Biznes Alert: Польша должна защитить Молдову от «Газпрома»

Польский эксперт посягнул на невидимую руку рынка

«В XX веке Юзеф Пилсудский предлагал развернуть превентивную войну против Германии, чтобы предотвратить мировой конфликт. Пришло время начать аналогичную операцию по защите Кишинёва от России, которая использует против него газовое оружие, что может служить предвестием дальнейших российских недружественных действий в Европе. В бой должны пойти не гусары, а юристы, казначеи и политики из ЕС, которым однажды уже удалось так же спасти Украину»,

– пишет польское издание Biznes Alert, посвящённое тематике энергетики и инфраструктуры.

Издание негодует – «Газпром» потребовал от Молдавии рассчитаться за поставленный газ, как оказалось, по договору заплатить требовалось ещё 22 ноября. Но в Молдавии денег нет, и виноват в этом сам «Газпром», ведь это по его вине Кишинёву приходилось в октябре покупать газ по высоким ценам, отмечает Biznes Alert, совершенно забыв уточнить, что Молдавия просто не спешила с заключением нового договора.

Кроме того, российский «Газпром» требует, чтобы Молдавия заплатила свой долг за потреблённый ранее газ, правда, согласилась подождать, пока в Кишинёве будет проведён аудит компании «Молдовагаз», так как размер долга вызывает споры.

По мнению автора статьи, эксперта по энергетике Войчеха Якубика (Wojciech Jakóbik), Москва использует долги некоторых стран в политических целях. Непонятно, почему одни страны могут наращивать долги, к тому же им продают газ по более привлекательным ценам, а у других стран требуют долги погашать.

Действительно, странно, как это так – требовать погасить долги за потреблённый продукт. Интересно, в Евросоюзе тоже можно брать товар и не платить годами? Но Якубик об этом не пишет, зато припоминает, что Минску Москва продаёт газ дешевле, и Армении, а Украине раньше российский газ обходился совсем дёшево, ну ещё до того момента, когда Украина решила стать «Цэевропой». К тому же, эксперт по энергетике не знает, что содержится в неких секретных соглашениях, которые якобы обязательно должны прилагаться к договору по газу между Молдавией и «Газпромом».

А вдруг в этих секретных соглашениях поставки газа в Молдавию увязаны с политическими требованиями, и «Газпром», а вместе с ним и Россия, сохранит влияние на Молдавию? Об этом пора подумать уже сегодня, настаивает Войчех Якубик.

Он обращается к истории и вспоминает, как Юзеф Пилсудский предложил Франции нанести по набирающей силу Германии превентивный удар, и это могло бы спасти мир от большой войны. Однако в Париже к Пилсудскому не прислушались, а Польша, конечно же, наносить такой удар не посмела.

Теперь же польский эксперт также предлагает Евросоюзу проявить активность.

«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Еврокомиссия должна подключиться к переговорам между «Молдовагазом» и «Газпромом», выделить средства на то, чтобы Молдавия могла немедленно погасить долг. А затем ЕС должен настоять на своём варианте нового договора между Россией и Молдавией, и этот договор должен соответствовать европейским нормам, что, несомненно, ограничит влияние Кремля на Кишинёв. Если мы окажем помощь Кишинёву, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы»,

– предлагает свой план Якубик, но сделать всё должен Брюссель, Польша согласна только давать советы.

Осталось спросить у эксперта, что делать с невидимой рукой рынка, без которой капитализм себя не мыслит? Или поляки зовут Европу создавать социалистический лагерь?