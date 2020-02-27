Битва за F-35B: ВВС и ВМС Италии не могут поделить истребители 5-го поколения • 56 • Аналитика

Приобретение Италией самолетов пятого поколения F-35 неожиданно привело к противоречиям между двумя видами вооруженных сил, в распоряжение которых должны поступить самолеты. Итальянские ВВС и ВМС теперь не могут решить, кому достанется больше самолетов типа F-35B, вступив в своеобразную битву за истребители.



Известно, что к настоящему времени правительство Италии собирается закупить 90 самолетов F-35, в том числе 60 самолетов F-35A и 30 — F-35B. Из тридцати самолетов F-35B 15 машин должны поступить на вооружение Военно-воздушных сил и 15 – на вооружение морской авиации Военно-морских сил.







22 февраля 2020 года ВВС Италии получили свой первый самолет F-35B STOVL (короткий взлет и вертикальная посадка). В военно-воздушном командовании самолет-невидимку STOVL считают незаменимым для экспедиционных операций, особенно с коротких взлетно-посадочных полос. Например, в той же Африке на каждую взлетно-посадочную полосу, подходящую для использования обычным самолетом, приходится десять коротких, которые может использовать только самолет типа STOVL.



Однако даже ВВС США, которые несравнимо чаще, чем итальянские ВВС, участвуют в экспедиционных операциях, в том числе и на колоссальном расстоянии от американских границ, не считают необходимым приобретать самолеты F-35B. Поэтому настойчивость командования ВВС Италии, желающего обрести подобные самолеты, была скептически воспринята высшими офицерами ВМС и военными экспертами, вышедшими из рядов военно-морских сил.



Так, адмирал Луиджи Бинелли Мантелли, занимавший прежде пост начальника штаба Военно-морских сил Италии, написал открытое письмо министру обороны Италии Лоренцо Герини, в котором попытался описать все минусы поставки самолетов STOVL Военно-воздушным силам Италии. Адмирал считает, что F-35B должны поступить исключительно на службу ВМС страны, так как версия В будет более дорогой в обслуживании, чем версия А, которая уже используется ВВС.



Позиция адмирала понятна: изначально итальянский флот претендовал на 22 самолета F-35B. Если в распоряжении ВМС окажется всего 15 самолетов, то это означает, что в постоянной готовности будет находиться не более 8–10 самолетов, что адмирал считает явно недостаточным для итальянской военно-морской авиации количеством.



Недовольны в военно-морском командовании и тем, что самолет был поставлен военно-воздушным силам и пилоты ВВС, таким образом, получат возможность раньше приступить к обучению на новом истребителе. Между тем, морские операции намного сложнее и летчики морской авиации нуждаются в большем количестве времени для освоения новейшей техники. Поскольку F-35B гораздо более сложный самолет, пилотов также нужно будет готовить продолжительное время. Но итальянское правительство почему-то это обстоятельство не учло.



Впрочем, как бы то ни было, а итальянские вооруженные силы получили в свое распоряжение новейший самолет-истребитель STOVL. Наиболее разумным было бы объединить все F-35В, которые будут стоять на вооружении и ВВС, и ВМС Италии.



Учитывая сегодняшние ограниченные бюджеты, имеет смысл иметь единую базу для всех F-35B, на которой можно сосредоточиться на обучении, обслуживании и логистике,

— подчеркивает итальянский аналитик Алессандро Марроне.



С ним солидаризуется и генерал в отставке Леонардо Трикарико, бывший командующий ВВС Италии, который приводит в качестве примера и образца для Италии британскую модель. Эскадрильи F-35B ВМС и ВВС США делят одну базу в Норфолке, находящуюся под управлением Королевских военно-воздушных сил. Если Италия выберет подобный сценарий размещения самолетов, то все 30 итальянских F-35В могут оказаться на военной базе Амендола в Апулии.



