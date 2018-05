Битва за русский Интернет. Проигрываем? • 17 • Аналитика



Последние события вокруг мессенджера «Телеграмм» наглядно показывают, насколько все может быть непросто даже в случае «штучных» блокировок какой-то программы или сайта. А теперь представьте, что таких случаев могут быть тысячи! И ни в одном из них нам, скорее всего, навстречу никто не пойдет.









Чтобы понимать остроту проблемы, приведу несколько примеров, вообще никак не связанных с блокировками, шифрованными сообщениями и тому подобными техническими аспектами. Примеры эти, на первый взгляд, могут показаться не слишком значимыми, но это только на первый взгляд. Реально же все с точностью наоборот: вопросы культуры, патриотизма, взаимоотношений лежат в основе всего. И если мы допускаем, что в сети можно найти каналы, активно пропагандирующие среди подростков уголовную романтику, например, то все наши блокировки в итоге окажутся ненужными…



Если вы иногда играете в онлайн-игры, то наверняка знаете, что там очень популярны разные акции, связанные с праздниками. Разумеется, все они имеют коммерческую подоплеку. Но несомненно и то, что для ребенка или подростка имеет огромное значение, как тот или иной праздник подается и обыгрывается в его любимой игре.



Так вот, бывает крайне странно обнаружить, что игра, официально распространяемая российским локализатором, завалит вас «праздничными» поздравлениями и предложениями по поводу какого-нибудь Хэллоуина, но совершенно проигнорирует наш День Победы. Причем это странно даже с коммерческой точки зрения (действительно, отличный повод для скидок и поздравлений), поэтому поневоле закрадываются мысли о каком-то заговоре.



Сам я впервые столкнулся с подобным во время другого важного официального праздника – 12 июня, Дня России. Когда стал выяснять причины такого равнодушия российских (подчеркиваю это!) локализаторов различных игровых продуктов, мне по секрету сказали следующее.



Оказывается, поскольку на российских игровых серверах играет довольно много жителей Украины, производители игр и локализаторы считают нецелесообразным хоть как-то отмечать российские государственные праздники – украинские «онижедети» могут оскорбиться и поднять вой. А русские, известные своей терпимостью, тихонько утрутся после очередного плевка и продолжат спокойно убивать любимых игровых монстров.



Пустяк, скажете? Хорошо, давайте ещё немного про игры. Тем более что это, как ни странно, важнейшая часть всего онлайн-трафика.



Когда вы дружно ругаете очередную Мару Багдасарян или Руслана Шамсуарова, нужно помнить не только о том, что они «мажоры», но и о том, что существует целый пласт компьютерных игр, основным времяпрепровождением в которых являются как раз гонки на угнанных автомобилях. При этом можно (а по игре и нужно) убивать законных владельцев машин, полицейских, давить пешеходов и т. п. Причем это весьма популярные игры, и некоторые подростки проводят в них много часов ежедневно.



Так что это плоды не только уверенности молодых людей во всемогуществе своих родителей. Часто это и поведенческий стереотип, буквально впитанный ими за годы увлечения компьютерными играми. И мы можем только радоваться тому, что их вера во всемогущество своих родителей все-таки не безгранична. А иначе и правда давили бы старушек на переходах и стреляли в головы полицейских…



Самое поразительное, что эта сфера у нас вообще никак не регулируется. Роскомнадзор порвет любого за изображение женской груди, а за изображение человеческой головы, лопающейся под колесами автомобиля, никому и слова не скажет. Хотя иногда кажется, что лучше бы было наоборот: пусть бы смотрели на голых «эльфиек», но не убивали мирных прохожих и полицейских. Это, по крайней мере, хотя бы не вызывает агрессию и не закладывает в сознание жуткие поведенческие стереотипы наряду с безразличием к чужой жизни. Будущее России — это Медведев



Ещё раз повторю – это не регулируется вообще никак. То есть где-то там, на уровне разработчиков игры, может стоять никого не убеждающее возрастное ограничение или присутствовать возможность заменить красный цвет крови на какой-нибудь другой. А в самых гуманных случаях вам предложат самим выбрать уровень детализации сцен насилия. Правда, подросток может выбрать и максимальный, при котором кровищей будет забрызгивать стены на многие метры вокруг. Но кого это, в общем, интересует?



Официальные распространители игр если и ориентируются на какие-то нормы, то отнюдь не на российские. Обычно на американские. Вот с американскими судами ссориться не хочет никто! А мы вынуждены довольствоваться отрыжками американского правосудия и ждать, что оно хоть как-то позаботится о моральном здоровье наших детей.



Ещё один аспект – коммерческий. И это тоже важно, раз уж мы живем в век рыночной экономики.



Наверное, все знают компанию «Wargaming» и её игру «World of Tanks». Однажды я стал свидетелем сетевого общения Германа Клименко, советника президента РФ, с одним из топ-менеджеров этой компании. К моему удивлению, выяснилось, что компания эта даже не белорусская – юридически это чисто кипрская фирма, и все налоги, сборы она платит правительству и народу Кипра.



