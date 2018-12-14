Битва за континент: почему США недовольны ростом влияния России и Китая в Африке

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву и Пекин в расширении влияния в Африке, которое якобы мешает развитию стран региона и национальным интересам Вашингтона. Однако эксперты отмечают, что именно Соединённые Штаты обладают наиболее разветвлённой сетью военно-политического присутствия на континенте, а их инвестиции в регион существенно превышают и китайские, и российские. В то же время политологи согласились, что Пекин и Москва усиливают влияние в регионе. Удастся ли Белому дому сдержать продвижение своих геополитических конкурентов, выяснял RT.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию и Китай в продвижении влияния в Африке. Соответствующие заявления были сделаны во время его выступления в исследовательском центре Heritage Foundation.

«Великие державы-соперники, а именно Китай и Россия, стремительно расширяют финансовое и политическое влияние по всей Африке. Они целенаправленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над США», — подчеркнул Болтон.

Он отметил, что противодействие Москве и Пекину будет одной из главных задач новой внешнеполитической стратегии США в Африке, которая «начинает действовать немедленно».

Болтон назвал политику России и Китая «хищнической» и заявил, что она якобы угрожает финансовой независимости африканских стран и «мешает американским военным операциям».

«Эти хищнические методы, практикуемые Китаем и Россией, тормозят экономический рост в Африке, угрожают независимости африканских государств, чинят препятствия инвестиционным возможностям США, вмешиваются в американские военные операции и создают значительную опасность национальным интересам Соединённых Штатов в сфере безопасности», — заявил он.

Как отмечают эксперты, Китай действительно последние годы весьма интенсивно развивает связи с африканскими странами. Основа китайского влияния в регионе — инфраструктурные проекты, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

В сентябре во время проведения в Пекине «Форума китайско-африканского сотрудничества» председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие годы вложить в развитие африканских стран $60 млрд.

Кроме того, Китай расширяет своё военное присутствие в регионе. В прошлом году КНР открыл в Джибути свою первую военно-морскую базу. К этому моменту в этой африканской стране уже находились пункты постоянного присутствия американских, французских и японских военных.

Как отметил в интервью RT руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов, не только Китай, но и Индия особенно заметно усилили своё присутствие в Африке в последние годы. Активно пытаются утвердить своё присутствие на континенте и другие крупные международные игроки, в их числе Япония, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Израиль, пытающиеся потеснить бывшие метрополии Францию и Великобританию, в колониальной зависимости от которых когда-то находилась большая часть материка.

«Роль Африки в мировой экономике и мировой политике выросла, — подчёркивает эксперт. — Это обусловлено общим ростом значимости третьего мира на фоне перекомпоновки системы международных отношений и завершения безусловной гегемонии западных стран».

Кроме того, Африка продолжает сохранять своё значение в качестве кладовой природных богатств. Корендясов напомнил, что 30% природных ресурсов планеты сосредоточены на её территории.

"Молчит ЕС. Никто не выходит с плакатами": Гаспарян пристыдил позабывших голодающую Савченко европейцев «Сейчас на Африканском континенте живёт 1,2 млрд человек, и в ближайшие два десятилетия численность африканского населения увеличится в два раза, — добавил эксперт. — Африка станет главным источником трудовых ресурсов на планете».

По словам старшего научного сотрудника Центра партнёрства цивилизаций МГИМО Юрия Зинина, тот факт, что США негативно воспринимают именно усиление присутствия Китая и России, связан с тем, что именно эти страны бросают вызов американской гегемонии.

«Это последствия того, что общая экономическая мощь США уменьшается, — заявил в беседе с RT Зинин. — Американцы не хотят расставаться с представлением о том, что они должны господствовать. Растущий потенциал Китая и России они стараются представить в качестве угрозы для народов мира, в том числе и Африки».

Российский интерес

«Российско-африканские отношения в последние годы действительно активно развиваются, — отметил Корендясов. — Работа идёт комплексная, многовекторная, приносящая нашей стране и политические, и экономические выигрыши».

В июле текущего года президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в ЮАР рассказал, что Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия — Африка с участием африканских лидеров. Российский лидер также провёл переговоры на полях форума с рядом своих африканских коллег — президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, президентом Анголы Жоау Лоуренсу, президентом Замбии Эдгаром Лунгу.

