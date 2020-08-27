Битва за Крыма "до последней капли крови": После неосторожного слова Зеленского сенатор ответил

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РИА ФАН слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Тот заметил, что никто не хочет говорить о полуострове. Зеленский пожаловался, что пытался поднять этот вопрос в рамках "нормандского формата", но всё время шло обсуждение Донбасса.

Джабаров посоветовал украинскому президенту забыть о полуострове и вплотную заняться наведением порядка в Донбассе. Сенатор отметил, что даже для Зеленского это должно быть политической игрой. Он не может не понимать, что этот вопрос давно закрыт.

"Полуостров может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать как государство. Но слава Богу, Господь никогда этого не допустит. Россия всегда была, есть и будет", - цитирует информагентство.

Россия не будет участвовать в обсуждении вопроса возвращения Крыма ни на одной международной площадке. А если попытаться забрать полуостров силой, придётся развязывать большую войну. Пока же Крым остаётся разменной монетой для украинских политиков.

"Еще раз повторю, чтобы вернуть полуостров Украине, западным странам придётся вступить в большую войну с Россией, но русские будут биться за Крым до последней капли крови. Извините за пафос, но так и есть", - подчеркнул Джабаров.