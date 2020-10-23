Автор:

Андреа Хэфнер

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен аналитической группой "Катехон".

Меконг, самая важная река Юго-Восточной Азии, на протяжении тысячелетий поддерживала подъём и падение империй и отвечает за жизнеобеспечение более 65 миллионов человек, которые живут непосредственно на её берегах, полагаясь на реку в качестве источника пищи, жилья и занятости. Река представляет собой уникальную и значимую экологическую систему с огромным разнообразием видов рыб и других водных обитателей.

За последнее десятилетие регион Меконга столкнулся с растущими проблемами, включающими неуклонный рост гидроэнергетических проектов в результате быстрого экономического развития прибрежных государств, в том числе Камбоджи, Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Потребность в дешёвой и возобновляемой энергии растёт для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в регионе на фоне нестабильных цен на международных энергетических рынках и озабоченности по поводу выбросов углекислого газа.

А изменение климата всё больше оказывает влияние, видимое в нынешних опасных низких уровнях воды в Меконге после разрушительной засухи 2019 года, которая затронула страны нижнего течения, особенно рисовые поля Вьетнама и рыболовство Камбоджи.

На сегодняшний день Китай построил 11 плотин на реке Ланьцан, ещё 11 основных плотин в нижнем течении Меконга, и 120 плотин в притоках находятся в стадии строительства или планируются. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что китайцы сдерживали больше воды, чем когда-либо, в 2019 году, низкие уровни в последние годы, вероятно, являются кумулятивными последствиями изменения климата, погодных систем Эль-Ниньо, существующих гидроэлектростанций, увеличения спроса на воду и других видов деятельности, таких как дноуглубительные работы с песком. Всё это безвозвратно меняет реку.

Меконг всё больше становится центром притяжения различных сильных игроков в регионе, конкурирующих за влияние на фоне соперничества между Китаем и США. Недавние ключевые события включают в себя третью встречу лидеров сотрудничества Ланьцан – Меконг (LMC) и первую министерскую встречу партнёрства Меконг – США между Америкой и пятью членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Меконге.



Китай построил 11 плотин в нижнем течении Меконга. Фото: Kaikeo Saiyasane / Globallookpress Китай построил 11 плотин в нижнем течении Меконга. Фото: Kaikeo Saiyasane / Globallookpress

В августе состоялась третья встреча лидеров Ланьцан – Меконг между Китаем и Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом. Участники совещания сосредоточили своё внимание на создании платформы обмена информацией о сотрудничестве в области водных ресурсов Ланьцан – Меконг для более эффективной борьбы с изменением климата и стихийными бедствиями, а также на содействии установлению связей между странами Нижнего Меконга и новым международным торговым коридором "суша – море". Этот коридор пересекает Западный Китай и соединяет Юго-Восточную Азию с евразийским континентом.

Обращаясь к продолжающейся засухе, китайский премьер Ли Кэцян в августе пообещал, что начиная с 2020 года Китай будет делиться гидрологическими данными о реке Ланьцан за весь год со странами Меконга. До сих пор Китай делился своими данными о воде только в сезон дождей, с июня по октябрь, но не в сезон засухи. Остаётся неясным, будут ли объявленные данные своевременными и полностью прозрачными.

В то время как Китай сосредоточен на развитии инфраструктуры в Юго-Восточной Азии, США, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и секретариат АСЕАН запустили партнёрство Меконг – США, расширяя инициативу Нижнего Меконга в 2009 году.

Основное внимание уделяется укреплению автономии, экономической независимости и устойчивому развитию стран – партнёров по Меконгу, а также поощрению транспарентного, основанного на правилах подхода к решению трансграничных проблем. Партнёрство предоставляет более 150 миллионов долларов США дополнительных ресурсов для различных проектов, начиная от оказания помощи для борьбы с COVID-19, транснациональной преступностью и торговлей людьми, развития энергетических рынков и заканчивая мерами по борьбе с засухой и расширением мероприятий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий для укрепления местной системы готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования.

Австралия на протяжении десятилетий занимается развитием в Юго-Восточной Азии и регионе Меконга, включая поддержку комиссии по реке Меконг наряду с другими донорами. Однако сокращение финансирования программы помощи затруднило видимость австралийской помощи, поскольку проекты на местах были сокращены, а страновые специалисты потеряны из-за нехватки персонала. В то время как австралийский федеральный бюджет на 2020 год выделил новое и значительное финансирование в размере 304 миллионов долларов для тихоокеанских островных стран и Тимора-Лешти, Юго-Восточная Азия получит новый пакет COVID на сумму 60 миллионов долларов для поддержки мер по обеспечению безопасности здравоохранения, стабильности и экономического восстановления в рамках программы партнёрства АСЕАН для восстановления, объявленной в сентябре.

Начиная с 2020 года Китай будет делиться гидрологическими данными о реке Ланьцан за весь год со странами Меконга. Фото: xinhua / Globallookpress

Что касается безопасности здравоохранения, то программа партнёрства АСЕАН для восстановления будет включать новое партнёрство, чтобы помочь субрегиону Меконга улучшить раннее выявление COVID-19 с использованием австралийской технологии мониторинга сточных вод. Подобные инициативы – это шаги в правильном направлении, но финансирование должно быть достаточным, чтобы быть заметным наряду с другими ключевыми игроками в регионе.



Конкуренция с Китаем, с акцентом на инфраструктуру, может быть неправильным направлением финансирования. Скорее, Австралия должна опираться на свои предыдущие уровни вовлечённости и успеха австралийских программ помощи в развитии.

Страны Меконга приветствовали возобновление обязательств США и дополнительное финансирование региона Меконга, но будет ли это означать жизнеспособную альтернативу масштабной торговле и инвестициям Пекина в регионе Меконга и растущему влиянию на более мелкие страны, такие как Лаос и Камбоджа, ещё предстоит выяснить. Специальный фонд сотрудничества Ланьцан – Меконг делает затруднительным для стран АСЕАН совершить разворот от Китая.

Помощь может быть важным источником влияния. Однако для того чтобы Австралия сохранила место за столом переговоров и стала предпочтительным партнёром, ей необходимо увеличить свой бюджет и опыт в континентальной Юго-Восточной Азии, одновременно делая упор на своё могущество и возрождая бренд "Австралия".

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен аналитической группой "Катехон".