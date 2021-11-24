Битва за Францию – проект «Земмур»

Новичок раскручивается по проверенной технологии

Ещё в начале сентября СМИ писали, что в президентской гонке во Франции президент Эмманюэль Макрон с небольшим отрывом опережает лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (согласно данным опроса, он бы получил в первом туре выборов 26% голосов, Ле Пен – 24%). А через короткое время ситуация перевернулась с ног на голову: на политическую арену, как чёрт из табакерки, выскочил журналист Эрик Земмур.

Сегодня данные опросов разнятся, но суть в том, что Макрон продолжает лидировать с отрывом примерно в 5-10%, а Земмур борется с Ле Пен за выход во второй тур (оставшиеся претенденты недалеко, но у них практически нет шансов вмешаться в борьбу нового «большого трио»). Так с какими идеями выдвинулся политический новичок?

Если коротко, во внутренней политике Земмур является резким критиком иммиграции (особенно мусульман). Он невысокого мнения о французских СМИ, которые считает пропагандистской машиной, и об образовательной системе, которая якобы пропитана марксизмом, антирасизмом и ЛГБТ-идеологией (всё здесь валится в одну кучу). Во внешней политике Земмур выступает за максимальную независимость Франции от Брюсселя (то есть в корне не согласен с Макроном, который продвигает идею федерализации Евросоюза). Кроме того, он считает, что блок НАТО не способен противостоять современным угрозам.

Вам это ничего не напоминает? Помнится, в том же духе высказывался Дональд Трамп, который решил отгородиться стеной от мигрантов, называл американские СМИ лживыми (fakenews), говорил об угрозе социализма, критиковал НАТО и выступал против глобалистов. Неудивительно, что, например, на сайте ВВС появилась статья под названием «Французский Трамп».

И здесь сразу возникают вопросы. Макрон стал президентом достаточно неожиданно. Сегодня можно предположить, что его привели к власти силы, выступающие за более тесную интеграцию в ЕС. Очевидно, фигура Земмура тоже возникла не на пустом месте. Вопрос: у кого-то изменились планы в отношении будущего Европы или Земмур – такой же организованный вызов системе, каким стал Трамп в Америке? Или не то и не другое и президентом должен остаться Макрон?

Складывается впечатление, что за Земмуром стоят те же силы, которые привели к власти в США Трампа. Можно вспомнить, как в своё время советник Трампа Стив Бэннон колесил по Европе, пытаясь мобилизовать её правые силы, а также письма французских военных о положении в стране, которые могли иметь американские корни и быть зондированием почвы для последующего выдвижения Земмура (стало понятно, что максимально жёсткая иммиграционная политика, о которой сейчас говорит Земмур, может быть электорально успешной).

Стив Бэннон

Следующий вопрос: если есть серьёзные намерения бросить вызов Макрону, почему бы не вложиться в Марин Ле Пен? Вероятно, те, кто поставил на новичка Земмура, полагают, что «старушка» Ле Пен бесперспективна: приелась своему избирателю, слишком сблизилась с «системой» (стала более умеренной) и окончательно превратилась в политика, который всегда участвует в выборах, но никогда не побеждает.

А Земмур раскручивается по проверенной технологии. По этой технологии на Украине привели к победе Зеленского – медийную личность не из надоевшей «системы», а со стороны. Личность, которая создавала впечатление, что она слышит народ и говорит его языком, не стесняясь в выражениях (при этом Земмур более интеллектуален, чем комик с Украины).

Однако не будем списывать Ле Пен со счетов. Ей сейчас предстоит доказать свою политическую состоятельность – выйти во второй тур в условиях жёсткой конкуренции с другим, в чём-то аналогичным «проектом». Выплывет – хорошо. Не сможет – извините. Пока складывается впечатление, что у Земмура больше шансов. Только сможет ли он одолеть Макрона, если будет бороться всерьёз?

Делать выводы рано. Даже если Земмур выйдет во второй тур, французы могут проголосовать за Макрона не столько потому, что им нравится нынешний президент (он им, наоборот, не нравится, как доказывают массовые протесты во Франции против обязательной вакцинации, навязанной президентом), сколько потому, что они опасаются радикализма таких политиков, как Ле Пен и Земмур. Впрочем, в начале пути Трампа тоже мало кто верил в его успех, а он победил. Многое будет зависеть от хода предвыборной кампании и победу Земмура исключать нельзя. К чему это может привести?

Ответ достаточно прост. Вспомним, что было при Трампе. Только теперь условный «Трамп» может появиться не в США, а в одной из ведущих стран Европы. Осложнятся трансатлантические отношения, а главное – будет нанесён серьёзный удар по процессу федерализации ЕС, поскольку Земмур как президент Франции, вероятно, не просто будет создавать напряжённость в отношениях с Брюсселем, но и возглавит лагерь его оппонентов, ратующих за «Европу наций» (например, он уже заявил, что хочет вступить в союз с «Вышеградской четвёркой»).

Теоретически можно вообразить, что с приходом Земмура в лучшую сторону изменятся отношения Европы и Франции с Россией. Однако это только теоретически, не более того. Вполне вероятно, что французский правящий класс переварит Земмура, если он станет президентом, так же успешно, как американский правящий класс переварил Трампа. Не менее вероятно и другое: Земмур как кандидат в президенты задуман и выдвинут на роль спойлера Марин Лен Пен, и функция его будет состоять в том, чтобы, оттеснив Лен Пен, отдать во втором туре победу Макрону.