Битва за Арктику. Почему планы США обречены на провал и чего боятся адмиралы? • 65 • Аналитика









Почему Северный морской путь потребовал новых правил?

В марте 2019 года правительство Российской Федерации объявило о введении новых правил прохода по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Согласно новому закону, любой проход военного корабля другой страны вдоль арктического побережья Российской Федерации следует согласовывать с российскими властями.



Иностранным государствам теперь необходимо уведомлять Россию о проходе кораблей по Северному морскому пути за 45 суток до его начала. И уведомление это носит обязательный характер. Но к уведомлению новые правила не сводятся – на борту любого иностранного военного корабля должен присутствовать российский лоцман, который и поведет корабль вдоль арктического побережья России.



О том, что Россия ужесточит правила перемещения по Северному морскому пути, стало известно еще летом 2018 года. Год назад, в августе 2018 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в современных условиях арктические пространства стали объектом экономических и военно-стратегических интересов ряда стран мира. В связи с этим перед Вооруженными силами Российской Федерации встала задача по обеспечению защиты российских национальных интересов и неприкосновенности российских границ в Арктике.



Затем, в ноябре 2018 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что в ближайшее время Российская Федерация ограничит возможность прохождения по Северному морскому пути иностранных военных кораблей. И уже затем, после заявлений высокопоставленных военных, было принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации. Перед тем, как были приняты новые правила, специалисты целого ряда ведомств проанализировали возможные способы совершенствования российских законов, регулирующих арктическое судоходство.



Собственно, к такому решению российское руководство подтолкнули как раз действия других стран, в первую очередь – Соединенных Штатов Америки, которые все активнее стали заявлять о своих претензиях на Арктику. Американцев можно понять – для них Северный морской путь является наикратчайшим путем в Европу, и это если говорить только о преимуществах Арктики в судоходстве. Кроме того, в США прекрасно понимают военно-стратегический потенциал арктического пространства, его важность для выстраивания планов сдерживания, под которыми в Пентагоне маскируют свои агрессивные устремления в отношении России.



Как обычно, в США прикрываются некими «международными интересами», соображениями «безопасности международного морского судоходства». На самом деле, все куда прозаичнее – США положили глаз на Русскую Арктику и усиленно проталкивают мысль о том, что арктические пространства якобы принадлежат не стране, которая выходит к арктическим морям своими берегами и имеет самое большое арктическое побережье, а некоему «мировому сообществу». Но Северный морской путь пролегает непосредственно вдоль морских границ России и он просто не может не находиться под российским контролем, так как любое иное положение вещей просто поставит под угрозу безопасность российского государства.



В конце февраля 2019 года, незадолго до того, как российское правительство ввело новые правила судоходства в Арктике, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго (на фото) сделал весьма говорящее заявление, суть которого сводилась к тому, что США не допустят утверждения российского и китайского господства в Арктике. При этом адмирал не удержался и от прямого покушения на российские интересы в своем выступлении.







Русские «считают Арктику своей собственностью», хотя это — международная территория. Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом,

— подчеркнул адмирал Джеймс Фогго.



Эти слова американского флотоводца – лучшее подтверждение правоты российского правительства, введшего новые правила судоходства в Арктике, поскольку они наглядно иллюстрируют наличие у США агрессивных планов относительно арктического пространства и морских коммуникаций в северных морях, примыкающих к российскому побережью.



Операцию по «свободе навигации» планируется проводить посредством участия ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Министр военно-морских сил Ричард Спенсер подчеркнул, что арктические операции начнутся летом – осенью 2019 года. Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер рассказал, что части морской пехоты будут готовить на Аляске в масштабах, прежде невиданных. Уже одни эти заявления заставляют Россию более внимательно отнестись к безопасности своих арктических рубежей.









США ссылаются на свое право ходить по Северному морскому пути

Строго говоря, Соединенные Штаты Америки имеют претензии по арктическому судоходству не только к России, но и к своему ближайшему соседу и союзнику по блоку НАТО – Канаде. От Оттавы Вашингтон требует обеспечить экстерриториальность Северо-Западного прохода. Впрочем, пока Северо-Западный проход не испытал на себе последствий глобального потепления – он скован многолетним льдом, пробить который не под силу не только американским, но и российским ледоколам.







Адвокат Илья Рейзер, который долгое время исследует правовые аспекты присутствия России в Арктике, обращает внимание на наличие определенной правовой коллизии.



— Есть ли у США действительно какие-то основания претендовать на свободный проход в арктических морях?



