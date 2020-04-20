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Бизнес Ахметова может стать причиной ссоры Украины с Белоруссией

20 апреля 2020, 17:10  •  79 • Украина

Украина будет закупать электроэнергию у Ахметова.

Украинской Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг принято постановление № 776 "О действиях участников рынка электроэнергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Постановлением отменены результаты ранее проведенных годовых аукционов на поставку электроэнергии из стран, не входящих в Энергетическое сообщество (таковыми являются Россия и Белоруссия). Также предписывается не допускать электроэнергию из этих стран для продажи на месячных и суточных аукционах в Украине.

И второй документ. Это введение с 15 апреля специальной пошлины в размере 65% на импорт из России всех типов угля за исключением антрацитового, битумозного и коксующегося. Фактически пошлины распростарняются на используемые при производстве тепловой энергии марки угля.

Эти решения наверняка обрадуют Рината Ахметова, контролирующего 80% украинской тепловой электрогенерации. Теперь он сможет поставлять украинским предприятиям свой уголь (и наверняка по более высокой цене).

А вот потребители электроэнергии вряд ли обрадуются. Скорее всего цены на электроэнергию повысятся.

Когда кто-то выиграывает, то обязательно есть и проигравший. Вернее пострадавший. И в данной ситуации им оказывается Белоруссия.

За последние месяцы 2019 года Киев закупил белорусской электроэнергии на 43,1 миллиона долларов, за январь февраль этого года - на 7,5 миллионов долларов. Вскоре в Белоруссии должна открыться АЭС. И руководство страны наверняка рассчитывало на увеличение поставок электроэнергии в Украину.

Теперь же эти перспективы практически отсутствуют. Формально закупки остановлены не навсегда. Фактически же были расторгнуты годовые договора, являющиеся самыми стабильными.

И это не единственная пощечина, которую получила Белоруссия от Украины за последнее время. С апреля Киев присоединился к санкциям ЕС против Минска. Они предусматривают эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на въезд четырем гражданам Белоруссии. Получается что они носят скорее политический характер.

Зная решительный характер президента Белоруссии Александра Лукашенко можно точно сказать, что без ответа сложившаяся ситуация не останется. Ответ будет. И во что обойдется бизнес Ахметова для Украины пока не известно.

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