С учетом того, что прибыль компании достигала, по некоторым данным, полумиллиарда долларов в год ещё совсем недавно, а также того, что львиную долю своей выручки она получает именно с российского рынка, возникает вопрос: а что, нам самим деньги не нужны? Мы не можем по закону заставить разработчиков игр распространять их через российские компании, зарегистрированные именно у нас и платящие налоги в российский бюджет? Мы не в состоянии превентивно блокировать выходящие игры до тех пор, пока они не получат разрешение на официальное распространение в РФ? Империя изнутри и снаружи



Если нет, то тогда о каком суверенитете мы говорим?



Увы, но аналогичная ситуация не только в игровой индустрии. Мы не можем оказывать никакого влияния на западные видеохостинги вроде всем известного «Ютуба», западные соцсети, мессенджеры, на разработчиков программного обеспечения. А если можем, то так слабо, почти неуловимо, что об этом не стоит даже говорить.



А между тем это тоже чрезвычайно важно. И дело тут не в дремучем охранительстве. Поводов задуматься очень много. Например, мы боремся с курением, и на телевидении, подчиняющемся нашим законам, это весьма заметно. Но зайдите на «YouTube» к какому-нибудь популярному блогеру – постоянные «кальянные вечеринки», вейп, обсуждение сортов «вкусного» табака или «жижи» (так называют жидкости для электронных сигарет, которые могут содержать различные наполнители, в том числе и никотин). А ведь совокупная аудитория там давно уже превышает аудиторию любого российского общенационального телеканала!



А ещё мы запрещаем в СМИ матерную брань. Опять-таки, зайдите к любому (ну почти) видеоблогеру и послушайте хотя бы пять минут. Скорее всего, у вас повянут уши. А там ведь больше половины аудитории, как правило, дети, подростки, молодежь. И для них это не просто развлекательный контент, нет, часто для них это авторитет и пример для подражания.



Я намеренно так много говорю на темы, редко привлекающие внимание широкой общественности. Ведь с блокировкой «Телеграма» все более-менее очевидно: есть решение суда, есть факт нарушения российского закона, есть нежелание собственников устранить имеющиеся проблемы. Поэтому да, блокировать нужно и желательно делать это добросовестно, невзирая на досадные огрехи и промахи. Кто имеет на сей счет особое мнение, напомню ещё раз: это решение суда. Что-то с этим сделать может только суд вышестоящей инстанции. Причем российский суд. А кто не согласен, тот противник демократии и законности.



На самом деле ситуация с блокировкой мессенджера «Telegram» интересна только как первый шаг к национальному суверенитету над тем огромным ментальным полем боя, которое мы привыкли называть рунетом. Это даже ещё не сражение – это только разведка боем. И её результаты показывают, что битва нас ждет серьёзнейшая. Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном



Пока трудно сказать, по какому пути мы должны идти. Откровенно говоря, чистое повторение китайского опыта все-таки не очень прельщает… Но есть один нюанс: перед Китаем не стоят те проблемы, о которых мы сегодня говорили. А значит, его опыт все-таки может нам пригодиться, если дело дойдет до настоящего разрыва отношений с Западом.



Но в идеале хотелось бы добиться немного другого.



Хотелось бы, чтобы российские регулирующие органы имели влияние на всех игроков национального сегмента мировой сети. Чтобы распоряжения Роскомнадзора выполнялись ими безоговорочно, а если кто-то и захочет их опротестовать, то делалось бы это исключительно в российском суде.



Чтобы те, кто нарушает российские законы о запрете пропаганды алкоголя и курения, моментально получали бы огромные штрафы. Чтобы «лидеры мнений», не уследившие за своим поганым языком, тоже были вынуждены за это платить и удалять со своих каналов видео с матерной бранью, оскорблениями, богохульством и тому подобным.



Чтобы никакая игра не получала у нас лицензию на прокат, пока не пройдет серьезную экспертизу у психологов, психиатров и педагогов. А распространители игр вроде всем известного «Стима» по первому же требованию, без лишних разговоров, блокировали бы доступ к сомнительным продуктам для всех своих российских аккаунтов.



И вот тогда, конечно, вряд ли у кого-то поднимется рука на свободу Интернета. На российском рынке будут успешно работать «YouTube» и «Twitch», «Facebook» и «Twitter». Локализаторы игр будут думать не о том, как бы не вызвать раздражение у зарубежных русофобов, а о том, как им соответствовать российскому законодательству и русскому ментальному коду.



А нас при всем этом великолепии будут гораздо меньше кормить какулями. Да ещё и доходами делиться начнут!



И если так случится, я готов закрыть глаза даже на голых «эльфиек». Черт с ними, пусть подглядывают!



А что касается мессенджера «Telegram», то в этом бою мы просто обязаны победить.