— Вопрос это довольно сложный, лежащий в сфере международного морского права. Конвенция ООН по морскому судоходству действительно предусматривает право свободного мирного прохода через Арктику и стоит понимать, что часть Северного морского пути лежит в экономической зоне, где разрешено свободное судоходство. Но другая часть СМП проходит в российских территориальных водах и поскольку Северный морской путь – это единая магистраль, то иностранным кораблям волей-неволей, а придется следовать через российские территориальные воды.



— То есть Россия все же имеет право регулировать судоходство в арктических морях?



— Есть 155-й федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». И в соответствии с законом, к территориальным водам России относятся воды, берега которых полностью принадлежат Российской Федерации. Кстати, законодательное регулирование судоходства в арктических морях имеет давнюю историю – еще в 1893 году появилась Инструкция, согласно которой «под суверенитет России подпадают все заливы, бухты и рейды русского побережья Северного Ледовитого океана и все Белое море к югу от линий, соединяющих входные мысы». Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся?



— Но ведь существующая правовая коллизия позволяет судам США и других государств все же претендовать на проход по Северному морскому пути?



— Формальных прав брать под контроль весь Северный морской путь у России действительно нет, но ведь и свобода судоходства по отдельно взятым участкам морского пути не имеет для Соединенных Штатов, Великобритании, Китая или любого другого государства принципиального значения. Поскольку пройти Северный морской путь, не затрагивая территориальные воды Российской Федерации, практически невозможно. Значит, у России в любом случае придется брать разрешение. И не только разрешение. Без российской навигации прохождение через СМП представляется крайне сложной и рискованной задачей.



Американский адмирал Пол Цукунфт, в 2014-2018 гг. занимавший пост коменданта Береговой охраны США, признавался, что во время службы его самым большим кошмаром было бы застревание американского военного корабля в Северном океане с нерадостной перспективой звать на помощь российские ледоколы. Для Соединенных Штатов такое развитие событий действительно было бы настоящим позором, поскольку бы показало всему миру неготовность США к арктическому судоходству и зависимость от России.



Кроме того, есть еще и такой нюанс, как обеспечение экологической безопасности. В соответствии с международным правом, как отмечает адвокат Илья Рейзер, Россия отвечает за охрану окружающей среды в своих прибрежных зонах, в том числе и в арктических. Неконтролируемый проход судов по Северному морскому пути повлечет за собой неизбежные риски для экологии. Поэтому вполне можно создать пару национальных парков в прибрежных зонах и уже на одном этом основании не пропускать без разрешений от российских властей иностранные суда через данные участки Северного морского пути.



Что мешает США присутствовать в Арктике

Для присутствия в арктическом пространстве у Соединенных Штатов Америки есть и еще одно серьезнейшее препятствие, которое прямо не связано с российским контролем над Северным морским путем. У США так и нет полноценного боевого флота ледового класса. Поэтому когда министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заговорил о необходимости проведения операции по свободе навигации в северных морях, он, мягко говоря, лукавил. Ведь вести американские военные корабли по Северному морскому пути просто некому.



У США есть единственный средний ледокол USCGC Healy. Спущенный на воду в 1997 году, этот ледокол является крупнейшим судном Береговой охраны США. За двадцать с лишним лет службы он не раз удостаивался наград со стороны американского руководства за участие в многочисленных операциях в северных морях. Судно сопровождало научные и спасательные экспедиции, а 5 сентября 2015 года стало первым несопровождаемым американским судном, достигшим Северного полюса.







Но USCGC Healy забронирован до конца текущего года. Это означает, что в проводке американских военных кораблей по Арктике в ближайшее время он уже не может принять участия. И хотя далеко не все участки Северного морского пути покрыты льдом, в случае проведения операции по свободе навигации американским кораблям (или кораблю) в любом случае придется преодолевать льды. Но что делать в этом случае? Без посторонней помощи американские корабли льды не преодолеют, значит придется обращаться к той самой России, ради свободы от контроля которой и планируется проводить в северных морях операцию.



