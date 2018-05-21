Битва за конгресс: к чему может привести расследование дела о слежке ФБР за штабом Трампа

Минюст США проверит наличие «политической мотивации» в расследовании ФБР о связях предвыборной кампании республиканцев с Москвой. Ранее c таким требованием к ведомству обратился Дональд Трамп, которого возмутили сообщения в СМИ о слежке спецслужб за сотрудниками его предвыборного штаба. По словам адвоката президента, спецпрокурор Роберт Мюллер рассчитывает завершить расследование до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Эксперты считают, что новое разбирательство может принести республиканцами дополнительные политические очки.

Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР о «вмешательстве» России в выборы в США. Об этом сообщила представитель ведомства Сара Исгур.

«Министерство поручило генеральному инспектору расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA (Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки), в том числе определить, имелись ли какие-либо нарушения и была ли политическая мотивация в том, как ФБР проводило своё контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года», — говорится в заявлении.

20 мая с призывом проанализировать деятельность ФБР обратился президент США Дональд Трамп. Он подозревает, что ведомство могло вмешаться в его предвыборную кампанию. В свою очередь, заместитель генпрокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн предложил изучить этот вопрос в рамках расследования злоупотребления программой слежки.

«Настоящим я требую — и официально сделаю это завтра, — чтобы Министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР/Минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, а также были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны представителей администрации (экс-президента США Барака. — RT) Обамы!» — написал Трамп в своём Twitter.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018

По данным издания The New York Times, сотрудники ФБР задействовали тайного осведомителя в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Трампа. Источники газеты сообщили, что информатором был американский преподаватель, работающий в Великобритании, который по просьбе ФБР встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы разузнать, сотрудничали ли они с Россией.

Напомним, что Пападопулос пошёл на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Он подтвердил, что хотел устроить встречу Трампа с российским руководством. В Белом доме пояснили, что Пападопулос не был постоянным советником штаба и являлся членом консультативного органа, который собирался раз в год.

При этом слежка за Пейджем могла быть незаконной. Согласно рассекреченной служебной записке, ФБР начало следить за сотрудником штаба Трампа на основе досье, подготовленного Кристофером Стилом по поручению национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

По данным The Intercept, тайным информатором ФБР являлся бывший сотрудник ЦРУ Стефан Хэлпер, который ранее был замешан в шпионском скандале 1980 года.

Как отметил в беседе с RT политолог-американист Константин Блохин, если раньше дело о «вмешательстве России» использовали против Трампа, то теперь вектор критики будет направлен уже в сторону демократов.

«Трамп сказал, что нас ожидает скандал, сравнимый с Уотергейтом. Это делается для того, чтобы усилить позиции Трампа и Республиканской партии. Скоро будут промежуточные выборы в конгресс, и сейчас многие даже не знают, какой будет перевес. Многие считают, что можно ожидать сюрпризов. Чтобы их не было, а также чтобы нанести имиджевый ущерб Демократической партии, Трамп будет использовать это в борьбе против демократов», — предположил эксперт.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин разделяет точку зрения, что президент решил обернуть расследование в свою пользу.

«Это разбирательство не будет быстрым, и мы не узнаем объективных результатов раньше конца этого года… На фоне всех событий Трампу нужно в ходе выборов сохранить протрамповское республиканское большинство. Тогда у него будет поддержка в этом расследовании. Но начавшееся сейчас разбирательство — признак того, что Трамп решил вести некую деятельность в отношении своих оппонентов, а не только отбиваться от импичмента», — отметил Домрин.

Двойное расследование

По словам адвоката президента США Рудольфа Джулиани, спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен завершить расследование «вмешательства» России до 1 сентября 2018 года, то есть до выборов в конгресс.

Напомним, что промежуточные выборы состоятся в ноябре 2018 года. По их итогам будет полностью переизбрана палата представителей, а также будут выбраны 35 сенаторов из 100.

Ранее Джулиани заявил, что расследование вскоре должно завершиться, поскольку у Мюллера «ничего нет».

Роберт Мюллер

Reuters

© Joshua Roberts

По данным The New York Times, Мюллер, который изначально фокусировался на «влиянии» России, обратил внимание и на возможные встречи советников Трампа с представителями других государств. В частности, издание со ссылкой на источники сообщило о встрече Дональда Трампа — младшего, сына американского президента, с бизнесменом Джорджем Надером, называвшим себя эмиссаром ОАЭ и Саудовской Аравии и утверждавшим, что власти этих государств хотят помочь республиканцу победить на выборах.

Член палаты представителей Адам Шифф считает, что такая встреча должна расцениваться как преступление.

«Запрашивание, получение и использование помощи от иностранного государства — это преступление… Не разрешается обращаться за помощью к иностранному правительству — дружественному или недружественному», — заявил он в эфире NBC.

Впрочем, если выяснится, что в ходе расследования ФБР имели место нарушения, это может грозить заключением уже для оппонентов Трампа, подчеркнул Домрин.

«По итогам расследования могут начаться судебные разбирательства… Если будет адекватное и непредвзятое расследование, то оппоненты Трампа, которые торпедировали его избирательную кампанию и следили за ним, могут получить очень долгие тюремные сроки», — заключил эксперт.