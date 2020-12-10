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Битва за Арктику проиграна русским: NI рассказал о позоре американского флота
10 декабря 2020, 07:25 • 294 • В мире
National Interest опубликовала статью, в котором сообщается о позоре американского ледокольного флота. Публицист Брэндон Уоллс заявил, что тот "пребывает в ужасном состоянии". И надежд на перемены нет. В этом американцы уже проигрывают русским битву за Арктику.
Сравнительный анализ ледокольных флотов США и России сделал публицист Брэндон Уоллс для американского журнала National Interest. Итог получился отнюдь не в пользу американцев.
Больше того, эксперт рассказал о позоре ледокольного флота США, подчеркнув, что тот находится "в ужасном состоянии". Да и надежды на то, что в будущем такая ситуация изменится, нет.
"По сравнению с российским флотом, насчитывающим свыше сорока ледокольных судов, возможности США кажутся совсем крохотными", - так в своём эксклюзивном переводе статьи цитирует слова публициста "ПолитРоссия".
По словам эксперта, у американцев лишь два ледокольных судна, да и те - слёзы: один устарел, у другого - поломка в двигателе, что делает его эксплуатацию невозможной.
До российского ледокольного флота, прогнозирует автор публикации, США не дотянуться. Фактически же речь идёт о том, что в этой сфере Соединённые Штаты уже проиграли русским битву за Арктику.
"План предусматривает появление всего лишь трёх тяжёлых и трёх средних судов. Такой флот будет втрое больше нынешнего, но это всё ещё очень бледно по сравнению с российским флотом", - подчёркивает Брэндон Уоллс.
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