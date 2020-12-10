Битва за Арктику проиграна русским: NI рассказал о позоре американского флота

Сравнительный анализ ледокольных флотов США и России сделал публицист Брэндон Уоллс для американского журнала National Interest. Итог получился отнюдь не в пользу американцев.

Больше того, эксперт рассказал о позоре ледокольного флота США, подчеркнув, что тот находится "в ужасном состоянии". Да и надежды на то, что в будущем такая ситуация изменится, нет.

"По сравнению с российским флотом, насчитывающим свыше сорока ледокольных судов, возможности США кажутся совсем крохотными", - так в своём эксклюзивном переводе статьи цитирует слова публициста "ПолитРоссия".

По словам эксперта, у американцев лишь два ледокольных судна, да и те - слёзы: один устарел, у другого - поломка в двигателе, что делает его эксплуатацию невозможной.

До российского ледокольного флота, прогнозирует автор публикации, США не дотянуться. Фактически же речь идёт о том, что в этой сфере Соединённые Штаты уже проиграли русским битву за Арктику.

"План предусматривает появление всего лишь трёх тяжёлых и трёх средних судов. Такой флот будет втрое больше нынешнего, но это всё ещё очень бледно по сравнению с российским флотом", - подчёркивает Брэндон Уоллс.