Многие эксперты справедливо отмечают, что подлинное разрешение на навигацию в северных морях выдают не государственные структуры, а сами льды. И это действительно так. Если страна не имеет возможностей для обеспечения судоходства через покрытые льдами участки северных морей, то о какой «свободной навигации» в Северном морском пути можно вообще говорить? И если Россия имеет колоссальный опыт арктического судоходства и обладает высококлассными ледоколами и навигационными системами, то у Соединенных Штатов возможности несоизмеримо ниже. И прежде чем заявлять амбиции, стоит сначала создать все необходимые условия для претворения желаемого в действительное. США продолжают претендовать на Северный морской путь. Отвечая на введение новых российских правил передвижения по Северному морскому пути, в Вашингтоне заявили, что летом 2019 года проведут в Арктике некие «значительные операции».В марте 2019 года правительство Российской Федерации объявило о введении новых правил прохода по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. Согласно новому закону, любой проход военного корабля другой страны вдоль арктического побережья Российской Федерации следует согласовывать с российскими властями.Иностранным государствам теперь необходимо уведомлять Россию о проходе кораблей по Северному морскому пути за 45 суток до его начала. И уведомление это носит обязательный характер. Но к уведомлению новые правила не сводятся – на борту любого иностранного военного корабля должен присутствовать российский лоцман, который и поведет корабль вдоль арктического побережья России.О том, что Россия ужесточит правила перемещения по Северному морскому пути, стало известно еще летом 2018 года. Год назад, в августе 2018 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в современных условиях арктические пространства стали объектом экономических и военно-стратегических интересов ряда стран мира. В связи с этим перед Вооруженными силами Российской Федерации встала задача по обеспечению защиты российских национальных интересов и неприкосновенности российских границ в Арктике.Затем, в ноябре 2018 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что в ближайшее время Российская Федерация ограничит возможность прохождения по Северному морскому пути иностранных военных кораблей. И уже затем, после заявлений высокопоставленных военных, было принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации. Перед тем, как были приняты новые правила, специалисты целого ряда ведомств проанализировали возможные способы совершенствования российских законов, регулирующих арктическое судоходство.Собственно, к такому решению российское руководство подтолкнули как раз действия других стран, в первую очередь – Соединенных Штатов Америки, которые все активнее стали заявлять о своих претензиях на Арктику. Американцев можно понять – для них Северный морской путь является наикратчайшим путем в Европу, и это если говорить только о преимуществах Арктики в судоходстве. Кроме того, в США прекрасно понимают военно-стратегический потенциал арктического пространства, его важность для выстраивания планов сдерживания, под которыми в Пентагоне маскируют свои агрессивные устремления в отношении России.Как обычно, в США прикрываются некими «международными интересами», соображениями «безопасности международного морского судоходства». На самом деле, все куда прозаичнее – США положили глаз на Русскую Арктику и усиленно проталкивают мысль о том, что арктические пространства якобы принадлежат не стране, которая выходит к арктическим морям своими берегами и имеет самое большое арктическое побережье, а некоему «мировому сообществу». Но Северный морской путь пролегает непосредственно вдоль морских границ России и он просто не может не находиться под российским контролем, так как любое иное положение вещей просто поставит под угрозу безопасность российского государства.В конце февраля 2019 года, незадолго до того, как российское правительство ввело новые правила судоходства в Арктике, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго (на фото) сделал весьма говорящее заявление, суть которого сводилась к тому, что США не допустят утверждения российского и китайского господства в Арктике. При этом адмирал не удержался и от прямого покушения на российские интересы в своем выступлении.— подчеркнул адмирал Джеймс Фогго.Эти слова американского флотоводца – лучшее подтверждение правоты российского правительства, введшего новые правила судоходства в Арктике, поскольку они наглядно иллюстрируют наличие у США агрессивных планов относительно арктического пространства и морских коммуникаций в северных морях, примыкающих к российскому побережью.Операцию по «свободе навигации» планируется проводить посредством участия ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Министр военно-морских сил Ричард Спенсер подчеркнул, что арктические операции начнутся летом – осенью 2019 года. Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер рассказал, что части морской пехоты будут готовить на Аляске в масштабах, прежде невиданных. Уже одни эти заявления заставляют Россию более внимательно отнестись к безопасности своих арктических рубежей.Строго говоря, Соединенные Штаты Америки имеют претензии по арктическому судоходству не только к России, но и к своему ближайшему соседу и союзнику по блоку НАТО – Канаде. От Оттавы Вашингтон требует обеспечить экстерриториальность Северо-Западного прохода. Впрочем, пока Северо-Западный проход не испытал на себе последствий глобального потепления – он скован многолетним льдом, пробить который не под силу не только американским, но и российским ледоколам.