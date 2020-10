Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского • 79 • Аналитика © AP Photo / Aaron Doster Если на прошлой неделе в фокусе внимания американской предвыборной борьбы была Украина и "украинские приключения" с коррупционным привкусом, в которых участвовала семья Джо Байдена, то сейчас на первый план снова вышел Китай. Оба избирательных штаба подготовили мощные обвинения, направленные на то, чтобы доказать еще не определившимся избирателям, что Трамп или, соответственно, Байден являются кандидатами, уязвимыми перед шантажом или прямым подкупом со стороны официального Пекина. В качестве информационного торпедоносца Демократической партии с традиционной ссылкой на "анонимные источники" выступила газета The New York Times, которой враги Трампа внутри американских силовых структур и налоговых органов слили информацию о том, что у самого президента есть банковский счет в Китае. В пересказе BBC компромат выглядит так, что он носит скорее имиджевый, а не уголовный характер: "Как сообщает New York Times, президент США Дональд Трамп имеет счет в китайском банке и годами занимается бизнес-проектами в стране. Счет находится под контролем Trump International Hotels Management и оплачивал местные налоги в период с 2013 по 2015 год. <...> С китайского банковского счета был выплачен 188 561 доллар в виде местных налогов. Трамп критиковал своего соперника — кандидата в президенты Джо Байдена и его политику в отношении Китая в преддверии выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Администрация Трампа конкретно указывала на сына Байдена Хантера и делала необоснованные заявления о его отношениях с Китаем. В декларациях Джо Байдена по подоходному налогу и публичных финансовых отчетах не обнаружено никаких деловых операций, связанных с Китаем". Отметим, что британская государственная пропаганда открыто играет на стороне Демократической партии, подчеркивая, что обвинения в адрес сына Байдена необоснованны, несмотря на то, что и ФБР, и американские разведывательное сообщество подтвердили, что ноутбук сына Байдена, с которого были получены компрометирующие материалы, — действительно настоящий, а доступ к нему был получен в рамках расследования ФБР. Более того, даже избирательный штаб самого кандидата от американского "глубинного государства" не отрицает этого, а адвокат Байдена-младшего даже требовал от ФБР вернуть компьютер. Нельзя не заметить и то, что британская пропаганда очень невысокого мнения о когнитивных способностях своих читателей: нужно считать аудиторию очень глупой для того, чтобы верить, будто отсутствие уплаченных в Китае налогов является доказательством, что у вице-президента США не было коррупционных схем в КНР. Вряд ли даже очень несмышленый британский или американский обыватель поверит, что, получив откат от китайского бизнесмена (который, кстати, уже находится под уголовным преследованием в самом Китае), вице-президент США заплатил бы с этого отката налог в местную казну. Со стороны республиканцев свежая порция обвинений в адрес Байдена и его сына выглядит не только имиджевой, но и уголовной. Более того, штабу Трампа удалось найти предателя среди бизнес-партнеров кандидата от демократов, этот перебежчик уже готов давать показания в сенате США, что будет особенно ярким событием прямо перед днем выборов. Британская Daily Mail приводит официальное заявление бизнесмена Тони Бобулинского, который не только подтверждает аутентичность опубликованных электронных писем (он числился среди адресатов некоторых из них), но и прямо указывает на то, что Байден-старший лжет, когда говорит, что он никогда не обсуждал с сыном бизнес в Китае или получение денег от местных бизнесменов. Особенно интересен тот факт, что сам Бобулинский выглядит крайне раздосадованным тем фактом, что пресса объявила его участником "российской операции по дезинформации", что сильно поспособствовало его выходу в публичное инфополе. В своем заявлении он подчеркивает: "Я внук офицера военной разведки, который отслужил 37 лет, сын морского офицера, который отслужил более 20 лет, и брат офицера Военно-морского флота, который отслужил 28 лет. Я сам служил нашей стране четыре года и покинул флот как лейтенант Бобулинский. Я имел высокий уровень допуска к безопасности и был инструктором, а затем техническим директором Учебного командования морской атомной энергетики. Я очень горжусь тем временем, когда я и моя семья служили этой стране. Я — не участник политической жизни. Те немногие пожертвования на избирательные кампании, которые я сделал в своей жизни, были в пользу демократов. Если бы средства массовой информации и крупные технологические компании выполняли свою работу в последние несколько недель, я бы не имел отношения к этой истории. Учитывая мое давнее служение и преданность этой великой стране, я больше не мог позволить, чтобы имя моей семьи было связано с российской дезинформацией или подразумеваемой ложью и ложными рассказами, доминирующими в СМИ прямо сейчас". Усилия социальных сетей, которые заблокировали распространение информации о семейной коррупции Байдена, а также усилия американских СМИ по "ковровому очернению" и обвинению всех участников этого скандала (кроме самих Байденов) в работе на Кремль привели к обратному результату: скандал получился монструозным, и будет интересно посмотреть, как пресса сейчас будет обвинять потомственного американского военного (и демократа!) в том, что он является разносчиком российской пропаганды. Более того, как подчеркивает сам Бобулинский, — у него сохранились "обширные записи" взаимодействия семьи кандидата от "глубинного государства" с иностранными "физическими и юридическими лицами", он готов предоставить их сенаторам, которые уже вызвали его для дачи официальных показаний. Парадоксальным образом в США возникла ситуация, в которой официальный Пекин может оказать Трампу совершенно неоценимую электоральную услугу: для этого можно просто допустить американских журналистов из условного Fox News к тому самому опальному энергетическому магнату, который сейчас находится где-то внутри китайской пенитенциарной системы, и дать им возможность получить свидетельство из первых рук о том, что откат в виде денег и акций, которые обсуждались в слитой переписке, действительно предназначался для Байдена-старшего. Такой жест возможен, но маловероятен, хотя бы в силу того, что, судя по позиции китайских СМИ, Байден им нравится больше, чем Трамп. Другим (и более важным) последствием всех этих скандалов станет продолжение подрыва доверия значимой части американских избирателей к политическому классу в целом. У страны, граждане которой уверены в том, что их политики уже давно продались иностранцам, нет хорошего будущего, а у самого победителя выборов, независимо от того, будет это Байден или Трамп, не будет другого выбора, кроме как доказывать максимально жесткой антикитайской политикой свою невиновность и преданность США.

