быть постоянным. Но это должна быть дорога с двусторонним движением. Нужно, чтобы власть слушала бизнес и наоборот. Можно только порадоваться, что это происходит на самом высшем уровне, — выразил «Известиям» свое мнение зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
Также в этот день президент направил Папе Римскому телеграмму, в которой поздравил его с 85-летием. «Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — отметил в своем обращении президент.
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