Кстати, базу Амендола готовить к размещению новых самолетов начали еще в 2012 году. Однако военно-морское командование считает, что куда лучше подошла бы база в Гротталье, которая также находится в Апулии, но поближе к порту Таранто, где базируется авианосец ВМС Италии «Кавур». Кто победит в споре, пока неясно. Приобретение Италией самолетов пятого поколения F-35 неожиданно привело к противоречиям между двумя видами вооруженных сил, в распоряжение которых должны поступить самолеты. Итальянские ВВС и ВМС теперь не могут решить, кому достанется больше самолетов типа F-35B, вступив в своеобразную битву за истребители.Известно, что к настоящему времени правительство Италии собирается закупить 90 самолетов F-35, в том числе 60 самолетов F-35A и 30 — F-35B. Из тридцати самолетов F-35B 15 машин должны поступить на вооружение Военно-воздушных сил и 15 – на вооружение морской авиации Военно-морских сил.22 февраля 2020 года ВВС Италии получили свой первый самолет F-35B STOVL (короткий взлет и вертикальная посадка). В военно-воздушном командовании самолет-невидимку STOVL считают незаменимым для экспедиционных операций, особенно с коротких взлетно-посадочных полос. Например, в той же Африке на каждую взлетно-посадочную полосу, подходящую для использования обычным самолетом, приходится десять коротких, которые может использовать только самолет типа STOVL.Однако даже ВВС США, которые несравнимо чаще, чем итальянские ВВС, участвуют в экспедиционных операциях, в том числе и на колоссальном расстоянии от американских границ, не считают необходимым приобретать самолеты F-35B. Поэтому настойчивость командования ВВС Италии, желающего обрести подобные самолеты, была скептически воспринята высшими офицерами ВМС и военными экспертами, вышедшими из рядов военно-морских сил.Так, адмирал Луиджи Бинелли Мантелли, занимавший прежде пост начальника штаба Военно-морских сил Италии, написал открытое письмо министру обороны Италии Лоренцо Герини, в котором попытался описать все минусы поставки самолетов STOVL Военно-воздушным силам Италии. Адмирал считает, что F-35B должны поступить исключительно на службу ВМС страны, так как версия В будет более дорогой в обслуживании, чем версия А, которая уже используется ВВС.Позиция адмирала понятна: изначально итальянский флот претендовал на 22 самолета F-35B. Если в распоряжении ВМС окажется всего 15 самолетов, то это означает, что в постоянной готовности будет находиться не более 8–10 самолетов, что адмирал считает явно недостаточным для итальянской военно-морской авиации количеством.Недовольны в военно-морском командовании и тем, что самолет был поставлен военно-воздушным силам и пилоты ВВС, таким образом, получат возможность раньше приступить к обучению на новом истребителе. Между тем, морские операции намного сложнее и летчики морской авиации нуждаются в большем количестве времени для освоения новейшей техники. Поскольку F-35B гораздо более сложный самолет, пилотов также нужно будет готовить продолжительное время. Но итальянское правительство почему-то это обстоятельство не учло.Впрочем, как бы то ни было, а итальянские вооруженные силы получили в свое распоряжение новейший самолет-истребитель STOVL. Наиболее разумным было бы объединить все F-35В, которые будут стоять на вооружении и ВВС, и ВМС Италии.— подчеркивает итальянский аналитик Алессандро Марроне.С ним солидаризуется и генерал в отставке Леонардо Трикарико, бывший командующий ВВС Италии, который приводит в качестве примера и образца для Италии британскую модель. Эскадрильи F-35B ВМС и ВВС США делят одну базу в Норфолке, находящуюся под управлением Королевских военно-воздушных сил. Если Италия выберет подобный сценарий размещения самолетов, то все 30 итальянских F-35В могут оказаться на военной базе Амендола в Апулии.Кстати, базу Амендола готовить к размещению новых самолетов начали еще в 2012 году. Однако военно-морское командование считает, что куда лучше подошла бы база в Гротталье, которая также находится в Апулии, но поближе к порту Таранто, где базируется авианосец ВМС Италии «Кавур». Кто победит в споре, пока неясно. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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