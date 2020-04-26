Битва за энергоресурсы сместилась в Арктику: США превращают Гренландию в плацдарм для авиации

Американская сторона пытается расширить своё влияние в Арктике за счёт инвестиций в Гренландию. Ситуацию прокомментировал "Политэксперту" президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

В частности, Вашингтон готов выделить 12 миллионов долларов Гренландии, а также открыть посольство на острове. При этом в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил властям Дании выкупить Гренландию, но получил отказ.

Как пояснил Ивашов, после завершения Второй мировой войны американская сторона упустила возможность забрать Гренландию. Однако на территории создана военная база и мощная станция ПРО.

"Сейчас Гренландия им важна, потому что идёт битва за энергоресурсы и за богатства Северного Ледовитого океана. Курс смещается с Ближнего Востока туда", - объяснил он.

В качестве союзников Вашингтона в освоении Арктики выступают Канада и Норвегия. Однако это не нравится сторонникам по НАТО. Так, Великобритания сама пытается претендовать на регион и призывает создать "арктический альянс".

Использование Гренландии в качестве плацдарма позволит американцам усиливать своё военное присутствие за счёт авиации. Нужно понимать, что из-за потепления изменится флора и фауна в регионе, а рыбные промыслы возрастут в цене. Кроме того, затраты США на сланцевый газ и нефть слишком высоки, а в Арктике добыча будет проще.

"На севере огромные запасы ресурсов достаточно высокого качества", - уверен политолог.

Это также позволит подмять Вашингтону под себя европейский рынок нефти, так как у той же Норвегии истощаются запасы. Кроме того, ресурсы направляются на развитие военной авиации и строительство подлодок класса "Вирджиния" и беспилотников.

Как ранее заявил URA.ru политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, Соединённые Штаты Америки будут всячески мешать России осваивать Севморпуть. Для ослабления позиций Москвы в Арктическом регионе Вашингтон может задействовать серьёзные секторальные санкции, что будет означать: конфронтация между сторонами выходит на новый уровень.

"У американцев задача - нас разделить, выдернуть "ядерные зубы" и навсегда отправить нас на дальнюю полку второразрядных держав", - пояснил политолог.

Не стоит забывать и про новую "Северную доктрину", которая отражена в Стратегии национальной безопасности. Смысл документа заключается в том, что Вашингтон намерен помешать России и Китаю воспользоваться преимуществами Севморпути.

При этом президента США Дональда Трампа беспокоит то, что Россия наращивает своё военное присутствие в Арктическом регионе. Как заявили в Белом доме, главными раздражителями для Вашингтона в Арктике являются действия России и активность Китая.

Впрочем, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что создание объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также для войск в Крыму и Арктике является приоритетом для ведомства. В 2019 году российские подлодки смогли обеспечить регулярное патрулирование региона, передаёт РИА ФАН.