Но для США право на арктическое судоходство – дело принципа. Именно для того, чтобы это право отстоять, американское руководство и заявляет о возможности проведения в районе Северного морского пути т.н. «операции по свободе навигации».Адвокат Илья Рейзер, который долгое время исследует правовые аспекты присутствия России в Арктике, обращает внимание на наличие определенной правовой коллизии.— Вопрос это довольно сложный, лежащий в сфере международного морского права. Конвенция ООН по морскому судоходству действительно предусматривает право свободного мирного прохода через Арктику и стоит понимать, что часть Северного морского пути лежит в экономической зоне, где разрешено свободное судоходство. Но другая часть СМП проходит в российских территориальных водах и поскольку Северный морской путь – это единая магистраль, то иностранным кораблям волей-неволей, а придется следовать через российские территориальные воды.— Есть 155-й федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». И в соответствии с законом, к территориальным водам России относятся воды, берега которых полностью принадлежат Российской Федерации. Кстати, законодательное регулирование судоходства в арктических морях имеет давнюю историю – еще в 1893 году появилась Инструкция, согласно которой «под суверенитет России подпадают все заливы, бухты и рейды русского побережья Северного Ледовитого океана и все Белое море к югу от линий, соединяющих входные мысы».— Формальных прав брать под контроль весь Северный морской путь у России действительно нет, но ведь и свобода судоходства по отдельно взятым участкам морского пути не имеет для Соединенных Штатов, Великобритании, Китая или любого другого государства принципиального значения. Поскольку пройти Северный морской путь, не затрагивая территориальные воды Российской Федерации, практически невозможно. Значит, у России в любом случае придется брать разрешение. И не только разрешение. Без российской навигации прохождение через СМП представляется крайне сложной и рискованной задачей.Американский адмирал Пол Цукунфт, в 2014-2018 гг. занимавший пост коменданта Береговой охраны США, признавался, что во время службы его самым большим кошмаром было бы застревание американского военного корабля в Северном океане с нерадостной перспективой звать на помощь российские ледоколы. Для Соединенных Штатов такое развитие событий действительно было бы настоящим позором, поскольку бы показало всему миру неготовность США к арктическому судоходству и зависимость от России.Кроме того, есть еще и такой нюанс, как обеспечение экологической безопасности. В соответствии с международным правом, как отмечает адвокат Илья Рейзер, Россия отвечает за охрану окружающей среды в своих прибрежных зонах, в том числе и в арктических. Неконтролируемый проход судов по Северному морскому пути повлечет за собой неизбежные риски для экологии. Поэтому вполне можно создать пару национальных парков в прибрежных зонах и уже на одном этом основании не пропускать без разрешений от российских властей иностранные суда через данные участки Северного морского пути.Для присутствия в арктическом пространстве у Соединенных Штатов Америки есть и еще одно серьезнейшее препятствие, которое прямо не связано с российским контролем над Северным морским путем. У США так и нет полноценного боевого флота ледового класса. Поэтому когда министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заговорил о необходимости проведения операции по свободе навигации в северных морях, он, мягко говоря, лукавил. Ведь вести американские военные корабли по Северному морскому пути просто некому.У США есть единственный средний ледокол USCGC Healy. Спущенный на воду в 1997 году, этот ледокол является крупнейшим судном Береговой охраны США. За двадцать с лишним лет службы он не раз удостаивался наград со стороны американского руководства за участие в многочисленных операциях в северных морях. Судно сопровождало научные и спасательные экспедиции, а 5 сентября 2015 года стало первым несопровождаемым американским судном, достигшим Северного полюса.Но USCGC Healy забронирован до конца текущего года. Это означает, что в проводке американских военных кораблей по Арктике в ближайшее время он уже не может принять участия. И хотя далеко не все участки Северного морского пути покрыты льдом, в случае проведения операции по свободе навигации американским кораблям (или кораблю) в любом случае придется преодолевать льды. Но что делать в этом случае? Без посторонней помощи американские корабли льды не преодолеют, значит придется обращаться к той самой России, ради свободы от контроля которой и планируется проводить в северных морях операцию.Многие эксперты справедливо отмечают, что подлинное разрешение на навигацию в северных морях выдают не государственные структуры, а сами льды. И это действительно так. Если страна не имеет возможностей для обеспечения судоходства через покрытые льдами участки северных морей, то о какой «свободной навигации» в Северном морском пути можно вообще говорить? И если Россия имеет колоссальный опыт арктического судоходства и обладает высококлассными ледоколами и навигационными системами, то у Соединенных Штатов возможности несоизмеримо ниже. И прежде чем заявлять амбиции, стоит сначала создать все необходимые условия для претворения желаемого в действительное. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





65 Источник Похожие новости О пожарах политических, мифических и экономических Большая "югославская" стратегия Китая Порошенко и его дорога на дно. Или на нары? Под прикрытием экологического сотрудничества. Американская милитаризация Амазонии Битва за Арктику. Почему планы США обречены на провал и чего боятся адмиралы? День ВДВ, фонтан и водка Новости партнеров