Ранее в ходе проходившего в России чемпионата мира по футболу Москву посетили лидеры Руанды, Габона и Судана, которые провели переговоры с Владимиром Путиным о всестороннем сотрудничестве. В мае текущего года на Петербургском экономическом форуме выступил президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера.

12 декабря ТАСС со ссылкой на протокол межправительственной комиссии Россия — Судан сообщил, что суданская сторона заинтересована в участии РФ в строительстве трансконтинентальной железной дороги Дакар — Порт-Судан — Кейптаун.

Также африканские страны проявляют заинтересованность в энергетическом сотрудничестве с Россией, в частности в строительстве атомной станции, и привлечении российских инвестиций в добычу природных ресурсов.

Кроме того, на континенте интересуются российским вооружением, причём не только стрелковым оружием типа автомата Калашникова, нашедшего место на гербах Мозамбика и Зимбабве, но и более сложными системами. Так, например, Уганда ранее в этом году выражала заинтересованность в покупке российских систем ПВО.

Помимо этого, Россия традиционно готовит кадры для африканских стран как по гражданским, так и по военным специальностям.

По словам Корендясова, для России особенно интересен доступ к дефицитным для РФ природным ресурсам Африки, таким как марганец, хром, редкоземельные металлы и металлы платиновой группы. К тому же Москва стремится упрочить позиции в области добычи нефти и газа, урана, алмазов. По словам эксперта, совокупный объём российских прямых инвестиций в африканские страны за последние несколько лет превысил $10 млрд.

Американское присутствие

Как отмечают политологи, несмотря на критику в адрес КНР и России, сами Соединённые Штаты достаточно серьёзно присутствуют в Африке. Так, в своём выступлении в Heritage Foundation Джон Болтон был вынужден признать, что в 2016—2017 годах США отправили в страны Африки $17 млрд финансовой помощи, что почти в три раза превосходит объём китайских прямых инвестиций в африканские страны за это же время. А вложения американских компаний в африканские проекты, согласно данным Госдепартамента, за один только 2017 год составили $50 млрд.

В июле президент России Владимир Путин сообщал, что объём российской помощи Африке за 2017 год составил чуть более $1 млрд, что ровно в 8,7 раза меньше того, что было потрачено на африканские страны Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID) за этот же год.

Сохраняет Вашингтон и серьёзное военное присутствие в регионе. Соединённые Штаты — единственная страна в мире, в составе вооружённых сил которой с 2008 года действует Африканское командование — около 7200 человек личного состава. Издание The Intercept на основании данных, полученных по Закону о свободе информации США, насчитало на континенте 34 базы американских Сил специальных операций.

Среди стран, где действуют подразделения американских военных, — Джибути, Нигер, Сомали, Тунис, Ливия, Кения, Камерун, Чад, Мали, Буркина-Фасо. Как отметил в интервью Vice News бывший командующий Силами специального командования «Африка» бригадный генерал Дональд Болдак, на территории Африки проходит больше операций американского спецназа, чем в зоне ответственности других командований, включая Ближний Восток. Формально главная задача американских военнослужащих — борьба с терроризмом, но эксперты полагают, что есть и другие цели.

«Это наследие того времени, когда американцы после распада колониальных империй попытались занять главенствующее положение в Африке, опираясь в том числе на военную поддержку молодых стран, — отмечает Юрий Зинин. — Они хотят эту систему сохранить и продолжают цепляться за военное влияние».

По мнению политолога, Вашингтон будет стараться использовать все способы, включая свои контакты в военных кругах Африки, чтобы остановить рост влияния России и Китая на континенте.

По словам Джона Болтона, стержнем обновлённой политики США в Африканском регионе должен стать отказ от «бессистемной» финансовой помощи и сосредоточение на конкретных проектах в регионе.

Однако, как полагают эксперты, США вряд ли смогут достичь желаемой цели — сдержать развитие отношений африканских стран с Москвой и Пекином.

«Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что уже сейчас на новых партнёров Африки — Россию, Китай, Индию, Бразилию — приходится 1/3 всех экономических связей континента, и этот процесс будет развиваться и в дальнейшем», — заключил Корендясов.