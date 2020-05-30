Битва за Гонконг продолжится в Совбезе ООН? США и Британия придумали новый способ надавить на Китай

США и Великобритания требуют собрать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга. Об этом рассказал постпред Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Речь идёт о принятой в Китае резолюции о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. В США документ называют покушением на автономию региона, находящегося под сильным влиянием Запада.

Китай уже отреагировал на эту совместную провокацию американских и британских дипломатов. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь потребовал от США и Великобритании не вмешиваться во внутренние дела Китая на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Гонконг "больше не автономен от Китая", хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пригрозил США ответными мерами, если они не прекратят вмешиваться во внутренние дела Китая.