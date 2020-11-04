Битва за землю: Опубликован проект решения КСУ по отмене земельной реформы

Стала понятна причина атаки «соросят» и Зеленского на Конституционный суд, спровоцировавшая политический кризис в Украине. Отмена электронного декларирования – только ширма, которая вуалировала истинную причину беспокойства агентов внешнего влияния и их хозяев из МВФ.Речь идет о главном ресурсе «аграрной сверхдержавы» - землях сельскохозяйственного назначения, которые зе-команда выставила на продажу. Весной нынешнего года Зеленский и его фракция «протянули» через ВР земельную реформу, открывающую доступ к свободной продаже земли, в том числе, и иностранцам.А сегодня издание «Зеркало недели», которое считают рупором Госдепа, опубликовало проект решения КСУ по рынку земли.«Подло воспользовавшись президентскими выборами в США, Конституционный суд хочет отменить земельную реформу, принятую по согласованию с МВФ», - вопят в негодовании те, кто лоббировал данный документ.«Аргумент «так хочет МВФ» в современной Украине - это то же самое, что «так хочет бог», но в средневековой Европе», - отмечает журналист Игорь Гомольский.Итак, что вскоре огласят судьи Конституционного суда? Конечно, если до этого времени их не «снесут» грантоеды во главе с президентом.Первое – все земельные вопросы должны проводить через референдум, а не зелёными кнопками в Верховной Раде.Второе - земля принадлежит всему украинскому народу и подлежит распределению через общественные фонды потребления. То есть никаких земельных банков, в набсоветах которых засели иностранцы.Третье - государство и территориальные общины не могут быть собственниками земли. Напомним, что в октябре президент Зеленский подписал указ «Об ускорении реформ в сфере земельных отношений», который предусматривает передачу более 2 миллионов га земель сельскохозяйственного значения из государственной в коммунальную собственность. Именно поэтому на местных выборах шла такая отчаянная борьба за депутатские места: речь шла о распределении земель. После оглашения вердикта КСУ указ президента окажется незаконным, а многие местные депутаты выяснят, что зря потратились на мандаты в сельсоветах.Четвертое - никаких иностранцев, юридических лиц с учредителями иностранцами, иностранных государственных и международных организаций в качестве собственников украинской земли.«Вот и все. А ведь именно земля стала причиной вхождения в правительство гея-самокатчика Алексея Гончарука из офиса BRDO. И для этого грантовые активисты были трудоустроены в министерства и комитеты. Только продажа земли стала ключевым условием для получения транша МВФ: Украине обещали 10 миллиардов долларов.Поэтому, чтобы закон о земле не был признан неконституционным, у группы лоббистов есть только один выход – снести Конституционный суд и укомплектовать его теми людьми, которые вопреки Конституции окончательно утвердят распродажу украинской земли. Никакой политики. Исключительно бизнес», - прокомментировала ситуацию экс-министр юстиции Елена Лукаш.